С Новым 2011 годом! - страница 13

Mischek:

Ржака! чеслово.
 
«Новая папка 3". От создателей «Новая папка» и «Новая папка 2".
 
 
Газель 2011 г. модельного ряда . После загрузки панорамы , повернуть влево градусов на 140  http://maps.yandex.ru/-/C6UPasr
 
 
 
 
 
 
Соревнования с горничными на кровати.
Приветствую и добро пожаловать!
  • 2022.02.22
  • pitalenko
  • pitalenko.livejournal.com
Это фотоблог о путешествиях, приключениях и фотографии. Меня зовут Алексей Питаленко. В комментариях к этой записи можете представиться и написать о себе. Можете спросить меня о чём угодно или написать всё что думаете...
