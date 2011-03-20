С Новым 2011 годом! - страница 12

В роли Власова - Рустем ("Другой") .  

25 февраля в 21-30 на НТВ 


 

 

 

 

Началось ))

 

 

 
 
 
 

Дети это прекрасно: куда ни сядешь – в попе кубик.

Заведу себе хомячка и назову его Парень. буду всем говорить: "У меня Парень появился, я за ним ухаживаю. Он срет по углам и спит в опилках, но я люблю его таким, какой он есть"


Есть у меня семья знакомая, муж и жена - юристы. Папа мужа - судья. У жены родители тоже юристы. Не дай бог развод.


Самое любимое в уборке квартиры - гоняться за котом с пылесосом.


- Зачем у водородной бомбы парашют?
- Чтобы местное население успело заснять её на телефон и выложить на YouTube и twitter.
 

 

Десятка самых процветающих стран мира в фотографиях 

 

» Десятка самых процветающих стран мира в фотографиях Это интересно!
  • daypic.ru
Пять лет назад исследователи из института Легатум – мозгового центра Лондона – засели за составление рейтинга самых благополучных стран мира. И лишь недавно они опубликовали результаты своего исследования, получившие название «Индекс процветания 2010». В рейтинг вошли 110 стран мира, в которых проживает 90 % населения Земли. Каждая страна...
 
http://button.dekel.ru/
Magic button. Волшебная кнопка "Сделать всё хорошо"
  • button.dekel.ru
Кнопка «Сделать всё хорошо» предназначена для регулярного улучшения жизни. Рекомендуется к использованию специалистам разных профессий, как в коммерческих, так и в личных целях.
 
