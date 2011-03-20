С Новым 2011 годом! - страница 7

Короче - воротника нет, пучка волос на макушке заодно тоже нет . А уж какое раздолье для фантазии , эпитетов и ассоциаций у знакомых и коллег ...

 

 

 

Интересно как отразится участие в сьемке на либидо экспоната . Как сложится её таксказать личная жизнь ,

как часто она будет вспоминать в минуты интимной близости ведущую программы "Здоровье" и какими словами  

 

Папаши ! Настоящие и будущие !

Теоретически этого не может быть , потому что не может быть никогда . Но похоже что может .

Открытое письмо
Открытое письмо
  • 2011.01.28
  • starushkalarina
  • starushkalarina.livejournal.com
Под катом -- открытое письмо, касающееся принятия образовательного стандарта для старшей школы. Прошу распространять и подписывать. Upd:Список обработанных подписей здесь. Они продолжают обрабатываться. Сейчас обработано подписей.
 

 Отчет с финской фабрики известных рыболовных блесен Kuusamo  

 

 

Kuusamon Uistin
Kuusamon Uistin
  • conwell
  • conwell.livejournal.com
Не постесняюсь преположить, что среди большой части мужского населения России вторым по "нахождению на слуху" названием финского города (после Nokia, разумеется) являеется Kuusamo. И все благодаря блеснам KUUSAMO, которые заняли достойное место в арсенале рыболовов страны... Поэтому, волею случая очутившись в этом городе, было бы совершенно...
 

 

 

http://www.shef.ac.uk/mediacentre/2011/1834-video-earth-edge-space.html 

" Лец ми спик фром май харт " ©

 

 
Гы
Mischek:

" Лец ми спик фром май харт " ©
 

посмеялся от души, спасибо. :)
