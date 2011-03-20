С Новым 2011 годом! - страница 11

Новый комментарий
 

" Вы понимаете, что первое, что произойдет с вами после того, как все это будет опубликовано..."

 

 

 
http://community.livejournal.com/pora_valit/
Sochi 2014 Olympics games. It`s...
  • 2014.01.22
  • tom3007
  • pora-valit.livejournal.com
Я хочу поделиться с Вами плюсами и минусами. К сожалению минусов больше чем плюсов от Sochi 2014 Olympics games. Sochi 2014 Olympics games это нарушение прав граждан РФ. Нелегал живя в США имеет больше прав чем обычный гражданин РФ.
 
 

СКОТОБАЗА (гневное) – зрительская массовка низкого физиономического качества

БРАТСКАЯ МОГИЛА – быстро пробегающие титры в конце программы с указанием имени и фамилии всех тех, кто работал над ее созданием. 

словарик 

 

люди, живущие в Москве и в Питере, и покупающие за 10+ тысяч долларов ТАЗ - должны лечиться электричеством  

люди, покупающие Опель, обязаны носить светоотражающие полосы на одежде и табличку "Унизьте меня!";
 люди, покупающие Волгу, обязаны носить усы и кроличью шапку круглый год
 

Суммируя мнения посетителей автофорумов - ЯПлакалъ
  • Jus
  • www.yaplakal.com
ВО многом противоречивые и местами даже злые мнения... но так ведь на то они и форумы! - люди, живущие в Москве и в Питере, и покупающие за 10+ тысяч долларов ТАЗ - должны лечиться электричеством; - люди, покупающие Шкоду, думают что лофко всех наебали, потому что купили Фольцваген, не переплатив за брэнд; - люди, покупающие Мерседес, думают...
 

Проиграл весь депозит ? есть выход !

 

  

 

 

http://fast-die.kiev.ua/index.php 

 

Вот  пойдет кто то на охоту , на гуся допустим , бац одного , тут фигаг большой летит , бац  ...  вобщем опасный спорт

 

 


xxx: РАНО ИЛИ ПОЗДНО Я ТЕБЯ НАЙДУ
yyy: ты про Caps Lock?

 

32% россиян уверены, что Путин вращается вокруг Медведева. 

 

  

 

Кот–клептоман ворует на радость хозяевам 

Новости | Кот–клептоман ворует на радость хозяевам | Animal.ru
  • animal.ru
Кот–клептоман ворует на радость хозяевам - За последние несколько лет кот клептоман украл у горожан более 600 (!
1...45678910111213141516
Новый комментарий