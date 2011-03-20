С Новым 2011 годом!

От всей души поздравляю сообщество и разработчиков MetaQuotes Software Corp с праздником!

Желаю всем удачи, финансового благополучия и душевного спокойствия, а нашей любимой платформе МТ5 желаю дальнейшего непрерывного развития и совершенствования!

Ура!

 

Не хочется обламывать ожидания , но к сожалению Нового Года не будет

 
 

Присоединяюсь к joo! 

А  Mischek и здесь обламал все надежды:) 
 
... ага, уже исправился, то то же! Нечего на лосей охотиться, они могут оказаться Дедморозовскими:)
 

Поздравляю всех с Новым 2011 годом!

Поменьше лосей и побольше  профитов, и чтоб роботы вели себя адекватно.

Открываю терминал,

Коля М депо слизал!

Надо было ставить стоп!

Поленился, далбайоп!

Опа! ;) 

 

Присоединяюсь к поздравлениям!


 

 

Были бы у елочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.                                                                          
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на елочке
Игрушки -
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на елочке
Флаги
Из пунцовой и серебряной
Бумаги.
Засмеялись бы на елочке
Матрешки
И захлопали б от радости
  В ладошки.    
Потому что нынче ночью
У ворот
Постучался развеселый
Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!

            усех с новым 2011-ходомъ !!!

 
Поздравляю всех коллег и не только с Новым Годом.
Счастья, здоровья, удачи и денег!
Поменьше багов, ошибок, и других неприятностей.

Да будет Новый Год, в разы лучше, уходящего!

С Новым Годом!

 
C Новым Годом Друзья!
