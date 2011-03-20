С Новым 2011 годом!
Не хочется обламывать ожидания , но к сожалению Нового Года не будет
Присоединяюсь к joo!А Mischek и здесь обламал все надежды:)
Поздравляю всех с Новым 2011 годом!
Поменьше лосей и побольше профитов, и чтоб роботы вели себя адекватно.
Открываю терминал,
Коля М депо слизал!
Надо было ставить стоп!
Поленился, далбайоп!
Опа! ;)
Присоединяюсь к поздравлениям!
Были бы у елочки
Ножки,
Побежала бы она
По дорожке.
Заплясала бы она
Вместе с нами,
Застучала бы она
Каблучками.
Закружились бы на елочке
Игрушки -
Разноцветные фонарики,
Хлопушки.
Завертелись бы на елочке
Флаги
Из пунцовой и серебряной
Бумаги.
Засмеялись бы на елочке
Матрешки
И захлопали б от радости
В ладошки.
Потому что нынче ночью
У ворот
Постучался развеселый
Новый год!
Новый, новый,
Молодой,
С золотою бородой!
усех с новым 2011-ходомъ !!!
Счастья, здоровья, удачи и денег!
Поменьше багов, ошибок, и других неприятностей.
Да будет Новый Год, в разы лучше, уходящего!
С Новым Годом!
От всей души поздравляю сообщество и разработчиков MetaQuotes Software Corp с праздником!
Желаю всем удачи, финансового благополучия и душевного спокойствия, а нашей любимой платформе МТ5 желаю дальнейшего непрерывного развития и совершенствования!
Ура!