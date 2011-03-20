С Новым 2011 годом! - страница 5
Здравствуй елка новый год
Во время празднования Нового года 25-летняя мать двоих детей неожиданно захотела завести еще одного ребенка. Причем к исполнению этого плана она собралась приступить немедленно. Муж женщины без восторга воспринял ее идею. Сельчанка схватила нож и стала гоняться за мужем, надеясь принудить его к исполнению супружеского долга. Однако поймать перепуганного мужчину ей так и не удалось. Устав от погони, женщина забралась на стол и торжественно сделала себе харакири. Увидев это, муж испытал приступ раскаяния и тоже пырнул себя ножом в живот
7 января, в день православного Рождества, преступления приобрели оттенок религиозного фанатизма. В Воронеже 25-летняя женщина, приехавшая в гости к родителям, обмолвилась за столом, что иногда слышит некие странные голоса. Родители сочли, что дочь одержима бесами и обязана выпить пять литров святой воды. Когда женщина не смогла вместить в желудок такое количество жидкости, родители решили, что столкнулись с сопротивлением бесов. Они стали поить дочь насильно, а затем попрыгали на ней. Наутро младшая сестра пострадавшей вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли спасти женщину.
ну блиин. Мишек, ты решил сменить амплуа? все было так хорошо и тут это. жуть.
У гугля сервис интересный есть
можно сравнивать сразу два
прикольно Automated Trading
и почему Нигерия ?