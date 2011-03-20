С Новым 2011 годом! - страница 5

"Наклал на график" .  И ведь может приживется . Не наложить даже а именно накласть .
Двадцать Четыре, и ни на иоту больше! - MQL4 форум
Двадцать Четыре, и ни на иоту больше! - MQL4 форум
 

Здравствуй елка новый год  

 

Во время празднования Нового года 25-летняя мать двоих детей неожиданно захотела завести еще одного ребенка. Причем к исполнению этого плана она собралась приступить немедленно. Муж женщины без восторга воспринял ее идею. Сельчанка схватила нож и стала гоняться за мужем, надеясь принудить его к исполнению супружеского долга. Однако поймать перепуганного мужчину ей так и не удалось. Устав от погони, женщина забралась на стол и торжественно сделала себе харакири. Увидев это, муж испытал приступ раскаяния и тоже пырнул себя ножом в живот

 

7 января, в день православного Рождества, преступления приобрели оттенок религиозного фанатизма. В Воронеже 25-летняя женщина, приехавшая в гости к родителям, обмолвилась за столом, что иногда слышит некие странные голоса. Родители сочли, что дочь одержима бесами и обязана выпить пять литров святой воды. Когда женщина не смогла вместить в желудок такое количество жидкости, родители решили, что столкнулись с сопротивлением бесов. Они стали поить дочь насильно, а затем попрыгали на ней. Наутро младшая сестра пострадавшей вызвала скорую помощь. Однако медики не смогли спасти женщину. 

 
Mischek:

ну блиин. Мишек, ты решил сменить амплуа? все было так хорошо  и тут это. жуть.
 
sergeev:
ну блиин. Мишек, ты решил сменить амплуа? все было так хорошо  и тут это. жуть.
 

 

 

У гугля сервис интересный есть

 

 

можно сравнивать сразу два


 

прикольно Automated Trading  

 

и почему Нигерия ? 

