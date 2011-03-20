С Новым 2011 годом! - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
где некто может купить 60 арбузов и никто его не спросит "а зачем?! "
Крылов отдыхает.
Сидит ворона на ветке. Тут из-за дерева выскакивает лиса с битой. Бах вороне по башке, схватила сыр и ноги.
Ворона - очухалась после нокаута, чешет репу: "нифига себе басню сократили!!!"