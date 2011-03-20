С Новым 2011 годом! - страница 16

Математические задачи - это единственное место в мире,
где некто может купить 60 арбузов и никто его не спросит "а зачем?! "
 

 

 

 

 

Крылов отдыхает.

Сидит ворона на ветке. Тут из-за дерева выскакивает лиса с битой. Бах вороне по башке, схватила сыр и ноги.

Ворона - очухалась после нокаута, чешет репу: "нифига себе басню сократили!!!"


