Требуется совета насчет фриланса - страница 3
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такая же беда ((((
вроде и стараюсь себе говорить, что заказчик всегда прав... но иногда просто руки опускаются и через силу заставляешь себя продолжать начатое
У меня нервная система нежная и начинает давление скакать (( И вот, читаешь задания во фрилансе - это я могу и это могу, и это могу, но ... не буду ((( Глупо, наверное.
При неясностях добавляешь своё видение ни с кем не споря
Результат кладёшь в портфолио или сразу в маркет за те-же 40 баксов:-) получится что "набиваешь руку" на востребованных вещах. Заодно проверяёшь собственные возможности, темп и качество.
hint: делаешь бесплатно, не заключаясь, зато с чуством, без лимитов времени и выноса мозга.
При неясностях добавляешь своё видение ни с кем не споря
Результат кладёшь в портфолио или сразу в маркет за те-же 40 баксов:-) получится что "набиваешь руку" на востребованных вещах. Заодно проверяёшь собственные возможности, темп и качество.
Да я про себя все знаю. Тут чего проверять. И востребованных вещей во фрилансе, по моему, ничтожно мало.
Друзья, хочу спросить совета по поводу фриланса.
Немного предыстории. Сейчас я работаю на постоянной работе. Зп 25 000. снимаю квартиру за 8500. такая работа уже сидит в печенках. Встаю в 6 домой приезжаю в 6 туда сюда и пора спать. По дому сделать не чего не успеваю. Давно задумываюсь о фрилансе (не только на этом сайте). Захожу на сайты фриланса вижу что вся работа посильная. Но я боюсь. Боюсь что не смогу справится, боюсь что останусь без постоянного дохода. Боюсь что не смогу найти общий язык. Так вот друзья,те кто работает фрилансом, расскажи как вы справляетесь с этим? Было ли у вас такое? Что стоит вообще ожидать от фриланса? Настанет ли тот момент когда я "проснувшись" с утра пойму что я готов или такого не когда не наступит?
Конкретно в Вашей ситуации жизнь нужно менять, это однозначно. В какую сторону вопрос другой. Имхо, оставаться сисадмином - тупик. Эта профессия ценится все меньше. Остается два варианта: либо программером на фрилансе (меньше денег, больше свободы), либо программером на full-time (больше денег меньше свободы). По второму пункту нужно еще и отбор пройти, заинтересовать работодателя. Что будет лучше для Вас не знаю. По фрилансу могу сказать, что у большинства клиентов здесь денег мало, а иллюзий много. Поэтому по мимо программирования, придется поработать еще и психологом. С другой стороны, фрилансом можно хоть в селе заниматься. Не надо платить за съемную хату, за проезд к работе и прочие сопутствующие платежи, поэтому фриланс эффективен там, где издержки жизни не значительны. Если это Ваш случай, почему бы не попробывать фриланс.
У меня максимум 250 дол. в месяц получалось зарабатывать тут на фрилансе. Я, правда, только в русскоязычном сегменте работал. Много времени уходит на обсуждения. Иногда само программирование меньше занимает, чем время на вытягивание всех подробностей, которые заказчику видятся как очевидные, а для меня - совсем нет. Потом 10-15% заказчиков, буду отнимать время, спустя месяцы - почему это не так работает, или почему то не так. Кто-то кнопку Автоторговля туда/сюда все время жмет, кто-то в спящий режим уходит, и потом в пробуждение, кто-то закрывает график, а потом восстанавливает из удаленных, а я так никогда не использовал для себя и по ходу потом нужно все эти ньюансы выяснять и дорабатывать в программах, чтобы они стабильно продолжали работать. Если ставить нормальную цену, шансов получить работу очень мало. Посидишь 3-5 дней без работы, может обсудишь за это время с кем-то задания, назначишь цену, они уйдут, потом тоже начинаешь демпинговать. Берешь за 30-50 дол, думаешь за 2 дня сделаю, а выйдет неделя.
Возможно, в англоязычном сегменте лучше обстоят дела. Когда были видны работы пару лет назад, я удивлялся скорости работы Загорулько Аркадия. По 2-3 работы в неделю от 50-200 дол. Может там менее привередливые клиенты или он сидит сутками, или у него команда, либо такой высокоскоростной Специалист. Последние полгода практически не фрилансю тут, пока упор делаю на изучении английского. Так что думайте.
Да уж, на сколько разные у людей, и противоположные мнения могут быть. Расскажу свою историю. Работал фрилансом 8 лет. Достало. Отсутствие общения + сама по себе работа нервная это программирование. Началась астения, психосоматика, депрессия. Сейчас думаю, что совершил большую ошибку в жизни, когда после универа сразу решил фрилансить. Надо было искать коллектив, чтобы была команда, общение... Эти годы я потратил впустую. Но это конечно зависит от текущих обстоятельств, у кого-то полно друзей и дома жена, и он общается много, его фриланс устраивает, а у таких как я круг общения изначально был нулевой.
На данный момент рассматриваю такую стратегию:
1. Поиск любой работы - лишь бы не программирование, не фриланс и где много общения. Наверное сфера услуг или развлечений. После того как развеюсь таким образом:
2. Обратно фриланс, но уже в другой форме. Скорее всего либо в форме бизнеса, где уже я буду нанимать фрилансеров, либо работа уже на иностранных заказчиков (там платят на порядок больше). Скорее всего одновременно и то и другое.
2(б). Вообще уехать в другую страну, например Норвегия, благо английский подтянул, и могу искать работу в любой развитой стране. ЗП обычного рабочего там на уровне программиста в России. Ну и после этого приехать обратно, и открыть бизнес в России на заработанное.
Вообще что могу сказать про фриланс - это нервы, много нервов, особенно вначале. Нужно спамить заказчиков. Многие будут отказывать. Потом -долгое обсуждение ТЗ (и не факт что и на этом этапе заказчик не сольется). Ну и сама работа - сидишь молча весь день, и нервно ищешь баги (отладка это 70% времени программирования). В офисе хотя бы заказы искать не надо, ну и про общение уже упоминал.
Поэтому если уж решил зарабатывать таким образом, то на мой взгляд , если у тебя неплохие навыки лучше сразу же искать прямых работодателей(вместо мелких заказов на фрилансе) и из-за рубежа. Выбрать направление, например wordpress, попрактиковаться - и высылать резюме на таких сайтах как monster . Деньги в иностранной IT сфере водятся и очень большие, наверное именно поэтому я окончательно не забил на эту сферу. Достаточно открыть сайт upwork, и посмотреть сумму заказов за последний час. Она будет в районе 5000$ . Надо пользоваться этим преимуществом.
И еще очень хороший совет давали - можно совмещать, в этом преимущество фриланса. Даже можешь найти такую работу программистом на постоянке удаленно, и договориться с работодателем, чтобы работать 4 часа в день вначале - скорее всего они пойдёт навстречу, т.к программист на вес золота..
Искал топик в котором можно было бы ожидать актуальные мнения, нашел этот.
Как вести себя в таких ситуациях как на примере текущей работы на скриншоте ниже. Естественно вся личная информация скрыта на скриншотах. Обычно я не ставлю арбитраж если ТЗ как зыбучие пески( Смещение объема работ (Scope Creep) ), а весь объем находящийся за рамками стоимости спецификации в рамках хобби(я еще и свою ТС для крипты делаю параллельно) реализую за свой счет, за счет своего времени, так как у заказчиков часто денег мало. Но блин, это часто случаться стало и от того сроки растягиваются, еще и не понимание начинается со стороны заказчиков, как будто есть интересы только одной стороны или я им что-то должен. Стоит отрубать сразу такие задания через арбитраж? Но тогда счетчик арбитражей будет в 2 раза выше, еще и Арбитраж может 50% на 50% работу завершить тогда, когда ты перевыполнил уже на 150% стоимость спецификации. Более того, если такое вскроется после согласования ТЗ, у которого еще 3 уровня сложности в игре слов скрыто(и как говорят заказчики в том что "подразумевалось" или "имелось в виду" но не было описано) - выгоднее тут же отказаться от выполнения и пускай какое-то время было потеряно, но опять же, счетчик арбитражей повышается. Как это обойти - не знаю, наверное какая-то опция нужна для фрилансеров, чтобы отказ как арбитраж не учитывался.
Заказчики которые много "подразумевают" и "имеют в виду" при микро-бюджетах (до 70 usd) - конечно не так часто попадаются, но когда такое случается, то хорошо было бы иметь какой-то надежный механизм выхода из ситуации без повреждения статистики аккаунта(она конечно сугубо косметическая, но все педанты любят порядок и там видеть). Я вот недавно ремонтировал холодильник, у меня Miele за 6к+ usd(50% всех выводов средств с этого сервиса за 4 года) - мастер за 30 минут работы(размораживали заранее) взял 10к рублей, то-есть 100 usd не считая деталей, там много вышло. С каких пор программисты Middle и выше стоят дешевле ремонта холодильников и стиральных машин в России? Заказчиков надо вразумлять, но как?. Иначе на что холодильник наполнять всем кто на фрилансе?)) Кто что думает?
P. S. Это не вопрос к администрации сайта, они себя адекватно ведут, скорее можно понять как то, что часто растерянный от происходящего. Хочется другие мнения услышать. Похоже у меня не хватает специфического опыта с такими гражданами взаимодействовать :)
P. P. S. Также часто пишу заказчикам о том, что им нужно свои соображения и общее описание в ChatGPT загружать и просить на основании них создать описание алгоритма работы советника на MQL5 с использованием правильных терминов, но они игнорируют это. Странно.
Не успел написать в том посте, что вообще-то администрации MQL5 спасибо за то что стабильно работают, ибо freelancer.com и другие воротилы в сфере он-лайн работы - давно полностью отключили всем из РФ аккаунты из-за всем известной какой-то там ситуации где-то там.
В отношении бюджетов, почему микро-бюджеты включительно до 70 USD а не 30 usd:
За три года только на долларе накопленная инфляция как на скриншоте 20%, а за 5/8 лет гораздо больше.
Поэтому актуален и вопрос повышения минимальной стоимости работы на сервисе до например 40 usd, а также мин. стоимости продуктов на маркете тоже до 40 usd.
Пхп классная сфера для фриланса. Еще есть англоязычные биржи апворк и фрилансер.ком. Там много заказов и оплата в долларах более щедрая.
Заходим на тот же KWORK и смотрим цены на заказы PHP и его конкурент JavaScript. Второй вроде выглядит наряднее. К тому же на KWORK много заказов на долговременное сотрудничество по удаленке. Если нет семьи и детей, то боятся перемен не нужно. Я сам свалил с хорошего найма в иностранной фирме по вашей же причине — достало тратить на дорогу 4 часа в сутки. А удаленка в 2010 г. была в России экзотикой. Да и вообще, дома у меня продуктивность выше раз в 5, чем в душном офисе с постоянной болтовней.
Не успел написать в том посте, что вообще-то администрации MQL5 спасибо за то что стабильно работают, ибо freelancer.com и другие воротилы в сфере он-лайн работы - давно полностью отключили всем из РФ аккаунты из-за всем известной какой-то там ситуации где-то там.
В отношении бюджетов, почему микро-бюджеты включительно до 70 USD а не 30 usd:
За три года только на долларе накопленная инфляция как на скриншоте 20%, а за 5/8 лет гораздо больше.
Поэтому актуален и вопрос повышения минимальной стоимости работы на сервисе до например 40 usd, а также мин. стоимости продуктов на маркете тоже до 40 usd.
Какое отношение инфляция в штатах имеет отношение к ценам в России? Я сейчас холостой и сам закупаюсь в местных магазинах. Если говорить чисто о продуктах (без роскоши) то инфляции не ощущаю. Например, кура стоила 170, стала недавно 160/кг. Да, цены плавают, особенно сезонные, на фрукты например. Это Питер, я знаю, что в Сибири все в разы дороже, а на Северах вообще дикие наценки, мне женщины на Дзене писали о ценах в магазинах. Логистика...