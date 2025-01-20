Требуется совета насчет фриланса - страница 5
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Искал топик в котором можно было бы ожидать актуальные мнения, нашел этот.
Как вести себя в таких ситуациях как на примере текущей работы на скриншоте ниже. Естественно вся личная информация скрыта на скриншотах. Обычно я не ставлю арбитраж если ТЗ как зыбучие пески( Смещение объема работ (Scope Creep) ), а весь объем находящийся за рамками стоимости спецификации в рамках хобби(я еще и свою ТС для крипты делаю параллельно) реализую за свой счет, за счет своего времени, так как у заказчиков часто денег мало. Но блин, это часто случаться стало и от того сроки растягиваются, еще и не понимание начинается со стороны заказчиков, как будто есть интересы только одной стороны или я им что-то должен. Стоит отрубать сразу такие задания через арбитраж? Но тогда счетчик арбитражей будет в 2 раза выше, еще и Арбитраж может 50% на 50% работу завершить тогда, когда ты перевыполнил уже на 150% стоимость спецификации. Более того, если такое вскроется после согласования ТЗ, у которого еще 3 уровня сложности в игре слов скрыто(и как говорят заказчики в том что "подразумевалось" или "имелось в виду" но не было описано) - выгоднее тут же отказаться от выполнения и пускай какое-то время было потеряно, но опять же, счетчик арбитражей повышается. Как это обойти - не знаю, наверное какая-то опция нужна для фрилансеров, чтобы отказ как арбитраж не учитывался.
Заказчики которые много "подразумевают" и "имеют в виду" при микро-бюджетах (до 70 usd) - конечно не так часто попадаются, но когда такое случается, то хорошо было бы иметь какой-то надежный механизм выхода из ситуации без повреждения статистики аккаунта(она конечно сугубо косметическая, но все педанты любят порядок и там видеть). Я вот недавно ремонтировал холодильник, у меня Miele за 6к+ usd(50% всех выводов средств с этого сервиса за 4 года) - мастер за 30 минут работы(размораживали заранее) взял 10к рублей, то-есть 100 usd не считая деталей, там много вышло. С каких пор программисты Middle и выше стоят дешевле ремонта холодильников и стиральных машин в России? Заказчиков надо вразумлять, но как?. Иначе на что холодильник наполнять всем кто на фрилансе?)) Кто что думает?
P. S. Это не вопрос к администрации сайта, они себя адекватно ведут, скорее можно понять как то, что часто растерянный от происходящего. Хочется другие мнения услышать. Похоже у меня не хватает специфического опыта с такими гражданами взаимодействовать :)
P. P. S. Также часто пишу заказчикам о том, что им нужно свои соображения и общее описание в ChatGPT загружать и просить на основании них создать описание алгоритма работы советника на MQL5 с использованием правильных терминов, но они игнорируют это. Странно.
Договоритесь с заказчиком на отмену работы через арбитраж с последующим удалением работы заказчиком с фриланса.
После этого арбитраж минусуется и у вас и у заказчика.
Это касается и работ закрытых на пополам.
И тех, что закрыты арбитром в пользу заказчика, но заказчик работу удаляет с фриланса.
Только мне неизвестно как долго у заказчика есть возможность удалить такую работу, так как не каждую подобную работу можно удалить.
Вся инфа из личного опыта, а также, возможно, уже не актуальна.
Договоритесь с заказчиком на отмену работы через арбитраж с последующим удалением работы заказчиком с фриланса.
После этого арбитраж минусуется и у вас и у заказчика.
Это касается и работ закрытых на пополам.
И тех, что закрыты арбитром в пользу заказчика, но заказчик работу удаляет с фриланса.
Только мне неизвестно как долго у заказчика есть возможность удалить такую работу, так как не каждую подобную работу можно удалить.
Вся инфа из личного опыта, а также, возможно, уже не актуальна.
Спасибо за инфо. Похоже на то, что удалить можно только после отмены через арбитраж, а вот после арбитража например в 50%/50% - нет. И при завершении в пользу разработчика - тоже не удаляемое. Такой опции не хватает, жаль об этом нельзя запрос отправить и нет отдельной кнопки и поля для описания причины.
Как считаете, в правилах фриланса актуально было бы привести для сведения заказчиков стоимость часа работы в рынке по информации например Google? Как вариант ту самую таблицу, что ниже. Многие из-за отсутствия опыта и предварительной подготовки не понимают что можно, а что нельзя. Не понимают что сколько стоит. И еще актуально строчками кода мерить, если время не подходит по каким-то причинам. Например, строчка кода Джуна 0.08 USD, Миддл 0.1 USD и Сеньор 0.12 USD. Итого 1000 строк джуна на MQL5/MQL4 без багов = 80 USD , миддла = 100 usd и сеньора = 120 usd (только разработка, без учета услуг по алгебре и матану, графического дизайна, рефакторинга и всего остального за что положено платить отдельно).
Когда на дворе почти 2025 год и есть ChatGPT, который поможет правильно описать алгоритм работы советника для ТЗ любому человеку - в правилах фриланса было бы актуально указать что всё то время, которое тратится на выяснение технического задания составленного не верно - считается по рыночной ставке и вычитается из бюджета работы(для арбитража это скринкаст чата например в Телеграм, где видны звонки и их длительность). Ставку за час можно привязать к выполненным проектам. Например Junior до 150, Middle от 150 до 250 и Senior от 250 проектов.
P. S. Полная отмена после массы экспериментов и переделок когда все за рамками стоимости спецификации - как-то слишком дерзко. Не понимаешь зачем и куда время потратил. Хотя это субъективно, психологический фактор. С другой стороны просто новый опыт.
Если например вскрылось что ТЗ не полное и при этом у таска небольшой бюджет, а заказчики начинают утверждать что многое "подразумевалось и очевидно" - то это является обманом. Ибо они сами оценивают ТЗ, которое не полное. Более того, есть например принципы SOLID, и часто если в таске что-то объемное, то без следование некоторым из них - код нормальный написать не возможно. Но когда ближе к концу таска из-за неточного ТЗ приходится менять все основное - это по усилиям как работу второй раз заново за бесплатно выполнить, на что не решаешься. В результате получается сложная каша в коде с кучей новых вспомогательных перменных, ибо бюджета у заказчика не достаточно и поэтому принцип D(Dependency Inversion Principle - принцип инверсии зависимостей) и принцип O(Open closed Principle - принцип открытости-закрытости ) соблюдать уже не возможно.
Если вкратце, то я за то что бы заказчики были обо всем осведомлены и понимали, что объем выполненного в проекте зависит только от объема их оплаты, а не от выяснения отношений, безосновательных требований, субъективного понимания происходящего в проекте и так далее.
А на этот счет у одной большой веб-студии есть такая выдержка из статьи "Стоимость часа программиста софтверной компании в 2024":
Я четко написал, что живу в Питере. А вы, анонимус, можете раскрыть секрет вашего города? Как всегда, фразы-пустышки.
Я в черепке живу, мы фрукоядные плотоядные страдаем киви 150 -250 за месяц. бананы 109 -139... вообще фрукты + 20. а огородная тема огурцы и томаты. огурец 120 - 220 , вчера 120 и сегодня 120 не за год, не месяц за день. ну яйца..
а филе куры месяцев 15 назад стоило 230, сегодня 340. считай сам, у меня доходы так не растут. Молочка+10 за месяц.
PS Пиво +10 и через пару месяцев опять +10.
Жорж все стонет, что и бабы ему не дают )) Все пропало, топимся в унитазе ))
Ну, абыдно же!
мне женщины
А как иначе, только они нас и радуют!
Это только задроты обходятся без них, тешась новым телефоном и рейтингом на тик-токах.
Спасибо за инфо. Похоже на то, что удалить можно только после отмены через арбитраж, а вот после арбитража например в 50%/50% - нет. И при завершении в пользу разработчика - тоже не удаляемое. Такой опции не хватает, жаль об этом нельзя запрос отправить и нет отдельной кнопки и поля для описания причины.
Как считаете, в правилах фриланса актуально было бы привести для сведения заказчиков стоимость часа работы в рынке по информации например Google? Как вариант ту самую таблицу, что ниже. Многие из-за отсутствия опыта и предварительной подготовки не понимают что можно, а что нельзя. Не понимают что сколько стоит. И еще актуально строчками кода мерить, если время не подходит по каким-то причинам. Например, строчка кода Джуна 0.08 USD, Миддл 0.1 USD и Сеньор 0.12 USD. Итого 1000 строк джуна на MQL5/MQL4 без багов = 80 USD , миддла = 100 usd и сеньора = 120 usd (только разработка, без учета услуг по алгебре и матану, графического дизайна, рефакторинга и всего остального за что положено платить отдельно).
Когда на дворе почти 2025 год и есть ChatGPT, который поможет правильно описать алгоритм работы советника для ТЗ любому человеку - в правилах фриланса было бы актуально указать что всё то время, которое тратится на выяснение технического задания составленного не верно - считается по рыночной ставке и вычитается из бюджета работы(для арбитража это скринкаст чата например в Телеграм, где видны звонки и их длительность). Ставку за час можно привязать к выполненным проектам. Например Junior до 150, Middle от 150 до 250 и Senior от 250 проектов.
P. S. Полная отмена после массы экспериментов и переделок когда все за рамками стоимости спецификации - как-то слишком дерзко. Не понимаешь зачем и куда время потратил. Хотя это субъективно, психологический фактор. С другой стороны просто новый опыт.
Если например вскрылось что ТЗ не полное и при этом у таска небольшой бюджет, а заказчики начинают утверждать что многое "подразумевалось и очевидно" - то это является обманом. Ибо они сами оценивают ТЗ, которое не полное. Более того, есть например принципы SOLID, и часто если в таске что-то объемное, то без следование некоторым из них - код нормальный написать не возможно. Но когда ближе к концу таска из-за неточного ТЗ приходится менять все основное - это по усилиям как работу второй раз заново за бесплатно выполнить, на что не решаешься. В результате получается сложная каша в коде с кучей новых вспомогательных перменных, ибо бюджета у заказчика не достаточно и поэтому принцип D(Dependency Inversion Principle - принцип инверсии зависимостей) и принцип O(Open closed Principle - принцип открытости-закрытости ) соблюдать уже не возможно.
Если вкратце, то я за то что бы заказчики были обо всем осведомлены и понимали, что объем выполненного в проекте зависит только от объема их оплаты, а не от выяснения отношений, безосновательных требований, субъективного понимания происходящего в проекте и так далее.
А на этот счет у одной большой веб-студии есть такая выдержка из статьи "Стоимость часа программиста софтверной компании в 2024":
Интересные мысли, но всё это мало к фрилансу относится. Тут сделал работу, получил оплату, а нет, так нет. И ваше время и трудозатраты тут никому неинтересны, никто их кроме вас самого считать не будет
Последние года тренды такие в сети и индустриях, вот я и начитался разного :) Многие действительно делят фрилансеров на джунов, миддлов и сеньоров. И ставкой в час тоже считают фриланс нынче - UpWork пример как вроде самый большой многопрофильный портал по теме. В принципе и других порталах тоже такое есть.
Интересные таблицы приводят по фрилансу, пример:
Могу подкинуть линк например: https://vc.ru/life/137136-chto-vygodnee-frilans-ili-rabota-v-ofise
P. S. Я кстати выполнял задания на freelancer.com до того как всех с паспортом РФ заблокировали(теперь ищу как себе документ сделать в Польше или Литве например - как разрешение на работу и по нему заново зарегистрироваться(придется простое юр. лицо регистрировать)), разница с mql5.com лишь в том, что вывод сразу после завершения задания, ничего не ждешь и сам процесс немного иначе устроен. А так за MQL4/MQL5 цены такие же как здесь, но сам поток заказов в 2 раза меньше, но все равно заказы есть постоянно. Если смешать это с квантовер, ctrader, пайноскриптом и другим - то заказов много. Но цены в общем такие же. Только МО дорогое как и везде. И там кстати тоже ставка за час работы фрилансера указывается.
Если например вскрылось что ТЗ не полное и при этом у таска небольшой бюджет, а заказчики начинают утверждать что многое "подразумевалось и очевидно" - то это является обманом.
Может, тогда лучше сразу тратить час на написание нового ТЗ для заказчика в более формальном виде, что бы там подразумевать нельзя было иное? А потом уже согласовывать работу с вами же поправленным ТЗ. Если заказчик не видит в нём своих идей, то возвращаться к обсуждению цены с ним. Если он согласен с увеличением цены, опять править ТЗ и согласовывать его.
Про цены - тут сами фрилансеры их формируют конкуренцией.
Может, тогда лучше сразу тратить час на написание нового ТЗ для заказчика в более формальном виде, что бы там подразумевать нельзя было иное? А потом уже согласовывать работу с вами же поправленным ТЗ. Если заказчик не видит в нём своих идей, то возвращаться к обсуждению цены с ним. Если он согласен с увеличением цены, опять править ТЗ и согласовывать его.
Про цены - тут сами фрилансеры их формируют конкуренцией.
Так конечно, но вообще доработка ТЗ отдельной работой оплачивается. Которая прямо параллельно основной остановившейся запускается(как на примере ниже из моего лога, не обязательно 30 USD может быть и 50 USD и 100 USD и более за доработку ТЗ, все от сложности зависит и временных затрат). Только некоторые заказчики лишь потом(намного позже) начинают уведомлять о том что подразумевалось, поэтому нет никакой возможности узнать что они там задумали заранее и доработать ТЗ. А такой кнопки нет как запросить от заказчика доработку ТЗ и поставить выполнение в паузу с переносом сроков.
Да и не всегда часа достаточно. Многие заказчики - редко на связи появляются. Вот на живом примере: в тот четверг я взял задание, маленькое, выполнил за 2.5 часа в перемешку с другими. Отправил советник. К следующему дню только мне написали что там настроить еще нужно, я настроил быстро и вновь отправил. Далее поле долгой паузы вечером в пятницу написали то, что выходные и нет возможности проверить и нужно ждать понедельника, сейчас вторник - заказчик еще ничего не проверял и не отписывался. Итого время выполнения задания 2/3 часа, а по факту работа завершается за 4,5,6,7... 10 и более дней и в статистике именно так. Но это наверное специфика советников.
У всех наверное есть такие ситуации в логе аккаунта, когда бюджет минимально возможный или просто маленький, а срок выполнения по факту 40, 50,60,70,80 и 100 дней+ - это когда заказчики вообще пропадают(не отвечают месяцами или неделями) и потом нет выхода и жмешь арбитраж. Хотя на арбитраж они могу появиться, но как правило ничего внятного не объясняют.
P. S. Суть моих публичных удивлений и сентенций в том, что в текущие времена когда зарегал почту на гмайл, одел ВПН и залогинившись через GMail зашел на ChatGPT и он составил по описанию понятный и четкий алгоритм для ТЗ - приходить с не полным ТЗ уже не смешно и не безалаберно.