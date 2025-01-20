Требуется совета насчет фриланса - страница 9

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Denis Nikolaev #:
Договоритесь с заказчиком на отмену работы через арбитраж с последующим удалением работы заказчиком с фриланса.

Иногда это не вариант:

Возможностей о чем-то договориться и гарантий исполнения договоренностей в дальнейшем - никаких. ТЗ в процессе работы уточнялось и изменялось многократно, но заказчик не собирался в этом останавливаться. Процесс уточнения выглядел так: заказчик предлагал "уточнение", бездумно взятое из ChatGPT или из интернета. После моего указания на ошибки в нем и невозможность реализации, заказчик тут же его отметал и предлагал совершенно другое. И так до тех пор, пока реализация не становилась возможной. А арбитраж заказчик начал, требуя нарушить собственное ТЗ. При этом менять ТЗ, чтобы это можно было реализовать, категорически отказывается.

В результате исполнитель "имеет" убыток в виде потраченного времени, ухудшение статистики по арбитражам и просрочке (сколько висят такие арбитражи, всем известно), понижение рейтинга и истеричный отзыв.

А заказчик, протестировав очередную свою "идею", и поняв, что она не работает, остается при деньгах. При этом ему даже не обязательно верифицировать аккаунт, насколько я знаю. И он всегда может завести новый якобы с незапятнанной репутацией.

 
Ivan Titov #:

Иногда это не вариант:

При этом заказчик начал арбитраж, требуя нарушить собственное ТЗ (кстати, ТЗ в процессе работы уточнялось и изменялось многократно, но заказчик не собирался в этом останавливаться). Возможностей о чем-то договориться и гарантий исполнения договоренностей в дальнейшем - никаких.

В результате исполнитель имеет убыток в виде потраченного времени, ухудшение статистики по арбитражам и просрочке (сколько висят такие арбитражи, всем известно), понижение рейтинга и истеричный отзыв.

А заказчик, протестировав очередную свою "идею", и поняв, что она не работает, остается при деньгах. При этом ему даже не обязательно верифицировать аккаунт, насколько я знаю. И всегда может завести новый с незапятнанной репутацией.

Это риски фриланса, они были, есть и будут всегда. 
До заключения контракта следует добиться от заказчика максимально чёткого ТЗ, иначе не браться за заказ. 
 

Denis Nikolaev #:

Это риски фриланса, они были, есть и будут всегда.

До заключения контракта следует добиться от заказчика максимально чёткого ТЗ, иначе не браться за заказ. 

Так и делаю, только в процессе неожиданно выяснилось, что заказчик в максимально четкое ТЗ в общепринятом смысле, вложил оказывается другой смысл. Риски и неравенство понятны: заказчик платит деньги. Удивляет то, что арбитраж с явным нарушением заказчиком п.III.2.5 правил тянется столько времени.

 
Ivan Titov #:

согласитесь, вы сейчас ноете.

без всестороннего изучения -- в проблеме не разобраться.

в данном случае можно привести только цитату из известного произведения:

"Запомни, Шарапов -- наказания без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Ясно?"

другими словами: разработчик всегда сам виноват.


p.s.

вариаций здесь не так много:

1я и наиболее частая -- претензии заказчика обоснованы и он прав

2я -- разработчик принял в работу нечёткое и/или несогласованное ТЗ и потерял контроль над раскладом

 
Andrey F. Zelinsky #:

согласитесь, вы сейчас ноете.

без всестороннего изучения -- в проблеме не разобраться.

Согласен с последним. Поэтому сначала изучите, потом требуйте согласия с первым. Этот случай не относится ни к одной вашей вариации.

p.s.

С женщинами и пистолетами у меня все в порядке.

 
Ivan Titov #:

Согласен с последним. ...

ваше согласие или несогласие не требовалось и не играет никакой роли.

в вашем случае с огромной вероятностью -- заказчик прав.

это следует из сопоставления двух тезисов:

1) вы написали выше:

Ivan Titov #:

арбитраж заказчик начал, требуя нарушить собственное ТЗ

2) читаем последний вам негативный отзыв:

Не стремится помочь заказчику сделать как лучше. Пишет только по ТЗ, причем как его поймет. Делаешь замечания по заданию, он всегда прав, приходится долго убеждать. Тяжелый на общение.

-- заказчики у вас разные -- но проблемы у всех одинаковые.
 
Ivan Titov #:

... Риски и неравенство понятны: заказчик платит деньги. ...

Если вам постноянно не везет на заказчиков, то есть вариант фильтрации: например, выбирать работы от заказчиков с высоким рейтингом.
Типа такой:


 
Andrey F. Zelinsky #:
ваше согласие или несогласие не требовалось и не играет никакой роли.

Т.е. сами требовали согласиться, а если с вами не согласились, то сразу роли не играет? Тогда ваш пост в моем вопросе тоже роли не играет.

Andrey F. Zelinsky #:
2) читаем последний вам негативный отзыв:

)) Больше 3-х лет назад. Слишком глубоко копаете, чтобы делать вывод обо всех. Раз в 3 года при 40 работах в год - далеко "не только лишь все".

Andrey F. Zelinsky #:
-- заказчики у вас разные -- но проблемы у всех одинаковые.

Проблема резинового ТЗ в понимании заказчика - общая для всех исполнителей. Поэтому и введен  п.III.2.5 правил

 
Alexander Sevastyanov #:
Если вам постноянно не везет на заказчиков

Отнюдь, случаи единичные. Но портят всю картину. Когда нарушение заказчиком п.III.2.5 правил очевидно, хотелось бы большей оперативности от арбитража.

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