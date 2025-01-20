Требуется совета насчет фриланса - страница 9
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Договоритесь с заказчиком на отмену работы через арбитраж с последующим удалением работы заказчиком с фриланса.
Иногда это не вариант:
Возможностей о чем-то договориться и гарантий исполнения договоренностей в дальнейшем - никаких. ТЗ в процессе работы уточнялось и изменялось многократно, но заказчик не собирался в этом останавливаться. Процесс уточнения выглядел так: заказчик предлагал "уточнение", бездумно взятое из ChatGPT или из интернета. После моего указания на ошибки в нем и невозможность реализации, заказчик тут же его отметал и предлагал совершенно другое. И так до тех пор, пока реализация не становилась возможной. А арбитраж заказчик начал, требуя нарушить собственное ТЗ. При этом менять ТЗ, чтобы это можно было реализовать, категорически отказывается.
В результате исполнитель "имеет" убыток в виде потраченного времени, ухудшение статистики по арбитражам и просрочке (сколько висят такие арбитражи, всем известно), понижение рейтинга и истеричный отзыв.
А заказчик, протестировав очередную свою "идею", и поняв, что она не работает, остается при деньгах. При этом ему даже не обязательно верифицировать аккаунт, насколько я знаю. И он всегда может завести новый якобы с незапятнанной репутацией.
Иногда это не вариант:
При этом заказчик начал арбитраж, требуя нарушить собственное ТЗ (кстати, ТЗ в процессе работы уточнялось и изменялось многократно, но заказчик не собирался в этом останавливаться). Возможностей о чем-то договориться и гарантий исполнения договоренностей в дальнейшем - никаких.
В результате исполнитель имеет убыток в виде потраченного времени, ухудшение статистики по арбитражам и просрочке (сколько висят такие арбитражи, всем известно), понижение рейтинга и истеричный отзыв.
А заказчик, протестировав очередную свою "идею", и поняв, что она не работает, остается при деньгах. При этом ему даже не обязательно верифицировать аккаунт, насколько я знаю. И всегда может завести новый с незапятнанной репутацией.
Denis Nikolaev #:
Это риски фриланса, они были, есть и будут всегда.
До заключения контракта следует добиться от заказчика максимально чёткого ТЗ, иначе не браться за заказ.
Так и делаю, только в процессе неожиданно выяснилось, что заказчик в максимально четкое ТЗ в общепринятом смысле, вложил оказывается другой смысл. Риски и неравенство понятны: заказчик платит деньги. Удивляет то, что арбитраж с явным нарушением заказчиком п.III.2.5 правил тянется столько времени.
согласитесь, вы сейчас ноете.
без всестороннего изучения -- в проблеме не разобраться.
в данном случае можно привести только цитату из известного произведения:
"Запомни, Шарапов -- наказания без вины не бывает. Ему надо было просто вовремя со своими женщинами разбираться и пистолеты не разбрасывать где попало. Ясно?"
другими словами: разработчик всегда сам виноват.
p.s.
вариаций здесь не так много:
1я и наиболее частая -- претензии заказчика обоснованы и он прав
2я -- разработчик принял в работу нечёткое и/или несогласованное ТЗ и потерял контроль над раскладом
согласитесь, вы сейчас ноете.
без всестороннего изучения -- в проблеме не разобраться.
Согласен с последним. Поэтому сначала изучите, потом требуйте согласия с первым. Этот случай не относится ни к одной вашей вариации.
p.s.
С женщинами и пистолетами у меня все в порядке.
Согласен с последним. ...
ваше согласие или несогласие не требовалось и не играет никакой роли.
в вашем случае с огромной вероятностью -- заказчик прав.
это следует из сопоставления двух тезисов:
1) вы написали выше:
арбитраж заказчик начал, требуя нарушить собственное ТЗ
2) читаем последний вам негативный отзыв:
Не стремится помочь заказчику сделать как лучше. Пишет только по ТЗ, причем как его поймет. Делаешь замечания по заданию, он всегда прав, приходится долго убеждать. Тяжелый на общение.
... Риски и неравенство понятны: заказчик платит деньги. ...
Если вам постноянно не везет на заказчиков, то есть вариант фильтрации: например, выбирать работы от заказчиков с высоким рейтингом.
Типа такой:
ваше согласие или несогласие не требовалось и не играет никакой роли.
Т.е. сами требовали согласиться, а если с вами не согласились, то сразу роли не играет? Тогда ваш пост в моем вопросе тоже роли не играет.
2) читаем последний вам негативный отзыв:
)) Больше 3-х лет назад. Слишком глубоко копаете, чтобы делать вывод обо всех. Раз в 3 года при 40 работах в год - далеко "не только лишь все".
-- заказчики у вас разные -- но проблемы у всех одинаковые.
Проблема резинового ТЗ в понимании заказчика - общая для всех исполнителей. Поэтому и введен п.III.2.5 правил
Если вам постноянно не везет на заказчиков
Отнюдь, случаи единичные. Но портят всю картину. Когда нарушение заказчиком п.III.2.5 правил очевидно, хотелось бы большей оперативности от арбитража.