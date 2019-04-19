Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 22

Новый комментарий
 
Georgiy Merts:

Доооо.... Получить понимание без модели... Ну-ну... Дерзайте-дерзайте... Свистните, если чего надумаете путного.

Лично я уверен, что вы НИЧЕГО не найдете. Рынок - не удовлетворяет многим критериям случайных процессов.

Hellooooo! Чтобы собрать синхрофазатрон надо иметь инструкцию, а если ее нет, то взять другой, разобрать до винтика, записать последовательность и собрать руководствуясь записью, а если нет другого синхрофазатрона и нет инструкции, а очень хочется, то надо хотя бы приближенно знать как это собрать самостоятельно, а то может получится "хрензнаетчто", и в этом случае, да, "ничего не работает".

 
Alexander_K2:

Еще раз - покажи скан диплома об образовании.

Зачем?) У него же скрин в профиле )

 

К качестве примера: https://habr.com/post/166693/

Собран на случайных процессах, не зря на него Привал столько времени убил.

Фильтр Калмана
Фильтр Калмана
  • 2019.02.13
  • habr.com
В интернете, в том числе и на хабре, можно найти много информации про фильтр Калмана. Но тяжело найти легкоперевариваемый вывод самих формул. Без вывода вся эта наука воспринимается как некое шаманство, формулы выглядят как безликий набор символов, а главное, многие простые утверждения, лежащие на поверхности теории, оказываются за пределами...
 
Evgeniy Chumakov:

Зачем?) У него же скрин в профиле )

Мало.

Практически все кто более-менее здесь трезво пишет либо имеют о себе информацию в профиле, либо представились при знакомстве мне в личке.

Бас даже не представляет, какие здесь есть уникальные люди!

Если хочет, чтобы его бред внимательно читали - пусть теперь выкладывает диплом на всеобщее обозрение.

 
secret:

Я кстати вас ни разу не оскорбил. А вы свою быдло-манеру общения всем уже доказали. Все могут сделать соответствующие выводы.

Хорошо. Извиняюсь.

Но, спор о модели рынка, о роли "хвостов" распределений не закончен - к Новому Году показываем стэйты. ОК?

 
Vizard_:


Верно. А сказать можете, какой СБ и какой котир, СБ -ненормальный, а котир-трансформированный.

 
Alexander_K2:

Но, спор о модели рынка, о роли "хвостов" распределений не закончен - к Новому Году показываем стэйты. ОК?

Да не вопрос. Правда, я не хвосты торгую, а совсем другое. Чтоб с вами спорить, мне надо сделать модель по хвостам.

Спорить правда не о чем особо - для читающих учебники всё и так очевидно)

 
 
secret:

Да не вопрос. Правда, я не хвосты торгую, а совсем другое. Чтоб с вами спорить, мне надо сделать модель по хвостам.

Спорить правда не о чем особо - для читающих учебники всё и так очевидно)

Принято. Без спора - на своих ТС. Ради истины. Только за последние 3 месяца, 30 декабря. Далее - продолжаем дискуссию, без оскорблений, в рабочем режиме.

 
Evgeniy Chumakov:

:))) Когда сигнал откроешь, Евгений? А то, вон Бас сомневается что-то в "хвостах" и "ушах".

1...1516171819202122232425262728
Новый комментарий