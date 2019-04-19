Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доооо.... Получить понимание без модели... Ну-ну... Дерзайте-дерзайте... Свистните, если чего надумаете путного.
Лично я уверен, что вы НИЧЕГО не найдете. Рынок - не удовлетворяет многим критериям случайных процессов.
Hellooooo! Чтобы собрать синхрофазатрон надо иметь инструкцию, а если ее нет, то взять другой, разобрать до винтика, записать последовательность и собрать руководствуясь записью, а если нет другого синхрофазатрона и нет инструкции, а очень хочется, то надо хотя бы приближенно знать как это собрать самостоятельно, а то может получится "хрензнаетчто", и в этом случае, да, "ничего не работает".
Еще раз - покажи скан диплома об образовании.
Зачем?) У него же скрин в профиле )
К качестве примера: https://habr.com/post/166693/
Собран на случайных процессах, не зря на него Привал столько времени убил.
Зачем?) У него же скрин в профиле )
Мало.
Практически все кто более-менее здесь трезво пишет либо имеют о себе информацию в профиле, либо представились при знакомстве мне в личке.
Бас даже не представляет, какие здесь есть уникальные люди!
Если хочет, чтобы его бред внимательно читали - пусть теперь выкладывает диплом на всеобщее обозрение.
Я кстати вас ни разу не оскорбил. А вы свою быдло-манеру общения всем уже доказали. Все могут сделать соответствующие выводы.
Хорошо. Извиняюсь.
Но, спор о модели рынка, о роли "хвостов" распределений не закончен - к Новому Году показываем стэйты. ОК?
Верно. А сказать можете, какой СБ и какой котир, СБ -ненормальный, а котир-трансформированный.
Но, спор о модели рынка, о роли "хвостов" распределений не закончен - к Новому Году показываем стэйты. ОК?
Да не вопрос. Правда, я не хвосты торгую, а совсем другое. Чтоб с вами спорить, мне надо сделать модель по хвостам.
Спорить правда не о чем особо - для читающих учебники всё и так очевидно)
Да не вопрос. Правда, я не хвосты торгую, а совсем другое. Чтоб с вами спорить, мне надо сделать модель по хвостам.
Спорить правда не о чем особо - для читающих учебники всё и так очевидно)
Принято. Без спора - на своих ТС. Ради истины. Только за последние 3 месяца, 30 декабря. Далее - продолжаем дискуссию, без оскорблений, в рабочем режиме.
:))) Когда сигнал откроешь, Евгений? А то, вон Бас сомневается что-то в "хвостах" и "ушах".