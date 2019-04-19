Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 25
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Товарищу было интересно. Не будем обсуждать чьи-то интересы. Кстати, СБ не имеет распределения, вообще. См. справочник по математике. Одного уже раньше отправил.)
Имеет, имеет. Юрию самому неплохо бы поглядеть в справочник, про цепи Маркова, про начальное распределение, про переходные вероятности...
То другое дело, что "...если ученый, работающий в лаборатории, не может объяснить уборщице, убирающей его лабораторию, чем он занимается - он сам не знает, чем он занимается". Отсюда и возникают предложения "заглянуть в справочник".
Ну да хозяин-барин, я думал, народ что-то хочет узнать, выяснить, получить... А тут - как всегда - пустая болтология... ну-ну...
Имеет, имеет. Юрию самому неплохо бы поглядеть в справочник, про цепи Маркова, про начальное распределение, про переходные вероятности...
То другое дело, что "...если ученый, работающий в лаборатории, не может объяснить уборщице, убирающей его лабораторию, чем он занимается - он сам не знает, чем он занимается". Отсюда и возникают предложения "заглянуть в справочник".
Ну да хозяин-барин, я думал, народ что-то хочет узнать, выяснить, получить... А тут - как всегда - пустая болтология... ну-ну...
Справочник-то смотрели, или от фонаря все в кучу лепите? Ну, не хотите, не надо.
Красота в простоте, а совершенство в симметрии...Незабываемо))
дааа, плевать в колодец нельзя...
общается тут и не понимает, что с ним общаются по человечески
но он же хочет чтобы было не так
соглашусь, в виде вот такого разового поста
Не хорошо, Ренат
ну я в лоб же дать ему не могу, админы его не банят за оскорбления в мой адрес
так что только такя отдыхать полетел на месяцок
не доработано еще
Да ладно... Какой-то Визард... Чего-то сломал... Ну и ладно...
Что в этой картинке особенного? обрезанные дефективные 4-значные тики. У них и гистограмма-то - две палки. Какой смысл с ними работать, если в них бОльшая часть информации потеряна?
с этой сравните
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
От теории к практике
Renat Akhtyamov, 2018.09.30 15:57
а вот и ушки как у Новой:
и сразу видно, что цена скоро будет там, где нехватка инфы, которую можно дорисовать (высчитать, дополнить, как угодно) :
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Можно ли отличить график СБ от графика цены?
Renat Akhtyamov, 2018.10.05 21:28
заплачьте ещё
;)
Ренат, вы поступили так:
Теперь понимаете? Вы перешли реку Рубикон. Удалите.
Ренат, вы поступили так:
Теперь понимаете? Вы перешли реку Рубикон. Удалите.
да можете всё показать
собственно то же самое, просто сделки реальные:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Renat Akhtyamov, 2018.06.11 11:43