Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 25

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Yuriy Asaulenko:

Товарищу было интересно. Не будем обсуждать чьи-то интересы. Кстати, СБ не имеет распределения, вообще. См. справочник по математике. Одного уже раньше отправил.)

Имеет, имеет. Юрию самому неплохо бы поглядеть в справочник, про цепи Маркова, про начальное распределение, про переходные вероятности...

То другое дело, что "...если ученый, работающий в лаборатории, не может объяснить уборщице, убирающей его лабораторию, чем он занимается - он сам не знает, чем он занимается". Отсюда и возникают предложения "заглянуть в справочник".

Ну да хозяин-барин, я думал, народ что-то хочет узнать, выяснить, получить... А тут - как всегда - пустая болтология... ну-ну...

 
Georgiy Merts:

Имеет, имеет. Юрию самому неплохо бы поглядеть в справочник, про цепи Маркова, про начальное распределение, про переходные вероятности...

То другое дело, что "...если ученый, работающий в лаборатории, не может объяснить уборщице, убирающей его лабораторию, чем он занимается - он сам не знает, чем он занимается". Отсюда и возникают предложения "заглянуть в справочник".

Ну да хозяин-барин, я думал, народ что-то хочет узнать, выяснить, получить... А тут - как всегда - пустая болтология... ну-ну...

Справочник-то смотрели, или от фонаря все в кучу лепите? Ну, не хотите, не надо.

 
Novaja:

Красота в простоте, а совершенство в симметрии...Незабываемо))

дааа, плевать в колодец нельзя...

общается тут и не понимает, что с ним общаются по человечески

но он же хочет чтобы было не так

соглашусь, в виде вот такого разового поста

 
Не хорошо, Ренат
 
Novaja:
Не хорошо, Ренат

ну я в лоб же дать ему не могу, админы его не банят за оскорбления в мой адрес

так что только так

я отдыхать полетел на месяцок
 
Что в этой картинке особенного? обрезанные дефективные 4-значные тики. У них и гистограмма-то - две палки. Какой смысл с ними работать, если в них бОльшая часть информации потеряна?
 
Novaja:
не доработано еще

Да ладно... Какой-то Визард... Чего-то сломал... Ну и ладно... 

 
secret:
Что в этой картинке особенного? обрезанные дефективные 4-значные тики. У них и гистограмма-то - две палки. Какой смысл с ними работать, если в них бОльшая часть информации потеряна?

с этой сравните

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От теории к практике

Renat Akhtyamov, 2018.09.30 15:57

а вот и ушки как у Новой:



и сразу видно, что цена скоро будет там, где нехватка инфы, которую можно дорисовать (высчитать, дополнить, как угодно)  :

 
Renat Akhtyamov:

заплачьте ещё

;)

Ренат, вы поступили так:

Теперь понимаете? Вы перешли реку Рубикон. Удалите.

 
Novaja:

Ренат, вы поступили так:

Теперь понимаете? Вы перешли реку Рубикон. Удалите.

да можете всё показать

собственно то же самое, просто сделки реальные:

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