Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 21
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Максим, не надо так суетиться. Уже все знают, что круче вас только яйца.
Опять новая задачка))
Прежде всего, у задачи или исследования должна быть цель. Какую проблему, или часть проблемы это решает? Например, когда наполнится бассейн через две трубы? -это м.б. важно.
В вашей задаче, я, чего-то, цели не улавливаю. Ну, отличаются, и что?
ЗЫ не, никаких возражений, продолжайте. М.б. я чего не понимаю.
Мне также непонятна цель исследований.
У меня была - выделить из тикового барахла процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Удалось это или нет - к Новому Году станет ясно.
А у Вас?
Прежде всего, у задачи или исследования должна быть цель. Какую проблему, или часть проблемы это решает? Например, когда наполнится бассейн через две трубы? -это м.б. важно.
В вашей задаче, я, чего-то, цели не улавливаю. Ну, отличаются, и что?
ЗЫ не, никаких возражений, продолжайте. М.б. я чего не понимаю.
Мне также непонятна цель исследований.
У меня была - выделить из тикового барахла процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Удалось это или нет - к Новому Году станет ясно.
А у Вас?
Цель-изучить процесс. Использовать слабые стороны себе во благо. Для этого необходимо понимание происходящего. Модель-вторична.
Цель-изучить процесс. Использовать слабые стороны себе во благо. Для этого необходимо понимание происходящего. Модель-вторична.
Доооо.... Получить понимание без модели... Ну-ну... Дерзайте-дерзайте... Свистните, если чего надумаете путного.
Лично я уверен, что вы НИЧЕГО не найдете. Рынок - не удовлетворяет многим критериям случайных процессов.
Рынок - не удовлетворяет многим критериям случайных процессов.
Эт еще почему? Критериям случайных процессов удовлетворяет все, включая расписание движения самолетов и программы передач, если вы их не знаете и не можете узнать никаким способом.
Эт еще почему? Критериям случайных процессов удовлетворяет все, включая расписание движения самолетов и программы передач, если вы их не знаете и не можете узнать никаким способом.
выделить из тикового барахла процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.
А вы уверены, что он там есть? ;)
Еще раз - покажи скан диплома об образовании. Только после этого будем разговаривать. Мне с сельскими тружениками не о чем говорить.