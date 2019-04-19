Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 21

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Опять новая задачка))
 
Maxim Dmitrievsky:

........

Максим, не надо так суетиться. Уже все знают, что круче вас только яйца.

 
Novaja:
Опять новая задачка))

Прежде всего, у задачи или исследования должна быть цель. Какую проблему, или часть проблемы это решает? Например, когда наполнится бассейн через две трубы? -это м.б. важно.

В вашей задаче, я, чего-то, цели не улавливаю. Ну, отличаются, и что?

ЗЫ не, никаких возражений, продолжайте. М.б. я чего не понимаю.

 
Novaja:

Мне также непонятна цель исследований.

У меня была - выделить из тикового барахла процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Удалось это или нет - к Новому Году станет ясно.

А у Вас?

 
Yuriy Asaulenko:

Прежде всего, у задачи или исследования должна быть цель. Какую проблему, или часть проблемы это решает? Например, когда наполнится бассейн через две трубы? -это м.б. важно.

В вашей задаче, я, чего-то, цели не улавливаю. Ну, отличаются, и что?

ЗЫ не, никаких возражений, продолжайте. М.б. я чего не понимаю.

Alexander_K2:

Мне также непонятна цель исследований.

У меня была - выделить из тикового барахла процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней. Удалось это или нет - к Новому Году станет ясно.

А у Вас?

Цель-изучить процесс. Использовать слабые стороны себе во благо. Для этого необходимо понимание происходящего. Модель-вторична. 

 
Novaja:

Цель-изучить процесс. Использовать слабые стороны себе во благо. Для этого необходимо понимание происходящего. Модель-вторична. 

Доооо.... Получить понимание без модели... Ну-ну... Дерзайте-дерзайте... Свистните, если чего надумаете путного.

Лично я уверен, что вы НИЧЕГО не найдете. Рынок - не удовлетворяет многим критериям случайных процессов.

 
Georgiy Merts:

Рынок - не удовлетворяет многим критериям случайных процессов. 

Эт еще почему? Критериям случайных процессов удовлетворяет все, включая расписание движения самолетов и программы передач, если вы их не знаете и не можете узнать никаким способом.

 
Yuriy Asaulenko:

Эт еще почему? Критериям случайных процессов удовлетворяет все, включая расписание движения самолетов и программы передач, если вы их не знаете и не можете узнать никаким способом.

+100500 за этот пост) 
 
Alexander_K2:

выделить из тикового барахла процесс Орнштейна-Уленбека с возвратом к средней.

А вы уверены, что он там есть? ;)
На чем основана эта уверенность? На "мне так кажется"?
 
secret:
А вы уверены, что он там есть? ;)
На чем основана эта уверенность? На "мне так кажется"?

Еще раз - покажи скан диплома об образовании. Только после этого будем разговаривать. Мне с сельскими тружениками не о чем говорить.

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