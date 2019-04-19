Можно ли отличить график СБ от графика цены? - страница 27
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Вы загляните к людям в сигналы. У некоторых есть 95 и более процентов прибыльных слелок из 1000. Они по вашему торговали на истории?
Чем меньше опыта в торговле тем больший процент шума в умах.
Да нет, ерунду говорите, % профитных сделок на любых флэтовых стратегиях высокий, только когда начинается тренд в этих 5% минусовых сделок всё сливается, что нажито непосильным трудом, как в тех роликах с мексиканцем)))
Вы загляните к людям в сигналы. У некоторых есть 95 и более процентов прибыльных слелок из 1000. Они по вашему торговали на истории?
Чем меньше опыта в торговле тем больший процент шума в умах.
а вообще нужно к-ство прибыльных умножать на тп.
а потом к-во убыточных умножать на сл.
и сравнивать.
Собственно вопрос в теме.
Два графика, какой из них СБ, какой график цены?
ближе к этой к теме :-)
пока сегодня был в пути, пришла идея - модель СБ которая ближе к форексу, но несложна для анализа.
- на начальном шаге цена=0 , R0=RAND_MAX/2
- на каждом шаге берётся R1=random()!=R0 ; если R1>R0 цена++, R1<R0 цена--
- R0=R1 и к следующему шагу.
модель имеет память и ничтожно-малое влияние достигается где-то на 5-4 шаге, что соответсвует реалии "память рынка 4-5 баров/тиков (от масштаба)"
в конфигурациях будут естественным образом получаться фракталы (математические, не вильямса)
столь-же явно проступают любимые "e" и "phi", они просто присутсвуют в распределениях
идейно близко к ценообразованию в стакане. Объёмы BestBid BestAsk можно положить случайными и цена шагнёт в сторону наименьшего. Модель естественно проще, на то она и модель
за счёт изменений слагаемых в ++ и -- можно эмулировать тренд вверх/вниз, сужение диапазона, повышение волатильности.
кто любит гонят всякое по СБ, или силён в математике может пригодиться :-)
На картинке траектории 100 серий по 100 тысяч подбрасываний монетки в каждой. Вероятности выпадания 'орла' и 'решки' регулярно меняются 100 бросков 51/49, затем 100 бросков 50/50 и след.100 бросков 49/50.
ближе к этой к теме :-)
пока сегодня был в пути, пришла идея - модель СБ которая ближе к форексу, но несложна для анализа.
- на начальном шаге цена=0 , R0=RAND_MAX/2
- на каждом шаге берётся R1=random()!=R0 ; если R1>R0 цена++, R1<R0 цена--
- R0=R1 и к следующему шагу.
модель имеет память и ничтожно-малое влияние достигается где-то на 5-4 шаге, что соответсвует реалии "память рынка 4-5 баров/тиков (от масштаба)"
в конфигурациях будут естественным образом получаться фракталы (математические, не вильямса)
столь-же явно проступают любимые "e" и "phi", они просто присутсвуют в распределениях
идейно близко к ценообразованию в стакане. Объёмы BestBid BestAsk можно положить случайными и цена шагнёт в сторону наименьшего. Модель естественно проще, на то она и модель
за счёт изменений слагаемых в ++ и -- можно эмулировать тренд вверх/вниз, сужение диапазона, повышение волатильности.
кто любит гонят всякое по СБ, или силён в математике может пригодиться :-)
Честно говоря, не совсем понял алгоритм. Судя по понятому, строится антиперсистентная модель, которая будет хорошо описывать движение в канале и, наоборот плохо - тренд.
Честно говоря, не совсем понял алгоритм. Судя по понятому, строится антиперсистентная модель, которая будет хорошо описывать движение в канале и, наоборот плохо - тренд.
Конечно при любом распределении и моделях, если вероятности исходов (направлений) равны, получается флет/канал :-)
в тиках предложенное даёт такое :
несколько чуть более похоже на реальность.. итоговое распределение не равномерное, память присутствует.
исходник С прикладываю - можно позабавляться, пробуя разные распределения на входе и манипуляции объёмами
Собственно вопрос в теме.
Два графика, какой из них СБ, какой график цены?
бОльшая часть проблем, которые мы не ожидали - случаются, и бОльшая часть проблем, которые мы прогнозировали - НЕ случаются.
почему так происходит? - странно, но исследования психологов подтверждают мои слова.
график СБ невозможно отличить от ЦР, примеры я уже публиковал и общественное мнение (усреднёно) не смогло выявить сколь нибудь существенную разницу, и, более того, общественное мнение склонялось к тому, что внешне ЦР более похож на СБ, чем наоборот.....
и после этого, как большинство ковыряются в носу (ожидания не совпадают с реальностью), кто то может говорить, что ЦР не является СБ? однако, можно спросить и наоборот, это ничего не меняет, так как человеческое восприятие какого бы то ни было процесса не является адекватным описанием оного как бы этого человек не хотел, даже если процесс - явление человеческой деятельности, сиречь - ЦР.
ЗЫ. человек - такая дурашка.... милое дебильное существо, уничтожающее планету, думающее о смысле жизни и не понимающее график своей деятельности на чарте....
ЗЗЫ. возьмите любое существо на планете, будь то муравей, дельфин, или псина какая... вот псина, идет себе и ссы* везде, помечает всё вокруг, только представьте себя некой псиной гуляющей по улице.... сколько запахов, и среди этих запахов псина отличает каждую псину кто сделал вклад в какофонию запахов... вот это парень, доберман, 3 года отроду, питается кормом для собак, вот это бомж, дворняга кушающая всё что откопает из того что было закопано соседскими псами. а это девочка пудель, она пахнет шпинатом и отборной мраморной говядиной и ей 1,5 года - самый сок и уже все вокруг кабели проложили мысленно путь до её дому четче чем любой GPS.... как так то?! дельфины, слоны, киты, летучие мыши, пчелы... и.т.д... можно продолжать бескоено.... муравьи, ласточки, пауки, да что уж там - растения и грибы, и те лучше понимают друг друга, чем человек понимает деятельность человека..
бОльшая часть проблем, которые мы не ожидали - случаются, и бОльшая часть проблем, которые мы прогнозировали - НЕ случаются.
почему так происходит? - странно, но исследования психологов подтверждают мои слова.
график СБ невозможно отличить от ЦР, примеры я уже публиковал и общественное мнение (усреднёно) не смогло выявить сколь нибудь существенную разницу, и, более того, общественное мнение склонялось к тому, что внешне ЦР более похож на СБ, чем наоборот.....
и после этого, как большинство ковыряются в носу (ожидания не совпадают с реальностью), кто то может говорить, что ЦР не является СБ? однако, можно спросить и наоборот, это ничего не меняет, так как человеческое восприятие какого бы то ни было процесса не является адекватным описанием оного как бы этого человек не хотел, даже если процесс - явление человеческой деятельности, сиречь - ЦР.
ЗЫ. человек - такая дурашка.... милое дебильное существо, уничтожающее планету, думающее о смысле жизни и не понимающее график своей деятельности на чарте....
ЗЗЫ. возьмите любое существо на планете, будь то муравей, дельфин, или псина какая... вот псина, идет себе и ссы* везде, помечает всё вокруг, только представьте себя некой псиной гуляющей по улице.... сколько запахов, и среди этих запахов псина отличает каждую псину кто сделал вклад в какофонию запахов... вот это парень, доберман, 3 года отроду, питается кормом для собак, вот это бомж, дворняга кушающая всё что откопает из того что было закопано соседскими псами. а это девочка пудель, она пахнет шпинатом и отборной мраморной говядиной и ей 1,5 года - самый сок и уже все вокруг кабели проложили мысленно путь до её дому четче чем любой GPS.... как так то?! дельфины, слоны, киты, летучие мыши, пчелы... и.т.д... можно продолжать бескоено.... муравьи, ласточки, пауки, да что уж там - растения и грибы, и те лучше понимают друг друга, чем человек понимает деятельность человека..
Животные руководствуются инстинктами, поэтому можно предсказать.
Любая область в которой участвует человек - не предсказуема.
Животные руководствуются инстинктами, поэтому можно предсказать.
Любая область в которой участвует человек - не предсказуема.
одна часть продает, другая часть покупает
варианта всего два - вверх и вниз
в случайном движении вариантов не счесть
не пойму, о чем тема?