Время заморозки средств поменялось?

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Привет! Кто скажет почему 14 дней теперь заморозка действует? Возможно это как-то связано с изменением цены работы?

Или просто увеличили срок ожидания?

 
Maksim Neimerik:

Привет! Кто скажет почему 14 дней теперь заморозка действует? Возможно это как-то связано с изменением цены работы?

Или просто увеличили срок ожидания?

По всей видимости да. Вы не один это заметили.

 

Я тоже такое заметил:


 
А почему нет официального объявления об этом?
С чем это связано?
 
Andrii Medvediev:
А почему нет официального объявления об этом?
С чем это связано?

Мы сможем получить официальное объяснение увеличения проверок платежей до 14 дней?

 
Присоединяюсь к вопросу , пару дней еще ладно , но сразу увеличить до 14 дней как то не очень .
 
обычно две недели дается на проверку товара с возможностью его возврата продавцу, теперь и здесь так
 

Я с тем же вопросом, но вижу уже идет оживленное обсуждение.

Странно что за 2  дня нет официального ответа и даже модератор ничего не знает.

 
Denis Nikolaev:
обычно две недели дается на проверку товара с возможностью его возврата продавцу, теперь и здесь так

Какое это отношение имеет к заморозке средств? Не вводите людей в заблуждение.
Заказчик когда подтвердил выполнение работы, он уже фактически согласился в тем, что его работа выполнена согласно его требований.
А что еще происходит 14 дней с деньгами?

 
Piotr Storozenko:

Я с тем же вопросом, но вижу уже идет оживленное обсуждение.

Странно что за 2  дня нет официального ответа и даже модератор ничего не знает.

Модератор что то знает, так как трет неугодные и неприятные сообщения.

И в принципе во втором сообщении, модератор ответил - просто подняли до 14 дней, так как это их ресурс и они здесь могут делать что посчитают нужным, это закономерно.
 
Denis Nikolaev:
обычно две недели дается на проверку товара с возможностью его возврата продавцу, теперь и здесь так

Обычно это не касается трансакций проведенных отдаленно и некоторых продуктов ( ПО находится в перечни )

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