Время заморозки средств поменялось?
Привет! Кто скажет почему 14 дней теперь заморозка действует? Возможно это как-то связано с изменением цены работы?
Или просто увеличили срок ожидания?
По всей видимости да. Вы не один это заметили.
С чем это связано?
А почему нет официального объявления об этом?
С чем это связано?
Мы сможем получить официальное объяснение увеличения проверок платежей до 14 дней?
Я с тем же вопросом, но вижу уже идет оживленное обсуждение.
Странно что за 2 дня нет официального ответа и даже модератор ничего не знает.
обычно две недели дается на проверку товара с возможностью его возврата продавцу, теперь и здесь так
Какое это отношение имеет к заморозке средств? Не вводите людей в заблуждение.
Заказчик когда подтвердил выполнение работы, он уже фактически согласился в тем, что его работа выполнена согласно его требований.
А что еще происходит 14 дней с деньгами?
Я с тем же вопросом, но вижу уже идет оживленное обсуждение.
Странно что за 2 дня нет официального ответа и даже модератор ничего не знает.
Модератор что то знает, так как трет неугодные и неприятные сообщения.И в принципе во втором сообщении, модератор ответил - просто подняли до 14 дней, так как это их ресурс и они здесь могут делать что посчитают нужным, это закономерно.
обычно две недели дается на проверку товара с возможностью его возврата продавцу, теперь и здесь так
Обычно это не касается трансакций проведенных отдаленно и некоторых продуктов ( ПО находится в перечни )
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Привет! Кто скажет почему 14 дней теперь заморозка действует? Возможно это как-то связано с изменением цены работы?
Или просто увеличили срок ожидания?