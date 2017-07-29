Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 9
Порт и пароль прописуются при инсталяции агента(эти данные и нужно сохранить), а не в VPN.
А ip VPN участники сети и так видят.
Если честно я тупой, мне нужно все по полочкам разложить. У меня есть впс хочу отдатьего на пользу другим: мне нужно разжевать, зайди туда, сделай это, то то и то то сохрани и вышли мне.
Для начала можно ознакомиться здесь - MetaTester и удаленные агенты
1. Создать агента - запустить metatester из папки "C:\Program Files\MetaTrader 5" -
2. Нажать кнопку Install или Add не меняя пароль и порты. После создания нового агента, проверить включен он (running) или выключен (stopped). Если он выключен, включить его. В metatester, нажать на агента правой клавишей мыши и нажать Start. С права должно появиться running.
3. проверить на работоспособность - Зайти в МТ5, вкладка Агенты.
Нажать правой клавишей мыши на вкладке Remote, Добавить.
Заполнить поля: Имя: - любое
Адрес: - localhost:2000
Пароль: - MetaTester
3. Включаем тестер, если агент в режиме busy, значит все работает. Если нет ... цензура, цензура, цензура....
4. Установить Commodo EasyVPN.
5. Зайти в сеть агентов: Networks, Join a network, Network name:Metatester_agents, Password:1234567890
6. прислать: порт, пароль через Commodo EasyVPN.
7. Если что не понятно, спрашивайте.
8. Резервный.
Например в текущей сетке мой IP:порт 5.2.175.59:2001
Пароль - как требуется для всех агентов данной сетки - MetaTester
------------
Уважаемый Jager или те, кто занес весь список используемых компов/агентов - экспортните сюда пожалуйста agentslist.mt5.
а то набивать все компы облом, к тому же у каждого компа есть несколько агентов, и под разными портами.
спасибо!
Вобщем вроде сделал:
Адрес: - localhost:2000 (вместо локал хост я так понял нужно вбить мой ай пи который в сетке виден)
Пароль: - MetaTester
Ай пи в сетке виден всем.
я под почтой sputnik.
Просьба- кто нибудь попробуйте использовать и отпишите, все ли я правильно сделал. ВПС этот не такой мощный, но включен 24 часа в сутки.
В МТ5 в тестере, в агентах пишет "ready" - надеюсь верно.
Ай пи машины 109.120.143.225 (проверял, сегодня и вчера он одинаковый).
Попытался с домашнего компа подключиться к своему же впс, не хочет... пишет напротив агента connecting.
Только один момент. В адресе надо не localhost:2000 прописывать, а конкретный IP из VPN
Странно как то "конкретный IP из VPN", а на картинке совсем другой, так какой вбивать то?
я вам написал - конкретные значения.
IP:порт 5.2.175.59:2001
Пароль - MetaTester
просто картинка - из примера метаквотов
Вобщем вроде сделал:
Адрес: - localhost:2000 (вместо локал хост я так понял нужно вбить мой ай пи который в сетке виден)Ай пи машины 109.120.143.225 (проверял, сегодня и вчера он одинаковый).
Пароль: - MetaTester
этот IP не нужен.
вот ваш 5.2.174.162 в сети VPN