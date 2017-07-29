Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 9

Сегодня подключился к сети, немного потестировал, все отлично работает, советников пока не много, но новые широкие возможности по анализу и оптимизации впечатляют. Большое спасибо разработчикам за отличный тестер и Jager-у за организацию сети, скорее подключайтесь.
 
Urain:

Порт и пароль прописуются при инсталяции агента(эти данные и нужно сохранить), а не в VPN.

А ip VPN участники сети и так видят.

 

 

 

Если честно я тупой, мне нужно все по полочкам разложить. У меня есть впс хочу отдатьего на пользу другим: мне нужно разжевать, зайди туда, сделай это, то то и то то сохрани и вышли мне. 

 

 Для начала можно ознакомиться здесь - MetaTester и удаленные агенты


1. Создать агента - запустить  metatester из папки "C:\Program Files\MetaTrader 5" - 

2. Нажать кнопку Install или Add не меняя пароль и порты. После создания нового агента, проверить включен он (running) или выключен (stopped). Если он выключен, включить его. В metatester, нажать на агента правой клавишей мыши и нажать Start. С права должно появиться running.

3. проверить на работоспособность - Зайти в МТ5, вкладка Агенты.

   Нажать правой клавишей мыши на вкладке Remote, Добавить.

   Заполнить поля:        Имя:  - любое

                                Адрес:  - localhost:2000

                              Пароль:  - MetaTester

3.  Включаем тестер, если агент в режиме busy, значит все работает. Если нет ... цензура, цензура, цензура....

4. Установить Commodo EasyVPN.

5. Зайти в сеть агентов: Networks, Join a network, Network name:Metatester_agents, Password:1234567890

6.  прислать: порт, пароль через Commodo EasyVPN

7. Если что не понятно, спрашивайте.

8. Резервный. 

 
Только один момент. В адресе надо не localhost:2000 прописывать, а конкретный IP из VPN

Настройка агента


Например в текущей сетке мой IP:порт    5.2.175.59:2001

Пароль - как требуется для всех агентов данной сетки - MetaTester



------------

Уважаемый Jager или те, кто занес весь список используемых компов/агентов - экспортните сюда пожалуйста  agentslist.mt5.

а то набивать все компы облом, к тому же у каждого компа есть несколько агентов, и под разными портами.

спасибо!

 

Вобщем вроде сделал:

Адрес:  - localhost:2000  (вместо локал хост я так понял нужно вбить мой ай пи который в сетке виден)

Пароль:  - MetaTester

Ай пи в сетке виден всем.

я под почтой sputnik.

Просьба- кто нибудь попробуйте использовать и отпишите, все ли я правильно сделал. ВПС этот не такой мощный, но включен 24 часа в сутки. 

В МТ5 в тестере, в агентах пишет "ready" - надеюсь верно.

Ай пи машины 109.120.143.225 (проверял, сегодня и вчера он одинаковый).

 
sergeev:
 Попытался к вам подрубиться, вроде тоже пишет ready, я так понял все ок:))
 

Попытался с домашнего компа подключиться к своему же впс, не хочет... пишет напротив агента connecting.

 
sergeev:
Странно как то "конкретный IP из VPN", а на картинке совсем другой, так какой вбивать то?

[Удален]  
Поскольку тема о многоядерном тестировании, то возникла такая идея. У многих пользователей ведь есть еще одно ядро, значительно более мощное, чем главный процессор, а именно - графический процессор. Вот если бы разработчики научили тестер к нему подключаться - вот сладко стало бы :)
 

я вам написал - конкретные значения.
IP:порт    5.2.175.59:2001
Пароль - MetaTester

просто картинка - из примера метаквотов


этот IP не нужен.

вот ваш    5.2.174.162    в сети VPN

