Да, теперь на сайте MQL4.com можно загружать файлы только в формате FLV. В эти форматы можно конвертировать AVI-файлы при помощи некоторых программ, но самый простой путь - опубликовать на youtube.com и вставить после этого ссылку на опубликованное видео с помощью встроенного движка форума.
1. В этой софте ограничение на 16 машин ?
у меня сейчас 28 ядер... пока на 9 машинах
2. если же решить проблему с серыми IP то я смогу пожалуй найти наверно от сотни и боле ядер
1. Нету.
2. Проблема решена. Давай пробывать.
Уже пишется MQL5.community Pool, который позволит одним легко продавать ресурсы своих тестеров, а другим - покупать их.
Одной кнопкой и некоторой суммой денег можно будет купить 500-1000 агентов. Тестирование стратегий будет происходить за считанные минуты.
А если они будут заняты? ;)
соотношение цена/время не позволит им быть занятыми.
если будет спрос, то будет расти цена. такой вопрос, как вроде вы не на бирже торгуете :)
Всякое бывает ;)
Допустим, рассчитывал, что 1000 агентов свободных, оптимизация будет 1 час. Заплатил, а оказалось 100 агентов свободных, и оптимизация будет идти 10 часов, а хотел заплататить за то, что за 1 час вся оптимизация будет сделана. Выйдет, что купил не то, что хотел.
Ну тут скорее всего помогут разработчики - если сделают менеджера агентов для кластера!
допустим трейдер оплатил кластер в размере 100 ядер
или 1000 ядер ..
1-вошел и должен вроде получить то количество за какое оплатил
менеджер агентов должен выделить ему столько ядер сколько он оплатил
--
Другой вопрос - будет ли он держать все 100 ядер в режиме 24/7
думаю что нет
Уже пишется MQL5.community Pool, который позволит одним легко продавать ресурсы своих тестеров, а другим - покупать их.
Одной кнопкой и некоторой суммой денег можно будет купить 500-1000 агентов. Тестирование стратегий будет происходить за считанные минуты.
Спасибо... понятно
--
all:
как известно на предприятиях компьютерный парк ядер чаще курит бамбук
:-) Парни имеющие доступ к 300 - 1000 ядрам своих организаций будут рады!
Допустим, рассчитывал, что 1000 агентов свободных, оптимизация будет 1 час. Заплатил, а оказалось 100 агентов свободных, и оптимизация будет идти 10 часов, а хотел заплататить за то, что за 1 час вся оптимизация будет сделана. Выйдет, что купил не то, что хотел.
Покупается CPU power на определенную сумму денег, а не конкретное количество агентов.
Кроме того, платится только за реально потребленную мощность - за этим следит специальный MetaTrader 5 Strategy Tester Pooler (которых может быть много в виде agents-XXX.mql5.com):
Не сомневаюсь, что Ваша коммерческая сеть будет замечательно работать.
Возможен ли такой вариант, что после всех тестирований и ввода в коммерческую эксплуатацию этой сети агентов, Вы наложите Табу на использование сети бесплатных агентов?