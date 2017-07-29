Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 5

Rosh:
Да, теперь на сайте MQL4.com можно загружать файлы только в формате FLV. В эти форматы можно конвертировать AVI-файлы при помощи некоторых программ, но самый простой путь - опубликовать на youtube.com и вставить после этого ссылку на опубликованное видео с помощью встроенного движка форума.
avi конвертировал в FLV. Залить не удалось. Может, стоит ограничение по размеру? Размер файла 990х654, ~ 6 Mb. Через youtube уж больно качество хромает.
 
YuraZ:

 1. В этой софте ограничение на 16 машин ?


у меня сейчас 28 ядер...   пока на 9 машинах

2. если  же решить проблему с серыми IP то я смогу пожалуй найти наверно от сотни и боле ядер

1. Нету.

2. Проблема решена. Давай пробывать.

 
Renat:

Уже пишется MQL5.community Pool, который позволит одним легко продавать ресурсы своих тестеров, а другим - покупать их.

Одной кнопкой и некоторой суммой денег можно будет купить 500-1000 агентов. Тестирование стратегий будет происходить за считанные минуты.

А если они будут заняты? ;)
 
Jager:
А если они будут заняты? ;)

соотношение цена/время не позволит им быть занятыми.

если будет спрос, то будет расти цена. такой вопрос, как вроде вы не на бирже торгуете :)

 
sergeev:

соотношение цена/время не позволит им быть занятыми.

если будет спрос, то будет расти цена. такой вопрос, как вроде вы не на бирже торгуете :)

Всякое бывает ;)

Допустим, рассчитывал, что 1000 агентов свободных, оптимизация будет 1 час. Заплатил, а оказалось 100 агентов свободных, и оптимизация будет идти 10 часов, а хотел заплататить за то, что за 1 час вся оптимизация будет сделана. Выйдет, что купил не то, что хотел.

 
Jager:

Всякое бывает ;)

Допустим, рассчитывал, что 1000 агентов свободных, оптимизация будет 1 час. Заплатил, а оказалось 100 агентов свободных, и оптимизация будет идти 10 часов, а хотел заплататить за то, что за 1 час вся оптимизация будет сделана. Выйдет, что купил не то, что хотел.

Ну тут скорее всего помогут разработчики - если сделают менеджера агентов для кластера!

допустим трейдер оплатил кластер в размере 100 ядер

или 1000 ядер ..

  1-вошел и должен вроде получить то количество за какое оплатил

    менеджер агентов должен выделить ему столько ядер сколько он оплатил 

--

Другой вопрос - будет ли он держать все 100 ядер в режиме 24/7

думаю что нет

 
Renat:

Уже пишется MQL5.community Pool, который позволит одним легко продавать ресурсы своих тестеров, а другим - покупать их.

Одной кнопкой и некоторой суммой денег можно будет купить 500-1000 агентов. Тестирование стратегий будет происходить за считанные минуты.

Спасибо... понятно

 --

all:

как известно на предприятиях компьютерный парк ядер чаще курит бамбук

:-) Парни имеющие доступ к 300 - 1000 ядрам своих организаций будут рады!

 
YuraZ:

:-) Парни имеющие доступ к 300 - 1000 ядрам своих организаций будут рады!

ага. главное чтоб начальник не догадался, что курит бамбук, а парни тем временем косят :)
 
Jager:

Допустим, рассчитывал, что 1000 агентов свободных, оптимизация будет 1 час. Заплатил, а оказалось 100 агентов свободных, и оптимизация будет идти 10 часов, а хотел заплататить за то, что за 1 час вся оптимизация будет сделана. Выйдет, что купил не то, что хотел.

Покупается CPU power на определенную сумму денег, а не конкретное количество агентов.

Кроме того, платится только за реально потребленную мощность - за этим следит специальный MetaTrader 5 Strategy Tester Pooler (которых может быть много в виде agents-XXX.mql5.com):

  • Каждый MetaTester регистрируется на MQL5.com на конкретного пользователя, список агентов можно будет просматривать и управлять им в профайле пользователя
  • Трейдер может купить купить в MQL5.community Pool ресурсы, положив деньги (WebMoney, PayPal) на счет своего аккаунта
  • MetaTester агенты самостоятельно подключаются к Strategy Tester Pooler'ам (agents-XX.mql5.com:443), регистрируются и ждут заданий. Так как тестеры сами создают исходящие коннекты, то они смогут проходить практически любые прокси - это автоматически решает проблему с серыми IP адресами и файрволами.
  • Клиентским терминалам предоставляются виртуальные агенты в виде адресов agents-XX.mql5.com:443, вся задачи проходят через пулеры, которые кешируют историю чартов, контролируют исполнение задач и начисление денег. Информация об использовании постоянно отправляется на сайт www.mql5.com
  • Как только у покупателя заканчиваются деньги, сервис останавливается.
  • Заработанные деньги можно вывести на WebMoney или PayPal

 
Renat:

Покупается CPU power на определенную сумму денег, а не конкретное количество агентов.

Кроме того, платится только за реально потребленную мощность - за этим следит специальный MetaTrader 5 Strategy Tester Pooler (которых может быть много в виде agents-XXX.mql5.com):

  • Каждый MetaTester регистрируется на MQL5.com на конкретного пользователя, список агентов можно будет просматривать и управлять им в профайле пользователя
  • Трейдер может купить купить в MQL5.community Pool ресурсы, положив деньги (WebMoney, PayPal) на счет своего аккаунта
  • MetaTester агенты самостоятельно подключаются к Strategy Tester Pooler'ам (agents-XX.mql5.com:443), регистрируются и ждут заданий. Так как тестеры сами создают исходящие коннекты, то они смогут проходить практически любые прокси - это автоматически решает проблему с серыми IP адресами и файрволами.
  • Клиентским терминалам предоставляются виртуальные агенты в виде адресов agents-XX.mql5.com:443, вся задачи проходят через пулеры, которые кешируют историю чартов, контролируют исполнение задач и начисление денег. Информация об использовании постоянно отправляется на сайт www.mql5.com
  • Как только у покупателя заканчиваются деньги, сервис останавливается.
  • Заработанные деньги можно вывести на WebMoney или PayPal

Не сомневаюсь, что Ваша коммерческая сеть будет замечательно работать.

Возможен ли такой вариант, что после всех тестирований и ввода в коммерческую эксплуатацию этой сети агентов, Вы наложите Табу на использование сети бесплатных агентов?

