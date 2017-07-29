Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 14
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
пока переписываю советники на mql5 хотел бы узнать
если одновременно 2 человека используют сеть, как распределяются мощности? пополам?
пока переписываю советники на mql5 хотел бы узнать
если одновременно 2 человека используют сеть, как распределяются мощности? пополам?
пока переписываю советники на mql5 хотел бы узнать
если одновременно 2 человека используют сеть, как распределяются мощности? пополам?
контролировать процесс вручную пока никак. уверен, что разрабы разовьют тему дальше. планы у них грандиозные.
но на данный этап - очередь занимается последовательно. то есть какой пакет проскочит первый, тот и работает. Получится автораспределение пакетов заданий по всей сети. Причем агент может обрабатывать по очереди пакеты то от одного, то от другого экспа.
поэтому чтоб тесты были быстрее - надо просто делать в сети больше агентов.
контролировать процесс вручную пока никак. уверен, что разрабы разовьют тему дальше. планы у них грандиозные.
но на данный этап - очередь занимается последовательно. то есть какой пакет проскочит первый, тот и работает. Получится автораспределение пакетов заданий по всей сети. Причем агент может обрабатывать по очереди пакеты то от одного, то от другого экспа.
поэтому чтоб тесты были быстрее - надо просто делать в сети больше агентов.
Если агента захватил какой-либо терминал после запуска оптимизации, то агент будет работать на этот терминал до тех пор, пока оптимизация не закончится.
Это сделано для того, чтобы агенты не теряли кеши, загруженных экспертов и могли эффективно исполнять одну и ту же задачу. После окончания процесса оптимизации агент освобождается.
Если же агенты начнут постоянно переключаться на разные задачи, то они будут работать неэффективно (постоянно синхронизироваться, перезакачивать экспертов, ожидать и тд).
В нашей сети 34 агента MetaTester.
Видео хорошего качества 5 Мб
Присоединяйтесь!!! Join ENG!!!1. Установить Comodo EasyVPN
2. Зайти в сеть агентов: Networks, Join a network, Network name: Metatester_agents, Password: 1234567890
3. Help agents metatester
Если агента захватил какой-либо терминал после запуска оптимизации, то агент будет работать на этот терминал до тех пор, пока оптимизация не закончится.
ясно. значит мои наблюдения за работой агентов были не ошибочны.
а как тогда агент узнает, что оптимизация закончилась? сам отключается, или ждет определенное время на новый пакет данных?
Ренат, я знаю, что сейчас серьезно улучшается функционал агентов, поэтому пользуясь удобным случаем хотел бы попросить дать больше информации пользователю на экран про состояние агентов. В журнале не особо понятно, так как сообщений оптимизации выводится очень много и разобрать что же происходит с конкретным агентом сложно. Сообщения busy/failed/connecting - расширить с описанием, что именно происходит в режиме busy или почему именно failed.
Все это нам необходимо для администрирования сети агентов. Участникам сети (и админу в частности) необходимо видеть по какой причине агенты других участников не работают, чтоб отреагировать на это быстрее. Например, попросить пользователя перезапустить агента. Но для этого надо определенно знать, где проблема, чтоб рекомендовать что либо.
Также я на сервисдеск отписал о возникшей на данный момент проблеме - перехода агентов в stopped без видимых причин. По ощущениям это произошло после 375 билда. Так как до него все работало без проблем.
Попросила бабка деда: -Ты меня раздвинь по спреду. Отвечает бабке дед: -Не могу, у меня флет...
Опа! ;)
Всех с Новым 2011 Годом!!!
что именно происходит в режиме busy или почему именно failed.
Мы уже сейчас расширили диагностику. Теперь в журнале тестера есть пояснеие, почему failed
К сожалению, мы пока не избавились от падения сервисов из-за проблем с экспертами и их ex5-компонентами. В дальнейшем падения сервисов мы избежим на 100 процентов. Пока планируем автоматическое поднятие сервиса после падения.