Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 19

Пополнение агентов

Файлы:
tester29from47.zip  3 kb
 

Очень удобная штука.

Спасибо коллегам, особенно Jager'у!  

 

P.S. Сети правят миром :-)) 

 
Help agents metatester
Файлы:
tester30from48.zip  3 kb
 

Подскажите а как такой штукой пользоваться (MQL5 Cloud Network)

1. по большей части вист busy иногда failed. иногда когда все же проскальзывает, то возвращает ошибку типа не может инициализировать эксперта - хотя локально эксперт оптимизируется.

2. при этом когда все таки проскальзывает оптимизация вешается, то есть локальные перестают просчитывать и в итоге получается какие то красные значения.

 
T-G:

Тут немного о другом тема. Вам сюда https://www.mql5.com/ru/forum/3920

там цену уже обсудили, теперь о проблемах говорят :) 

Публичное обсуждение формулы расчета стоимости ресурсов в MQL5 Cloud Network
T-G:

2. при этом когда все таки проскальзывает оптимизация вешается, то есть локальные перестают просчитывать и в итоге получается какие то красные значения.



  • Если строка прохода оптимизации имеет красный фон, это означает, что во время работы советника произошла ошибка. Соответствующая запись также выводится в журнал тестера ("tested with error").
 
Ну что сеть растёт или всё загнулось?
 
gipi:
Ну что сеть растёт или всё загнулось?
Вот здесь можно статистику посмотреть: https://cloud.mql5.com/ru/stats
Статистика - MQL5 Cloud Network
tol64:
Вот здесь можно статистику посмотреть: https://cloud.mql5.com/ru/stats
да я имею ввиду частную, а не Cloud, пароль не подходит к архиву......
 
Сеть еще работает?
