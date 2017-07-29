Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 19
Пополнение агентов
Очень удобная штука.
Спасибо коллегам, особенно Jager'у!
P.S. Сети правят миром :-))
Подскажите а как такой штукой пользоваться (MQL5 Cloud Network)
1. по большей части вист busy иногда failed. иногда когда все же проскальзывает, то возвращает ошибку типа не может инициализировать эксперта - хотя локально эксперт оптимизируется.
2. при этом когда все таки проскальзывает оптимизация вешается, то есть локальные перестают просчитывать и в итоге получается какие то красные значения.
Тут немного о другом тема. Вам сюда https://www.mql5.com/ru/forum/3920
там цену уже обсудили, теперь о проблемах говорят :)
T-G:
Ну что сеть растёт или всё загнулось?
Вот здесь можно статистику посмотреть: https://cloud.mql5.com/ru/stats