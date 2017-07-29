Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 13

gal:
В фаерволе необходимо закрыть UDP 137,139 порты и отключить Нетбиос к сожалению я не могу описать действия для отключения, так как я вижу только когда ко мне пытаются подключиться, может детальнее Jager расскажет у него вначале тоже нетбиос пытался подключиться и фаервол его не пускал, теперь все в порядке.

Детально всё описать для вех существующих фаерволов не реально. А закрывать TCP/UDP 135-139 - правило хорошего тона в сетевой безопасности.

Поэтому, стоит ограничится простой записью в руководстве:" Порты TCP/UDP 135-139 - закрыть.", иначе придется потом разжевывать, что такое TCP/UDP, что такое порт, и, чего доброго, что такое фаервол.

 

такая скрина подойдет?


 
sergeev:

такая скрина подойдет?

Маловато будет. Сделай нормальное разрешение и цифры нужные пропиши.

Например вот так: 

 

 

 

 Ниже может тоже пригодится.

 

 

 
данную сеть можно использовать для оптимизации? наверное очень быстро пробегает?)
 
Jingo:
данную сеть можно использовать для оптимизации? наверное очень быстро пробегает?)

конечно. для этого и делаем :)

чем больше будет ресурса, тем выгоднее для всех.

Jager:
Появляется новая сеть мнгогоядерного тестирования на Английском ;)
Было бы разумней сделать ее на англицком форуме. Хотя и тут пойдет конечно :)
 
Interesting:
Было бы разумней сделать ее на англицком форуме. Хотя и тут пойдет конечно :)

Перенес сюда:

A network of agents of multi-core testing for all interested person in English.
 

В нашей сети 33 агента MetaTester.

Видео хорошего качества 5 Мб 

Присоединяйтесь!!! Join ENG!!!

1. Установить Comodo EasyVPN

2. Зайти в сеть агентов: Networks, Join a network, Network name: Metatester_agents, Password: 1234567890

3. Help agents metatester

Файлы:
tester32_rus.rar  3 kb
tester1_eng.rar  2 kb
 

пока переписываю советники на mql5 хотел бы узнать

если одновременно 2 человека используют сеть, как распределяются мощности? пополам? 

