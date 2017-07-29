Сеть многоядерного тестирования для всех желающих - страница 13
В фаерволе необходимо закрыть UDP 137,139 порты и отключить Нетбиос к сожалению я не могу описать действия для отключения, так как я вижу только когда ко мне пытаются подключиться, может детальнее Jager расскажет у него вначале тоже нетбиос пытался подключиться и фаервол его не пускал, теперь все в порядке.
Детально всё описать для вех существующих фаерволов не реально. А закрывать TCP/UDP 135-139 - правило хорошего тона в сетевой безопасности.
Поэтому, стоит ограничится простой записью в руководстве:" Порты TCP/UDP 135-139 - закрыть.", иначе придется потом разжевывать, что такое TCP/UDP, что такое порт, и, чего доброго, что такое фаервол.
такая скрина подойдет?
Маловато будет. Сделай нормальное разрешение и цифры нужные пропиши.
Например вот так:
Ниже может тоже пригодится.
данную сеть можно использовать для оптимизации? наверное очень быстро пробегает?)
конечно. для этого и делаем :)
чем больше будет ресурса, тем выгоднее для всех.
Появляется новая сеть мнгогоядерного тестирования на Английском ;)
Было бы разумней сделать ее на англицком форуме. Хотя и тут пойдет конечно :)
Перенес сюда:
A network of agents of multi-core testing for all interested person in English.
В нашей сети 33 агента MetaTester.
Видео хорошего качества 5 Мб
Присоединяйтесь!!! Join ENG!!!1. Установить Comodo EasyVPN
2. Зайти в сеть агентов: Networks, Join a network, Network name: Metatester_agents, Password: 1234567890
3. Help agents metatester
пока переписываю советники на mql5 хотел бы узнать
если одновременно 2 человека используют сеть, как распределяются мощности? пополам?