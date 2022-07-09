Машинное обучение роботов - страница 9
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Провел эксперимент по обучению советника на паре доллар-франк и попробовал сравнить его тесты на других парах, содержащих базовую или котируемую валюты.
Настройки, во всех тестах ставил идентичные - вот, что получилось:
USDCHF
USDCAD
USDJPY
GBPCHF
CADCHF
AUDCHF
EURCHF
Результат показывает, что обе валюты вносят в пару свои закономерности, а нейросеть их находит.
Не понятно, почему тенденция не подтвердилась только на евро-франке, может кто-нибудь объяснит.
Если есть желание самим прогнать тест, могу закинуть советник в личку.
Провел эксперимент по обучению советника на паре доллар-франк и попробовал сравнить его тесты на других парах, содержащих базовую или котируемую валюты.
Настройки, во всех тестах ставил идентичные - вот, что получилось:
USDCHF
USDCAD
USDJPY
GBPCHF
CADCHF
AUDCHF
EURCHF
Результат показывает, что обе валюты вносят в пару свои закономерности, а нейросеть их находит.
Не понятно, почему тенденция не подтвердилась только на евро-франке, может кто-нибудь объяснит.
Если есть желание самим прогнать тест, могу закинуть советник в личку.
Ну и тест пожалуйста по EURGBP, и AUDNZD - это почти аналоги EURCHF
Ну и тест пожалуйста по EURGBP, и AUDNZD - это почти аналоги EURCHF
EURGBP
AUDNZD
EURGBP
AUDNZD
Спасибо! )))
EURGBP
AUDNZD
А за какой период (с __ по __) и на каком таймфрейме, если не секрет, получен результат?
А за какой период (с __ по __) и на каком таймфрейме, если не секрет, получен результат?20
Провел эксперимент по обучению советника на паре доллар-франк и попробовал сравнить его тесты на других парах, содержащих базовую или котируемую валюты.
Настройки, во всех тестах ставил идентичные - вот, что получилось:
USDCHF
USDCAD
USDJPY
GBPCHF
CADCHF
AUDCHF
EURCHF
Результат показывает, что обе валюты вносят в пару свои закономерности, а нейросеть их находит.
Не понятно, почему тенденция не подтвердилась только на евро-франке, может кто-нибудь объяснит.
Если есть желание самим прогнать тест, могу закинуть советник в личку.
Интересно посмотреть на GBPJPY, EURJPY, AUDJPY. Мне почему-то кажется, что на одной из этих пар лучше будет.
Советник трендовый или на флет расчитан?
Хочу разочаровать, в скомпилированном виде вам тут не разрешат. Да, такого запрета нет в правилах форума, но ветку снесут. У меня недавно подобный эксперимент снесли в англоязычной части. Проверьте личку, я там напишу рекомендации, где можно такое.
В англоязычной сносят довольно безобидные вещи бывает, которые в русскоязычной без проблем обсуждаются. Там гайки круче закручены чем тут. И это многими замеченный факт.
2008-2018 H4 MetaQuotes-Demo
Результаты суммарные тестового прогона валютных пар usdchf и eurusd за одну рабочую неделю с 24.09 по 28.09 (со спредом 10 и текущим спредом).
usdchf h4 h1 m5
10 69 -1336 70 -1414 70 -1414
тек 70 -2349 71 -2428 72 -2536
eurusd h4 h1 m5
10 145 -572 146 -647 150 -870
тек 142 -1680 145 -1672 147 -1822
Единственное, что утешает - это вполне достаточное количество сделок, примерно сопоставимое с количеством рабочих трендов. Но обработка самих трендов - совершенно не по делу!
Результаты суммарные тестового прогона валютных пар usdchf и eurusd за одну рабочую неделю с 24.09 по 28.09 (со спредом 10 и текущим спредом).
usdchf h4 h1 m5
10 69 -1336 70 -1414 70 -1414
тек 70 -2349 71 -2428 72 -2536
eurusd h4 h1 m5
10 145 -572 146 -647 150 -870
тек 142 -1680 145 -1672 147 -1822
Единственное, что утешает - это вполне достаточное количество сделок, примерно сопоставимое с количеством рабочих трендов. Но обработка самих трендов - совершенно не по делу!
Вы наверное прогоняли тесты не на MetaQuotes-Demo, а кроме того использовали другие таймфреймы.
Я обучал только по OHLC USDCHF H4 - это эксперимент для MetaQuotes-Demo т.к. там большая база, котировки от других поставщиков могут значительно отличаться, да еще м.б. и GMT.
Проблема унификации обучения, что бы советник был не чувствительным к отличиям в котировках и что бы он суммировал информацию из различных таймфреймов, это уже другая задача.
Для этого я экспериментирую с формулами определния обучающих паттернов и интегральной характеристикой ценового бара - думаю она должна быть максимально информативной, но сжатой.
Недавно интересное решение предложил один из программеров в англоязычной части форума, если есть идеи в этом направлении, подсказывайте.
https://www.mql5.com/en/forum/281402/page4