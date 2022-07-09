Машинное обучение роботов - страница 9

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Провел эксперимент по обучению советника на паре доллар-франк и попробовал сравнить его тесты на других парах, содержащих базовую или котируемую валюты.

Настройки, во всех тестах ставил идентичные - вот, что получилось:

 USDCHF

 USDCAD

 USDJPY

 GBPCHF

CADCHF

 AUDCHF

EURCHF

Результат показывает, что обе валюты вносят в пару свои закономерности, а нейросеть их находит.

Не понятно, почему тенденция не подтвердилась только на евро-франке, может кто-нибудь объяснит.

Если есть желание самим прогнать тест, могу закинуть советник в личку.

 
Ivan Negreshniy:

Провел эксперимент по обучению советника на паре доллар-франк и попробовал сравнить его тесты на других парах, содержащих базовую или котируемую валюты.

Настройки, во всех тестах ставил идентичные - вот, что получилось:

 USDCHF

 USDCAD

 USDJPY

 GBPCHF

CADCHF

 AUDCHF

EURCHF

Результат показывает, что обе валюты вносят в пару свои закономерности, а нейросеть их находит.

Не понятно, почему тенденция не подтвердилась только на евро-франке, может кто-нибудь объяснит.

Если есть желание самим прогнать тест, могу закинуть советник в личку.

Ну и тест пожалуйста по EURGBP, и AUDNZD - это почти аналоги EURCHF

 
Vitaly Muzichenko:

Ну и тест пожалуйста по EURGBP, и AUDNZD - это почти аналоги EURCHF

EURGBP

AUDNZD

 
Ivan Negreshniy:

EURGBP

AUDNZD

Спасибо! )))

 
Ivan Negreshniy:

EURGBP

AUDNZD

А за какой период (с __ по __) и на каком таймфрейме, если не секрет, получен результат?

 
aleger:

А за какой период (с __ по __) и на каком таймфрейме, если не секрет, получен результат?20

2008-2018 H4 MetaQuotes-Demo
Файлы:
usdchf.ex4  42 kb
 
Ivan Negreshniy:

Провел эксперимент по обучению советника на паре доллар-франк и попробовал сравнить его тесты на других парах, содержащих базовую или котируемую валюты.

Настройки, во всех тестах ставил идентичные - вот, что получилось:

 USDCHF

 USDCAD

 USDJPY

 GBPCHF

CADCHF

 AUDCHF

EURCHF

Результат показывает, что обе валюты вносят в пару свои закономерности, а нейросеть их находит.

Не понятно, почему тенденция не подтвердилась только на евро-франке, может кто-нибудь объяснит.

Если есть желание самим прогнать тест, могу закинуть советник в личку.

Интересно посмотреть на GBPJPY, EURJPY, AUDJPY. Мне почему-то кажется, что на одной из этих пар лучше будет.

Советник трендовый или на флет расчитан?

 
Alexey Volchanskiy:

Хочу разочаровать, в скомпилированном виде вам тут не разрешат. Да, такого запрета нет в правилах форума, но ветку снесут. У меня недавно подобный эксперимент снесли в англоязычной части. Проверьте личку, я там напишу рекомендации, где можно такое.

В англоязычной сносят довольно безобидные вещи бывает, которые в русскоязычной без проблем обсуждаются. Там гайки круче закручены чем тут. И это многими замеченный факт.

 
Ivan Negreshniy:
2008-2018 H4 MetaQuotes-Demo

Результаты суммарные тестового прогона валютных пар usdchf и eurusd за одну рабочую неделю с 24.09 по 28.09 (со спредом 10 и текущим спредом).

usdchf         h4         h1           m5

10   69  -1336   70  -1414   70  -1414

тек   70  -2349   71  -2428   72  -2536

eurusd             h4               h1             m5

10 145   -572        146   -647     150  -870

тек 142 -1680 145 -1672     147  -1822


Единственное, что утешает - это вполне достаточное количество сделок, примерно сопоставимое с количеством рабочих трендов. Но обработка самих трендов - совершенно не по делу!

 
aleger:

Результаты суммарные тестового прогона валютных пар usdchf и eurusd за одну рабочую неделю с 24.09 по 28.09 (со спредом 10 и текущим спредом).

usdchf         h4         h1           m5

10   69  -1336   70  -1414   70  -1414

тек   70  -2349   71  -2428   72  -2536

eurusd             h4               h1             m5

10 145   -572        146   -647     150  -870

тек 142 -1680 145 -1672     147  -1822


Единственное, что утешает - это вполне достаточное количество сделок, примерно сопоставимое с количеством рабочих трендов. Но обработка самих трендов - совершенно не по делу!

Вы наверное прогоняли тесты не на MetaQuotes-Demo, а кроме того использовали другие таймфреймы.

Я обучал только по OHLC USDCHF H4 - это эксперимент для MetaQuotes-Demo т.к. там большая база, котировки от других поставщиков могут значительно отличаться, да еще м.б. и GMT.

Проблема унификации обучения, что бы советник был не чувствительным к отличиям в котировках и что бы он суммировал информацию из различных таймфреймов, это уже другая задача.

Для этого я экспериментирую с формулами определния обучающих паттернов и интегральной характеристикой ценового бара - думаю она должна быть максимально информативной, но сжатой.

Недавно интересное решение предложил один из программеров в англоязычной части форума, если есть идеи в этом направлении, подсказывайте.

https://www.mql5.com/en/forum/281402/page4

How to convert the price difference into a whole number?
How to convert the price difference into a whole number?
  • 2018.09.28
  • www.mql5.com
Hi, i'm started to coding a few months ago, now that I've managed to do my own strategy, I want to automate it...
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