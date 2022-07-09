Машинное обучение роботов - страница 6
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Так нельзя же, закомпиленый с защитой модератор потрет т.к. надо исходник, а исходник потрет т.к. надо защищать права продавца - замкнутый круг получается:))
Но тут нечему удивляться, ведь с правовым статусом роботов разных профессий и в объектной среде, пока что беда...
Так не светите советник. Просто файл со сделками в тестере на истории как исходник для МО (откуда - не важно - сорока на хвосте принесла, да и без разницы). А дальше ваши результаты на тесте и демо.
Типа, с чего начали - к чему пришли. Зато все можно будет подтвердить, проверить за короткое время. Не ожидая, когда кто-то что-то разметит и пришлет.
Вам же только сделки нужны, насколько я понимаю.
Вот блин, пол часа размечал график по паттерну, сохранил шаблон, загрузил а мои сигналы оказались перемешаны с стандартными стрелками, с теми что изначально в советнике , настроение пропало(( интересно почему так случилось. Отмечал только входы, те система не переворотная, количество покупок и продаж не четная
Как я уже писал вначале ветки, есть вспомогательный советник makeSignals, который сам наносит стрелки сигналов, а также сам может отфильтровать их в соответствии с различными торговыми стратегиями - индикаторами.
Вспомогательный советник имеет следующие настройки:
Советник ищет внутри заданного периода и наносит на график все сигналы, соответствующие расчетным параметрам (к-во бар и к-во пунктов), а так же фильтрует их, если выбран используемый индикатор, типа ZigZag,EMA,MACD,OsMA,CCI,RSI,RVI и.т.д...
Информация о сигналах отображается в строке комментария - это интервал, размер в пунктах и текущее количество, соответственно по BUY и SELL.
Для формирования шаблона, советник запускается на графике с выбранным временным интервалом и снятым флагом удаления, возможно несколько раз, например если стратегия комбинированная, затем сигналы м.б. отредактировани - удалены или изменены, а готовый шаблон сохранен в файл (*.tpl).
Если необходимо, я могу дорабатывать код этого советника, добавить туда новые фильтры для описанных вами стратегий или вы можете сделать это сами.
Как я уже писал вначале ветки, есть вспомогательный советник makeSignals, который сам наносит стрелки сигналов, а также сам может отфильтровать их в соответствии с различными торговыми стратегиями - индикаторами....................
Ну так я же этим makeSignals и пользовался. Я запустил "make signals"
(Вот просто пример)
с такими параметрами
поудалял лишние сигналы
сохранил шаблон.
Открываю шаблон снова, и получаю тоже что и было вначале
Ну так я же этим makeSignals и пользовался. Я запустил "make signals"
(Вот просто пример)
с такими параметрами
поудалял лишние сигналы
сохранил шаблон.
Открываю шаблон снова, и получаю тоже что и было вначале
Возможно вы не сняли флаг удаления сигналов - Clear all on exit или сам советник с графика, перед сохранением шаблона и он теперь загружается заново, каждый раз при просмотре шаблона.
Если причина в загрузке советника, вы можете удалить ссылку на него прямо в тексте шаблона.
Так не светите советник. Просто файл со сделками в тестере на истории как исходник для МО (откуда - не важно - сорока на хвосте принесла, да и без разницы). А дальше ваши результаты на тесте и демо.
Типа, с чего начали - к чему пришли. Зато все можно будет подтвердить, проверить за короткое время. Не ожидая, когда кто-то что-то разметит и пришлет.
Вам же только сделки нужны, насколько я понимаю.
Ваше предложение в принципе рабочее, только на клонировании советников труднее, чем на индикаторных сигналах, делать чистые эксперименты, т.к. в советниках нередко используются всякие манипуляции с отложенными ордерами, усреднение, трейлинги и т.д., а это затеняет работу вычислительной модели.
Для примера, я сгенерил два клона советника MACD Sample.mq4 из стандартной поставки терминала, один из них обучил на сделках по всей доступной истории EURUSD H1 MetaQuotes-Demo, а второй на периоде с начала 2018 г., модель по ценам открытия.
Проверка в тестере показала, что оба клона дублируют сделки оригинала, где-то на 50-70%.
Однако отчеты тестов оригинала и обоих клонированных советников сильно отличаются.
MACD Sample
MACD Clone All
MACD Clone 2018
Как видно из графиков, наиболее прибыльный клон, обученный на периоде текущего 2018г., это не смотря на то, что в, сформированной по визуальному тесту оригинального MACD Sample, выборке, использованной для его обучения всего несколько десятков сделок(см. шаблон) и на то, что для него фактически вся история за пределами 2018г является OOS.
Если кого-то интересует детально посмотреть на работу клонов, могу кинуть файлы советников в личку.
держыте, вроди получилось сделать...
Сделок мало так как расставлял вручную, но попробуйте
ето для 5 мин графика
А почему-бы для эксперимента не сделать так: качаем из Маркета какую-либо супер-пупер стратегию, прогоняем ее в тестере (мы-ж верим тестеру)), и результаты подаем на НС, РФ, СВМ или че другое. И ждать не надо - пробуем на демо и любуемся результатом.
Зачем из маркета - сигналы сами просятся для обучения. Утрем носы лучшим сигнальщикам!))
Все хорошо, только у сигнальщиков история сделок отсутствует. Или ошибаюсь?
Почему отсутствует? Как раз присутствует)
Подобрать можно с большим количеством. Главное, чтобы матожидание побольше было.