Машинное обучение роботов - страница 2
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Что касается сигналов, то там шаблон можно получать прямо из панели терминала, по кнопке <Показать на графике>, а по имеющемуся советнику, после тестирования с включенной визуализацией и оба эти специальные шаблоны вполне пригодны для генерации кода, но как я уже упоминал выше, это немного другая тема.
Не могу найти подобные упоминания/разъяснения, можете повториться? Почему это не подходит?
Поскольку на базе таких шаблонов предпочтительно генерить не новые советники, а фильтры для улучшения исходных советников, поэтому я не хочу пока поднимать эту тему, т.к. это будет излишняя путаница.
Не понимаю, в чем разница, руками нанесены стрелки или по результату проторговки.
Не придираюсь, просто хочу помочь Вам развить тему, так как есть непонимание, и думаю не только у меня.
Не могу найти подобные упоминания/разъяснения, можете повториться? Почему это не подходит?
Не понимаю, в чем разница, руками нанесены стрелки или по результату проторговки.
Не придираюсь, просто хочу помочь Вам развить тему, так как есть непонимание, и думаю не только у меня.
Отличительные черты специальных шаблонов можно увидеть с различных точек зрения и я попробую Вам их показать, начнем с правовой.
Например вы, одним кликом скопировали себе шаблон графика хорошей торговли из сервиса сигналы или визуального отчета триал версии дорогого советника из сервиса маркет, а я сделал вам по нему, на удивление удачный клон. И что мы имеем в результате - скандалы и жалобы со стороны авторов и бан, со стороны администрации.
Конечно возможно и то, что вы сами являетесь автором того советника с торговли которого сделали шаблон и это легко доказывается т.к. это плод вашего многолетнего труда.
Но с технической точки зрения, это означает, что торговля вашего советника, это наверняка целый набор всяких приемов и методов, типа тралов, усреднений, сеток, локирований и т.д., которые в принципе, тоже могут быть смоделированы, но для этого их еще нужно формализовать в шаблоны стратегий и модели МО, иначе, с большой долей вероятности, мы получим банальный сливатор.
Наконец допустим и то, что вы сами, оперативно формализовали свои многочисленные и оригинальные элементы торговли, а я специально для вас, смоделировал их в дополнительные нейрокомпоненты и сгенерировал по ним уникальный советник.
Однако результат опять сомнителен, с научной точки зрения, это не чистый эксперимент, где одновременно испытывается куча непроверенных элементов и никакой пользы от него, скорее всего не получится.
И вообще, как можно такие эксперименты обсуждать, если у каждого будет собственный, оригинальный набор компонентов, ИМХО это будет напоминать известную Вам ветку форума по МО, где у каждого есть что-то и оно вроде-бы как-то, где-то работает, но показать, обсудить, а тем более обменяться с кем-то, нечем...))
Короче, мое ИМХО, с учетом вышеизложенного - с помощью MО нет смысла клонировать готовые советники, вместо этого их можно и нужно улучшать, например нейрофильтрами.
А я, в попытке оживить эксперименты, добавил индикаторный фильтр сигналов, в утилиту для создания шаблонов makeSignals - это MACD.
Для начала заложил примитивную стратегию - когда сигнальная линия выше мейн продаем, когда ниже покупаем, параметры по умолчанию MACD(12,26,9).
С помощью этого индикатора, как фильтра, создал шаблон, для этого я запустил makeSignals (см. аттач), выставил настройки (см. шаблон) и больше никаких действий, кроме сохранить(Графики\Шаблон\Сохранить).
Шаблон, содержит две с лишним тысячи обучающих сигналов с начала 2011 по конец мая 2018, летний период - с июня по текущий момент оставлен для форвард теста.
По указанному шаблону сделал два варианта советников, MACD_EURUSD_H1_NN - на базе нейросети, MACD_EURUSD_H1_RF - на случайных лесах(см. аттач).
Советники тестируются на EURUSD H1 сервер MetaQuotes-Demo, на графике теста одного из советников отмечена граница обучающего интервала.
Таким образом, тест показывает, что за пределами обучения, советник продолжает торговать в плюс кроме того, на следующем скриншоте видно, что на неразмеченном участке шаблона продолжает также соблюдаться и логика MACD сигналов.
Любой закрытый код рассматривается в двух аспектах: попытка рекламы платного и скрытый код способный нанести вред на запускаемом компьютере.
Реклама и тем более наносить вред запрещено. Также не стоит забывать, что форум служит образовательной цели - а для этого код должен быть только открытым.
Любой закрытый код рассматривается в двух аспектах: попытка рекламы платного и скрытый код способный нанести вред на запускаемом компьютере.
Реклама и тем более наносить вред запрещено. Также не стоит забывать, что форум служит образовательной цели - а для этого код должен быть только открытым.
Так в топике же написано, что код делается бесплатно, по авторскому шаблону и только автор получит исходник и сможет опубликовать, остальные могут тестить и обсуждать скомпилированные советники на MetaQuotes-Demo, а это, с учетом защиты песочницы, исключает нанесение вреда.
Вы же сами видите, что люди даже с такими условиями опасаются или пока еще не разобрались как нарисовать свои стратегии, я только сделал примеры и описание, а вы меняете правила и рубите тему на корню, какие там образовательные цели, скорее наоборот.
Так в топике же написано, что код делается бесплатно, по авторскому шаблону и только автор получит исходник и сможет опубликовать, остальные могут тестить и обсуждать скомпилированные советники на MetaQuotes-Demo, а это, с учетом защиты песочницы, исключает нанесение вреда.
Вы же сами видите, что люди даже с такими условиями опасаются или пока еще не разобрались как нарисовать свои стратегии, я только сделал примеры и описание, а вы меняете правила и рубите тему на корню, какие там образовательные цели, скорее наоборот.
Даже не пытайтесь продвигать рекламу под благовидным предлогом. Дискуссия окончена.
Даже не пытайтесь продвигать рекламу под благовидным предлогом. Дискуссия окончена.
Вообще, думаю, что проект тупиковый. Но запрещать - нонсенс. Предлагает человек, хочет - пусть делает. Че пристали?
Сейчас он делает бесплатно. А будет-ли платный - это еще вилами на воде. Будет - тогда и запрещайте.
Привет!
На днях обучил свой бот... и что думаете?
Бот выдал: "я не буду торговать на форекс, невозможно что либо прогнозировать! сам руками торгуй!"
Все слова сам набирает интуитивно через ИИ.
п.с.гыгы
Вообще, думаю, что проект тупиковый. Но запрещать - нонсенс. Предлагает человек, хочет - пусть делает. Че пристали?
Сейчас он делает бесплатно. А будет-ли платный - это еще вилами на воде. Будет - тогда и запрещайте.