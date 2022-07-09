Машинное обучение роботов - страница 2

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Ivan Negreshniy:
Что касается сигналов, то там шаблон можно получать прямо из панели терминала, по кнопке <Показать на графике>, а по имеющемуся советнику, после тестирования с включенной визуализацией и оба эти специальные шаблоны вполне пригодны для генерации кода, но как я уже упоминал выше, это немного другая тема.

Не могу найти подобные упоминания/разъяснения, можете повториться? Почему это не подходит?

Ivan Negreshniy:

Поскольку на базе таких шаблонов предпочтительно генерить не новые советники, а фильтры для улучшения исходных советников, поэтому я не хочу пока поднимать эту тему, т.к. это будет излишняя путаница.

Не понимаю, в чем разница, руками нанесены стрелки или по результату проторговки.

Не придираюсь, просто хочу помочь Вам развить тему, так как есть непонимание, и думаю не только у меня.

 
Aleksey Vyazmikin:

Не могу найти подобные упоминания/разъяснения, можете повториться? Почему это не подходит?

Не понимаю, в чем разница, руками нанесены стрелки или по результату проторговки.

Не придираюсь, просто хочу помочь Вам развить тему, так как есть непонимание, и думаю не только у меня.

Отличительные черты специальных шаблонов можно увидеть с различных точек зрения и я попробую Вам их показать, начнем с правовой.

Например вы, одним кликом скопировали себе шаблон графика хорошей торговли из сервиса сигналы или визуального отчета триал версии дорогого советника из сервиса маркет, а я сделал вам по нему, на удивление удачный клон. И что мы имеем в результате - скандалы и жалобы со стороны авторов и бан, со стороны администрации.

Конечно возможно и то, что вы сами являетесь автором того советника с торговли которого сделали шаблон и это легко доказывается т.к. это плод вашего многолетнего труда.
Но с технической точки зрения, это означает, что торговля вашего советника, это наверняка целый набор всяких приемов и методов, типа тралов, усреднений, сеток, локирований и т.д., которые в принципе, тоже могут быть смоделированы, но для этого их еще нужно формализовать в шаблоны стратегий и модели МО, иначе, с большой долей вероятности, мы получим банальный сливатор.

Наконец допустим и то, что вы сами, оперативно формализовали свои многочисленные и оригинальные элементы торговли, а я специально для вас, смоделировал их в дополнительные нейрокомпоненты и сгенерировал по ним уникальный советник.
Однако результат опять сомнителен, с научной точки зрения, это не чистый эксперимент, где одновременно испытывается куча непроверенных элементов и никакой пользы от него, скорее всего не получится.

И вообще, как можно такие эксперименты обсуждать, если у каждого будет собственный, оригинальный набор компонентов, ИМХО это будет напоминать известную Вам ветку форума по МО, где у каждого есть что-то и оно вроде-бы как-то, где-то работает, но показать, обсудить, а тем более обменяться с кем-то, нечем...))

 
Aleksey Vyazmikin:

Короче, мое ИМХО, с учетом вышеизложенного - с помощью MО нет смысла клонировать готовые советники, вместо этого их можно и нужно улучшать, например нейрофильтрами.

А я, в попытке оживить эксперименты, добавил индикаторный фильтр сигналов, в утилиту для создания шаблонов makeSignals - это MACD.

Для начала заложил примитивную стратегию - когда сигнальная линия выше мейн продаем, когда ниже покупаем, параметры по умолчанию MACD(12,26,9).

С помощью этого индикатора, как фильтра, создал шаблон, для этого я запустил makeSignals (см. аттач), выставил настройки (см. шаблон) и больше никаких действий, кроме сохранить(Графики\Шаблон\Сохранить).

Шаблон, содержит две с лишним тысячи обучающих сигналов с начала 2011 по конец мая 2018, летний период - с июня по текущий момент оставлен для форвард теста.

По указанному шаблону сделал два варианта советников, MACD_EURUSD_H1_NN - на базе нейросети, MACD_EURUSD_H1_RF - на случайных лесах(см. аттач).

Советники тестируются на EURUSD H1 сервер MetaQuotes-Demo, на графике теста одного из советников отмечена граница обучающего интервала.

Таким образом, тест показывает, что за пределами обучения, советник продолжает торговать в плюс кроме того, на следующем скриншоте видно, что на неразмеченном участке шаблона продолжает также соблюдаться и логика MACD сигналов.

Файлы:
makeSignals.mq4  18 kb
MACD_EURUSD_H1.tpl  575 kb
 

Любой закрытый код рассматривается в двух аспектах: попытка рекламы платного и скрытый код способный нанести вред на запускаемом компьютере.

Реклама и тем более наносить вред запрещено. Также не стоит забывать, что форум служит образовательной цели - а для этого код должен быть только открытым.

 
Vladimir Karputov:

Любой закрытый код рассматривается в двух аспектах: попытка рекламы платного и скрытый код способный нанести вред на запускаемом компьютере.

Реклама и тем более наносить вред запрещено. Также не стоит забывать, что форум служит образовательной цели - а для этого код должен быть только открытым.

Так в топике же написано, что код делается бесплатно, по авторскому шаблону и только автор получит исходник и сможет опубликовать, остальные могут тестить и обсуждать скомпилированные советники на MetaQuotes-Demo, а это, с учетом защиты песочницы, исключает нанесение вреда.

Вы  же сами видите, что люди даже с такими условиями опасаются или пока еще не разобрались как нарисовать свои стратегии, я только сделал примеры и описание, а вы меняете правила и рубите тему на корню, какие там образовательные цели, скорее наоборот.

 
Ivan Negreshniy:

Так в топике же написано, что код делается бесплатно, по авторскому шаблону и только автор получит исходник и сможет опубликовать, остальные могут тестить и обсуждать скомпилированные советники на MetaQuotes-Demo, а это, с учетом защиты песочницы, исключает нанесение вреда.

Вы  же сами видите, что люди даже с такими условиями опасаются или пока еще не разобрались как нарисовать свои стратегии, я только сделал примеры и описание, а вы меняете правила и рубите тему на корню, какие там образовательные цели, скорее наоборот.

Даже не пытайтесь продвигать рекламу под благовидным предлогом. Дискуссия окончена.

 
Vladimir Karputov:

Даже не пытайтесь продвигать рекламу под благовидным предлогом. Дискуссия окончена.

Вообще, думаю, что проект тупиковый.  Но запрещать - нонсенс. Предлагает человек, хочет - пусть делает. Че пристали?

Сейчас он делает бесплатно. А будет-ли платный - это еще вилами на воде. Будет - тогда и запрещайте.

 

Привет!

На днях обучил свой бот... и что думаете?

Бот выдал: "я не буду торговать на форекс,  невозможно что либо прогнозировать! сам руками торгуй!"

Все слова сам набирает интуитивно через ИИ.


п.с.гыгы

 
Yuriy Asaulenko:

Вообще, думаю, что проект тупиковый.  Но запрещать - нонсенс. Предлагает человек, хочет - пусть делает. Че пристали?

Сейчас он делает бесплатно. А будет-ли платный - это еще вилами на воде. Будет - тогда и запрещайте.

Спасибо за поддержку, а что касается тупиковости проекта, так эксперимент как раз и служит для определения перспектив, особенно в отношении совершенно новой, свежезапатентованной технологии, а вот что касается заезженных, питоновских и эровских библиотек, то это другое дело.
 
Прочитал ветку форума 2 раза так и не понял что вам надо. Скиньте исходники, скиньте описание модели, дайте простор для экспериментов. Я обучал нейронную сеть по сигналам MACD - но впечатляющей модели я не увидел. Было бы интересно рассмотреть модель с вашей стороны.
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