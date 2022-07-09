Машинное обучение роботов
Теперь по организации и обсуждению экспериментов:
- Любой желающий - автор создает шаблоны с торговыми сигналами своей стратегии и размещает их в этой ветке.
- Я обрабатываю шаблоны, создаю советников или индикаторы и размещаю их тут же в скомпилированном виде.
- Все остальные могут свободно скачивать шаблоны и роботов, тестировать их, а так же давать им свои экспертные оценки.
Для соблюдения авторского права все роботы будут залочены на использование только на MetaQuotes-Demo, по желанию можно ограничить так же и использование на указанных авторами торговых инструментах.
По результатам тестирования можно установить рейтинги и только лично авторам могут выдаваться исходные коды
Хочу разочаровать, в скомпилированном виде вам тут не разрешат. Да, такого запрета нет в правилах форума, но ветку снесут. У меня недавно подобный эксперимент снесли в англоязычной части. Проверьте личку, я там напишу рекомендации, где можно такое.
Хочу разочаровать, в скомпилированном виде вам тут не разрешат. Да, такого запрета нет в правилах форума, но ветку снесут. У меня недавно подобный эксперимент снесли в англоязычной части. Проверьте личку, я там напишу рекомендации, где можно такое.
Активность участников эксперимента пока не зашкаливает, зато тестовый советник продолжает показывать 100% прибыльность:)
...уже 11 сделок в плюс, это при тренировочной выборке из менее тысячи сигналов и времени обучения, всего пару секунд.
Предлагаю инструмент для автоматизации подготовки шаблонов - это советник makeSignals, который сам наносит на график торговые сигналы в виде стрелок.
После того как сигналы нанесены трейдер может их оценить, откорректировать, путем перемещения, удаления или добавления новых, а затем уже сохранить все это в файл шаблона (меню - Графики\Шаблон\Сохранить шаблон...).
Советник имеет следующие настройки:
- Signal bars count - количество бар по которому производится расчет сигнала
- Buy signal pips - расчетное количество пунктов прибыли для сигнала на покупку
- Sell signal pips - расчетное количество пунктов прибыли для сигнала на продажу
- Start date time - начало периода в котором ведется расчет и нанесение сигналов
- End date time - конец периода в котором ведется расчет и нанесение сигналов
- Arrow drawind type - тип графического объекта - стрелки для обозначения сигналов
- Indicator used type - тип используемого, в качестве фильтра сигналов, индикатора
- Clear all on exit - флаг удаления графических объектов при отключении советника
Советник ищет внутри заданного интервала и наносит на график все сигналы, соответствующие расчетным параметрам (к-во бар и к-во пунктов), а так же может фильтровать их, если выбран используемый индикатор пока доступны только два - индикатор ZigZag и пересечение медленной и быстрой EMA.
Информация о сигналах отображается в строке комментария - это интервал, размер в пунктах и текущее количество сигналов, соответственно по BUY и SELL.
Теперь по организации и обсуждению экспериментов:
- Любой желающий - автор создает шаблоны с торговыми сигналами своей стратегии и размещает их в этой ветке.
- Я обрабатываю шаблоны, создаю советников или индикаторы и размещаю их тут же в скомпилированном виде.
- Все остальные могут свободно скачивать шаблоны и роботов, тестировать их, а так же давать им свои экспертные оценки.
Не ясно, что должен представлять из себя шаблон - голый график со стрелочками вверх и вниз? Или же требуется приложить индикаторы, на основании которых генерировались сигналы?
Не ясно, что должен представлять из себя шаблон - голый график со стрелочками вверх и вниз? Или же требуется приложить индикаторы, на основании которых генерировались сигналы?
В шаблоне м.б. любые индикаторы, графическая разметка и т.д., но при генерации робота будут использоваться только сигналы т.е. несколько типов стрелок(см. Arrow drawing type - советник makeSignals).
Возможно в процессе проведения экспериментов нам удастся формализовать какие то другие элементы торговых стратегий, тогда их м.б. также задействовать и использовать в шаблонах и при генерации кода.
PS: Есть еще специальные шаблоны, которые немного отличаются по формату и сигналам, например такие, как графики визуального тестирования советников, истории торговли и др., с такими шаблонами нужно будет проводить эксперименты немного по другому, но об этом я напишу отдельно.
В шаблоне м.б. любые индикаторы, графическая разметка и т.д., но при генерации робота будут использоваться только сигналы т.е. несколько типов стрелок(см. Arrow drawing type - советник makeSignals).
Возможно в процессе проведения экспериментов нам удастся формализовать какие то другие элементы торговых стратегий, тогда их м.б. также задействовать и использовать в шаблонах и при генерации кода.
Расскажите о процессе обработки этих стрелочек. Не совсем понятно, как на их основе создаются алгоритмы, по каким признакам происходит привязка этих стрелочек, как формируются паттерны? Если я правильно понимаю, то цель ставить стрелочки и за пределами разметки шаблона.
Расскажите о процессе обработки этих стрелочек. Не совсем понятно, как на их основе создаются алгоритмы, по каким признакам происходит привязка этих стрелочек, как формируются паттерны? Если я правильно понимаю, то цель ставить стрелочки и за пределами разметки шаблона.
Я умышленно не усложняю, что бы не грузить и не пугать никого всякими тонкостями машинного обучения - работой с предикторами, моделями и.т.д., ведь по сути, абсолютно необходимыми исходными данными являются только целевые сигналы, остальное можно по разному подбирать, итерировать, а в идеале автоматизировать. Главное, что бы автор шаблона сконцентрировался на правильном расстановке сигналов, согласно своего опыта и стратегии, с учетом торговых циклов, сессий, новостей и т.п., делать исключения и корректировать индикаторы и.т.д.
Вам, как человеку, который в теме МО, могу сказать, что на данном этапе при создании алгоритмов, в качестве предикторов используются паттерны с несколькими вариантами формул обсчета ценовых атрибутов бар и объемов и несколькими вариантами регрессионных моделей, сериализируемых и конвертируемых в MQL. Короче, делайте свой авторский шаблон, я вам сгенерю, а там, в исходниках, как программист сами посмотрите.
Я умышленно не усложняю, что бы не грузить и не пугать никого всякими тонкостями машинного обучения - работой с предикторами, моделями и.т.д., ведь по сути, абсолютно необходимыми исходными данными являются только целевые сигналы, остальное можно по разному подбирать, итерировать, а в идеале автоматизировать. Главное, что бы автор шаблона сконцентрировался на правильном расстановке сигналов, согласно своего опыта и стратегии, с учетом торговых циклов, сессий, новостей и т.п., делать исключения и корректировать индикаторы и.т.д.
Вам, как человеку, который в теме МО, могу сказать, что на данном этапе при создании алгоритмов, в качестве предикторов используются паттерны с несколькими вариантами формул обсчета ценовых атрибутов бар и объемов и несколькими вариантами регрессионных моделей, сериализируемых и конвертируемых в MQL. Короче, делайте свой авторский шаблон, я вам сгенерю, а там, в исходниках, как программист сами посмотрите.
Если Вы автоматизировали процесс, о котором говорите, то может стоит обратить внимание на сервис сигналов (для простоты без мартина), и попробовать там выбрать целевые?
Ну и, стрелочки ставить утомительно, могу сбросить шаблон после тестирования со стрелками от сделок, пойдет такой?
Однако, уточнить хочу, что там по контролю позиции? У меня просто нет такого, где фиксированные тейки и стопы - выход всегда по тралу.
Если Вы автоматизировали процесс, о котором говорите, то может стоит обратить внимание на сервис сигналов (для простоты без мартина), и попробовать там выбрать целевые?
Ну и, стрелочки ставить утомительно, могу сбросить шаблон после тестирования со стрелками от сделок, пойдет такой?
Однако, уточнить хочу, что там по контролю позиции? У меня просто нет такого, где фиксированные тейки и стопы - выход всегда по тралу.
Поскольку на базе таких шаблонов предпочтительно генерить не новые советники, а фильтры для улучшения исходных советников, поэтому я не хочу пока поднимать эту тему, т.к. это будет излишняя путаница.
Считаю нужно начинать эксперименты на примерах самых простых советников.
По автоматизации нанесения стрелок можно пользоваться makeSignals - https://www.mql5.com/ru/forum/270216#comment_8277261
По тралу - настройками сгенерированных советников, см. на примере EA_EURUSD_H1_RF.
- 2018.08.02
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Привет всем, я занимаюсь машинным обучением (МО) советников и индикаторов и решил вынести на всеобщее обсуждение свои эксперименты.
Эксперименты заключаются в формировании исходных заданий - шаблонов, машинном обучении, создании роботов - советников или индикаторов и их тестировании.
Для пробы я уже выполнял все указанные этапы в соответствующей ветке форума по МО и даже приглашал участников, но к сожалению там, это не нашло отклика, видимо там более интересны теоретические, научные дискуссии на эту тему. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1035#comment_8231641
Поэтому я решил создать новую ветку в разделе роботов и повторить попытку, на этот раз, пригласив всех желающих, в т.ч. не связанных с МО, к участию в этом эксперименте.
Повторюсь еще раз, для участия в эксперименте не требуются никакие специальные навыки и знания в области МО или программирования, только автоторговля.
Теперь по организации и обсуждению экспериментов:
Для соблюдения авторского права все роботы будут залочены на использование только на MetaQuotes-Demo, по желанию можно ограничить так же и использование на указанных авторами торговых инструментах.
По результатам тестирования можно установить рейтинги и только лично авторам могут выдаваться исходные коды.
В качестве попытки мотивировать к участию в эксперименте, привожу скриншоты форвард теста советника - EA_EURUSD_H1_RF, который выставлен по указанной ссылке.
Это результат по всему, на текущий момент, переднему участку на котором обучение не проводилось.
Любой может проверить этот результат у себя на MetaQuotes-Demo, а в будущем отслеживать дальнейшую динамику торговли.