Машинное обучение роботов - страница 7
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Почему отсутствует? Как раз присутствует)
Подобрать можно с большим количеством. Главное, чтобы матожидание побольше было.
Обучай - не хочу
Очень верно подмечено)
Визарда попросите, он раньше ловко с нерошелдейтрейдер управлялся, из любого индикатора или истории сделок мог там индикатор нейросетевой сделать, который потом на графике ставил стрелки бай/селл
Воще, не фокус. Я удивлен только малым кол-вом сделок для обучения у ТС. Я этого, хоть убей, не понимаю.
ну тут извечная проблема в подготовке данных, какую НС не создавай, все равно придется данные готовить и фильтровать
я писал много раз, что если НС на вход мусор подавать, то на выходе мусор и получишь, хотите как в анекдоте: механик приборы! - ответ: 15!... что 15!.. а что приборы?.....
был тут на форуме весьма и очень толковый нейросетевик @Andrey Dik, где то в его постах он сказал истину про НС: если есть хорошая мат.модель, то по сути НС оказывается не нужна... так вот тут и проблема, что если в НС подавать набор данных в виде цен открытия сделок: 1.35 БАЙ, 1.40 СЕЛЛ, 1.32 БАЙ... то получим результат ответа НС на форварде один в один как в анекдоте ... а что приборы????
Очень верно подмечено)
был тут на форуме весьма и очень толковый нейросетевик @Andrey Dik, где то в его постах он сказал..
В этом наши мнения диаметрально противоположны. Его посты вообще перестал читать. Глупостей не чтец...
держыте, вроди получилось сделать...
Сделок мало так как расставлял вручную, но попробуйте
ето для 5 мин графика
Я сгенерил ваш советник, хотя в шаблоне уж слишком мало сигналов и видимо поэтому советник вышел далеко не граальный, скорее наоборот, но зато, не опасаясь авторских претензий, я смело выкладываю вместе с шаблоном тестирования и его в исходном код:))
Я сгенерил ваш советник, хотя в шаблоне уж слишком мало сигналов и видимо поэтому советник вышел далеко не граальный, скорее наоборот, но зато, не опасаясь авторских претензий, я смело выкладываю вместе с шаблоном тестирования и его в исходном код:))
Ну да, Ожидаемо))
1) мало сделок
2) возможно из за того что сам паттерн не стандартный он и не воспринимаеться сеткой.
Поясню, отскок(там где стрелка) ето только цена паттерна но не время его появления те не сам паттерн, сам паттерн был сформирован раньше , а стрелка ставиться тогда когда цена достигает цены паттерна
возможно сеть просто не может искать такие структуры из за своей реализации
Ну да, Ожидаемо))
1) мало сделок
2) возможно из за того что сам паттерн не стандартный он и не воспринимаеться сеткой.
Поясню, отскок(там где стрелка) ето только цена паттерна но не время его появления те не сам паттерн, сам паттерн был сформирован раньше , а стрелка ставиться тогда когда цена достигает цены паттерна
возможно сеть просто не может искать такие структуры из за своей реализации
Должно быть больше сигналов, это однозначно, но е.б. важно, что бы и входные данные были адекватными решаемой задаче.
Я чисто интуитивно, с ваших слов о максимальном размере паттрна и увидев индикатор шаблона, ввел в обучающую последовательность 6 значений стохастика и 150 ценовых бар.
Возможно вы, зная признаки определяющие ваш уровневый паттерн, предложите другие фичи и\или формулы их расчета, на данный момент в советнике используются вот такие: