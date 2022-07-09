Машинное обучение роботов - страница 8
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Должно быть больше сигналов, это однозначно, но е.б. важно, что бы и входные данные были адекватными решаемой задаче.
Я чисто интуитивно, с ваших слов о максимальном размере паттрна и увидев индикатор шаблона, ввел в обучающую последовательность 6 значений стохастика и 150 ценовых бар.
Возможно вы, зная признаки определяющие ваш уровневый паттерн, предложите другие фичи и\или формулы их расчета, на данный момент в советнике используются вот такие:
Я очень слабо знаком с метатрейдером, на уровне домохазяйки((
Если хотите могу описать паттерн и мы уже подумаем вметсе
Я очень слабо знаком с метатрейдером, на уровне домохазяйки((
Если хотите могу описать паттерн и мы уже подумаем вметсе
причем в результате решения может оказаться, что нейросеть уже и не нужна:)
тссс, так нельзя писать на этом форуме! я пробовал пару раз такое написать.... в ответ - "Вы ничего не понимаете в НС" и "Ваш взгляд на НС сильно устарел"...
Задача сводится к выбору минимально достаточного набора параметров, определяющих паттерн и формализации его, что бы это не зависело от инструмента, таймфрейма, брокера и т.д., причем в результате решения может оказаться, что нейросеть уже и не нужна:)
Добрый День! Прошу прощения... я не программист... К сожалению бог не дал таланта и способностей к этому сложному и достойному восхищения делу...
У меня к Вам вопрос: Можно ли сгенерировать Советника, подающего сигналы стрелками, и открывающего/закрывающего позиции по этим сигналам на основании вот такого индикатора:
В нижнем окне точками разных цветов показаны направления фракталов с разных таймфреймов: красный -верхний фрактал, синий -нижний фрактал, желтый -двойной(неопределенный) фрактал?
тссс, так нельзя писать на этом форуме! я пробовал пару раз такое написать.... в ответ - "Вы ничего не понимаете в НС" и "Ваш взгляд на НС сильно устарел"...
Возможно, вы ничего и не понимаете в НС, )) но НС и прочее МО действительно иногда нужны, иногда не нужны. Как бы - банальная истина.
Нам вообще достаточно устаревших взглядов, т.к. чрезмерно усложненные алгоритмы в итоге мало что дают дополнительно. Что такое "чрезмерно усложненные" решается в каждом конкретном случае. И этому есть подтверждение из области мат моделирования сложных систем.
Добрый День! Прошу прощения... я не программист... К сожалению бог не дал таланта и способностей к этому сложному и достойному восхищения делу...
У меня к Вам вопрос: Можно ли сгенерировать Советника, подающего сигналы стрелками, и открывающего/закрывающего позиции по этим сигналам на основании вот такого индикатора:
В нижнем окне точками разных цветов показаны направления фракталов с разных таймфреймов: красный -верхний фрактал, синий -нижний фрактал, желтый -двойной(неопределенный) фрактал?
Можете записать файл шаблона со стрелками сигналов и я сгенерирую вам советник обученный по заданному количеству бар цены, определенных символов, таймфреймов.
Для включения в обучающую выборку индикаторов, они должны быть также прикреплены к шаблону и нужно указать сколько их значений в паттерне должно быть использовано.
Для автоматической простановки стрелок, могу добавить вашу логику/индикатор в качестве фильтра в выше описанный скрипт - makeSignals.
И для примера, чисто интуитивно, попробовал сгенерировать макет вашего советника.
При этом сигналы взял с EURUSD H1, а предикторы, т.к. индикатора вашего нет, взял из стандартных фракталов по нескольким таймфреймам, просуммировав их по следующим формулам:
При тестировании советник показывает малое к-во сделок, ведь он обучен на больших движениях, но их прибыльность это уже, какое-то подтверждение того, что ваша "фрактальная" идея рабочая.
Можете записать файл шаблона со стрелками сигналов и я сгенерирую вам советник обученный по заданному количеству бар цены, определенных символов, таймфреймов.
Для включения в обучающую выборку индикаторов, они должны быть также прикреплены к шаблону и нужно указать сколько их значений в паттерне должно быть использовано.
Для автоматической простановки стрелок, могу добавить вашу логику/индикатор в качестве фильтра в выше описанный скрипт - makeSignals.
И для примера, чисто интуитивно, попробовал сгенерировать макет вашего советника.
При этом сигналы взял с EURUSD H1, а предикторы, т.к. индикатора вашего нет, взял из стандартных фракталов по нескольким таймфреймам, просуммировав их по следующим формулам:
При тестировании советник показывает малое к-во сделок, ведь он обучен на больших движениях, но их прибыльность это уже, какое-то подтверждение того, что ваша "фрактальная" идея рабочая.
прикольно))
А что там ваш робот с первой страницы?
прикольно))
А что там ваш робот с первой страницы?
Не знаю, на счет нет смысла, там по чистым ценам от MetaQuotes-Demo обучение и жесткая привязка к брокеру, т.к. даже на часовых таймфреймах отличие по котировокам существенное.
Кстати, может кто занимался и подскажет формулу для унификации OHLC, что бы на котировках от разных брокеров одинаковый результат и максимальная информативность о свечке была?
Не знаю, на счет нет смысла, там по чистым ценам от MetaQuotes-Demo обучение и жесткая привязка к брокеру, т.к. даже на часовых таймфреймах отличие по котировокам существенное.
Кстати, может кто занимался и подскажет формулу для унификации OHLC, что бы на котировках от разных брокеров одинаковый результат и максимальная информативность о свечке была?
думаю с форекс такого не существует
Поддержу Вам разговор, братцы....
На заре становления и приоретения популярности в широккие массы было одно из фундаментальных правил сравним с правилом мусор на входе- мусор на выходе и звучит он примерно так. "Если задачу можно решить БЕЗ помощи нейронных сетей то её нужно так и решать" то есть сокраментальный смысл этой фразы такой, когда задача не имеет прямого или явного решения только в том случае применение НС целесообразно. То есть НС это последняя инстанция при решении задач неопределённости текущей или будущей в сложных областях, с неявным решением и т.д. Но если задачу можно решить и так.... без НС, то нужно её так и решить.... без НС. Тогда результат решения будет всегда стабилен, НС же подразумевает некоторую свободу в решении.... типа хочу так сегодня, а завтра буду хотеть вот так.... Как пример.
К сожалению, может быть поэтому я такой тупой и мало чего смыслю в МО, за всю свою карьеру я прочитал всего 2-3 книжки в самом начале своего пути, но сколько бы раз я не возвращался к литературе по МО она мне всегда была скучной, потому как в ней не редкость писали такие вестчи которые я уже знал и ничего нового почерпнуть я от туда не смог. А посему стоит передо мной интересная задача, которой я посвещу отдельну тему... Не ну а что... всем можно, а мне нельзя????