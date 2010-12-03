Господа разработчики сайта - пишите пожалуйста грамотно по-русски - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какой резонанс. Спасибо за мнения. Про отсутствующие запятые и прочие ошибки в моих постах я оговорился в самом начале - сообщения на форумах пишутся по-простому, на скорую руку. Это ведь не текст документации и не заголовок сайта. Здесь ошибки простительны для всех. Непростительны они там, где текст - выверенный, важный, призванный закладывать стандарты для общего употребления. Если в таких случаях допускаются сознательные ошибки, то авторов они точно не красят. Насколько я понял, данная проблема с неправильным управлением словами, так сказать, узаконена разработчиками? Ну, хозяин - барин. Я лишь обращаю внимание, что предложенный мной способ написания - единственно правильный для русского. Если кто-то не согласен, то пусть делает это молча, потому что иначе просто напросто выставляет себя неучем и упрямцем. ;-) А на заборах (и в интернете) действительно можно писссать все, что угодно.
А вы часом ресурсы не перепутали, вот мне например принципиально насрать как там написано правильно или нет. Главное чтоб люди понимали.
У меня по русскому вообще пятёрка один раз в жизни была, правда на выпускном экзамене.
Что ещё раз доказывает что моя позиция сформировалась в детстве.
Когда хочу могу написать на отлично, но напрягаться и заморачиваться по этому поводу не собираюсь.
Опять же не забывайте что язык сущность динамичная, которая отражает дух времени.
А буквоеды пущай латынь зубрят, вот там точно ничего не меняется и всё по правилам.
ЗЫ Кто живёт по книжке умрёт от опечатки.
У арабов тексты, записанные 1000 лет назад, читаются как сегодняшние.
У них грамматика защищается государством.
Арабский знаю, читаю и пишу без словаря.
Словообразование у них очень развито.
Более полнейшего БРЕДА еще не слышал! Арабский язык отличается диалектами в зависимости от стран в которых он используется, например, в Арабских эмиратах, Ираке, Саудовской аравии, Египте, более того, арабской вязью часто пользуются языки, которые к нему имеют косвенное отношение, к примеру до 19..(не помню точно, вроде около 18-го) года, татарский язык писался исключительно арабской вязью, и только после этого года, татары перешли на кириллицу,соответственно правила у каждой страны отличаются, в том числе значения слов и сами слова!!! Соответственно люди из разныз стран с разными диалектами могут абсолютно не понимать друг друга при общении!
И кстати за последнюю тысячу лет, арабы утеряли огромное количество истинных значений слов, заложенных в них при образовании языка, впринципе, как и все остальные языки, и тот же Коран, сейчас только могут воспроизводить, не понимая того значения слов,
которое было в него заложено около 1500 лет назад, и все трактования Корана, имеют лишь приблизительное значение от оригинального!!!
И какая речь тут может быть о текстах, которые "читаются как сегодняшние"?????????? ИЗМЕНИЛОСЬ ВСЕ! ПРИЧЕМ В КОРНЕ!
Раз уж вы учили арабский, неплохо было бы и эти элементарные вещи знать.
To mrProF :
Да есть. Грамматика более строже, поэтому проще. В целом язык очень простой. Язык 1/7 части населения планеты.
Считается, что число говорящих на арабском языке составляет около 320-290 миллионов человек, соответственно используя математику и ваше утверждение "Язык 1/7 части населения планеты", получаем общее население планеты: 320*7=2240 миллионов человек...
Хотя, если верить официальным данным, то на июль 2010 года, население планеты примерно составляло 6 788 372 945 человек (примерно, потому, как не известны методы подсчета).
Если же, используя ту же математику, подсчитать действительную часть населения использующую арабский для разговора, то примерно получим: 320 000 / 6 788 373 = 0.0471 (около 1/21 части населения планеты), соответственно в Вашем утверждении наблюдается грубая ошибка подсчетов.
Чтобы рассуждать о Коране, целесообразно сначала хотя бы один раз его прочитать.
Я, кстати, знаю наизусть примерно 1/15 Корана, читал его от корки до корки, естественно.
Арабы считают, что хотя бы пару сур Корана знают наизусть более 1000000000 человек, живущих сейчас на Земле.
Из них, действительно, примерно 300000000 живет в арабских странах.
Кстати, говорят, Аладдин жил в Китае и при этом хорошо понимал магрибинца, то есть жителя западной Африки.
А я, оказывается, кстати, понимаю разговоры азербайджанцев между собой, потому что они произносят множество арабских слов.
Это очень весело.
смешно, и плакать охота -вот так и изменяется русский язык - в словаре Microsoft Word будет случайная ошибочка - и всё, училку русского языка прям около школьной доски и убедят, что нифига она не знает
давайте меряться не поисковыми системами, они еще не то выдадут, а хотя бы специализированными ресурсами
наверно вот: http://morphology.ru/
ЗЫ: эх 21-й век, что же дальше будет
Даль, Шмелёв, Некрасов, Солженицын, найденные в библиотеке русских текстов специализированной поисковой системой, не являются носителями правильного русского языка?
сами поисковые системы не являются носителями русского языка, а вот ресурсы на которые Вы можете попасть из поисковых систем - возможно и будут являться источниками правильного написания слов русского языка:
если сленги и очепятки заполонили рунет, это не факт, что так и должно быть
я поверю, что у иностранных разработчиков софта есть некие трудности в правильном написании, но вот у русскоговорящих MetaQuotes Software Corp. думаю таких проблем нет, просто опечатки
Вообще, топик-стартер сам ошибается, говоря, что кто-то смешал родительный и винительный падежи. Ничего подобного. Винительный падеж отвечает на вопрос "кого, что". "Эксперта и индикатор"! Эксперт - он, как живой, в отличие от бездушного индикатора.
сами поисковые системы не являются носителями русского языка, а вот ресурсы на которые Вы можете попасть из поисковых систем - возможно и будут являться источниками правильного написания слов русского языка:
если сленги и очепятки заполонили рунет, это не факт, что так и должно быть
Скриншоты результатов поисковых систем были предъявлены господину С-4, который заявлял, что слова "доступиться" нет ни в русском языке, ни в программистском сленге.
По поводу сленга позволю сделать себе ремарку. Соответствующий сленг совершенно необходим в профессиональной деятельности, ибо он гораздо более точно, ёмко и коротко отображает суть этой самой деятельности. Именно сленг, а не олбанский новояз, которому я не буду давать характеристику.
Скриншоты результатов поисковых систем были предъявлены господину С-4, который заявлял, что слова "доступиться" нет ни в русском языке, ни в программистском сленге.
По поводу сленга позволю сделать себе ремарку. Соответствующий сленг совершенно необходим в профессиональной деятельности, ибо он гораздо более точно, ёмко и коротко отображает суть этой самой деятельности. Именно сленг, а не олбанский новояз, которому я не буду давать характеристику.
насчет сленга согласен на все сто, было дело, когда я писал диплом - технический профиль, в год выпуска заставили переписывать всё на украинский язык - оказалось, что нет 90 % технических терминов на украинском языке, т.к. за годы советской власти украинский язык просто не развивался
поэтому и в русском языке есть моменты, когда язык не может дать полное описание технического термина без использования сленгов или иностранных слов
ЗЫ: в дискуссию я вступил, т.к. скриншоты поисковых систем еще не то могут выдать - это не авторитетно
ЗЫ: скриншот - русский язык отдыхает )))
Эксперт - он, как живой, в отличие от бездушного индикатора.