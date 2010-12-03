Господа разработчики сайта - пишите пожалуйста грамотно по-русски - страница 4

stringo:

Зачем Вы рухнули со стула? Это было моё сообщение, в котором я согласился, что в "данном контексте слова "валидность" и "доступаться" лучше не использовать, ибо сленг". И действительно, после этого текст был исправлен. Хотя это действительно не является ошибкой.

У меня нет времени с Вами спорить. И я не буду с Вами спорить, так как Вы не привели ни одного реального аргумента в пользу правильности Ваших высказываний. А в ответ на наши аргументы "рухаете со стула".

Я тоже не буду с Вами спорить, а просто приведу факты, 

1.  Этого слова нет в орфографическом словаре русского языка.

2.  Ни кто, из опрошенных мной специально для этого случая (а это человек 13-15, в т.ч. с филологическим образованием) никогда и нигде не слышали это слово.

3.  Мне не знакомо это слово, хотя свободно читаю техническую документацию и малость разбираюсь в программировании (т.е. определенный "программисткий слэнг" мне известен).

Ладно, поступим проще. Проголосуем:

Кто из участвующих, понимает значение слова "ДОСТУПАТЬСЯ"? Кто может сказать, что использует это слово в повседневной речи? 

 
Ais:

How to Write an Expert Advisor or an Indicator -> http://translate.google.com/#en|ru| -> Как написать советника или индикатора

How to Write an Expert Advisor or an Indicator -> http://www.microsofttranslator.com/ -> Как написать экспертов советник или индикатор

How to Write an Expert Advisor or an Indicator -> http://www.translate.ru/Default.aspx/Text -> Как Написать Опытному Советнику или Индикатору

 

О, конечно, автопереводчики - это истина в последней инстанции. Наверное Вы и арабский знаете на уровне "Как Написать Опытному Советнику или Индикатору"
 

С-4

Просто-напросто запустите поиск яндексом на библиотеку Мошкова (lib.ru) на слово "доступиться". И Вы увидите, что это слово неоднократно использовалось и в русской, и в советской литературе. 

 
stringo:

С-4

Ну нет такого слова и его производных в русском языке:

 

 
C-4:

Нормальное слово, от слова "доступ".

 

смешно, и плакать охота  -вот так и изменяется русский язык - в словаре Microsoft Word будет случайная ошибочка - и всё, училку русского языка прям около школьной доски и убедят, что нифига она не знает

давайте меряться не поисковыми системами, они еще не то выдадут, а хотя бы специализированными ресурсами

наверно вот: http://morphology.ru/

ЗЫ: эх 21-й век, что же дальше будет 

 
Какой резонанс. Спасибо за мнения. Про отсутствующие запятые и прочие ошибки в моих постах я оговорился в самом начале - сообщения на форумах пишутся по-простому, на скорую руку. Это ведь не текст документации и не заголовок сайта. Здесь ошибки простительны для всех. Непростительны они там, где текст - выверенный, важный, призванный закладывать стандарты для общего употребления. Если в таких случаях допускаются сознательные ошибки, то авторов они точно не красят. Насколько я понял, данная проблема с неправильным управлением словами, так сказать, узаконена разработчиками? Ну, хозяин - барин. Я лишь обращаю внимание, что предложенный мной способ написания - единственно правильный для русского. Если кто-то не согласен, то пусть делает это молча, потому что иначе просто напросто выставляет себя неучем и упрямцем. ;-) А на заборах (и в интернете) действительно можно писссать все, что угодно.
 

специализированный ресурс https://www.mql5.com/go?link=http://gramota.ru/

