Господа разработчики сайта - пишите пожалуйста грамотно по-русски - страница 4
Зачем Вы рухнули со стула? Это было моё сообщение, в котором я согласился, что в "данном контексте слова "валидность" и "доступаться" лучше не использовать, ибо сленг". И действительно, после этого текст был исправлен. Хотя это действительно не является ошибкой.
У меня нет времени с Вами спорить. И я не буду с Вами спорить, так как Вы не привели ни одного реального аргумента в пользу правильности Ваших высказываний. А в ответ на наши аргументы "рухаете со стула".
Я тоже не буду с Вами спорить, а просто приведу факты,
1. Этого слова нет в орфографическом словаре русского языка.
2. Ни кто, из опрошенных мной специально для этого случая (а это человек 13-15, в т.ч. с филологическим образованием) никогда и нигде не слышали это слово.
3. Мне не знакомо это слово, хотя свободно читаю техническую документацию и малость разбираюсь в программировании (т.е. определенный "программисткий слэнг" мне известен).
...
Ладно, поступим проще. Проголосуем:
Кто из участвующих, понимает значение слова "ДОСТУПАТЬСЯ"? Кто может сказать, что использует это слово в повседневной речи?
How to Write an Expert Advisor or an Indicator -> http://translate.google.com/#en|ru| -> Как написать советника или индикатора
How to Write an Expert Advisor or an Indicator -> http://www.microsofttranslator.com/ -> Как написать экспертов советник или индикатор
How to Write an Expert Advisor or an Indicator -> http://www.translate.ru/Default.aspx/Text -> Как Написать Опытному Советнику или Индикатору
С-4
Просто-напросто запустите поиск яндексом на библиотеку Мошкова (lib.ru) на слово "доступиться". И Вы увидите, что это слово неоднократно использовалось и в русской, и в советской литературе.
Да вот пожалуйста:
Ну нет такого слова и его производных в русском языке:
Нормальное слово, от слова "доступ".
смешно, и плакать охота -вот так и изменяется русский язык - в словаре Microsoft Word будет случайная ошибочка - и всё, училку русского языка прям около школьной доски и убедят, что нифига она не знает
давайте меряться не поисковыми системами, они еще не то выдадут, а хотя бы специализированными ресурсами
наверно вот: http://morphology.ru/
ЗЫ: эх 21-й век, что же дальше будет
специализированный ресурс https://www.mql5.com/go?link=http://gramota.ru/