Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни? - страница 20

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Nikolay Kositsin:

Угу! Главное противоречие двуногих паразитов, дорвавшихся до передела общественного пирога в пользу себя любимых - это то, что возможности общества со временем растут в арифметической прогрессии, а сами паразиты плодятся в прогрессии геометрической и в итоге амбиции вновь появившихся в семье паразитов на возможность паразитствовать скукоживаются пропорционально приращению семейства. 

Чееее?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Чееее?

Подозрение на наличие инопланетной жизни на Земле)

 
Nikolay Gaylis:

Подозрение на наличие инопланетной жизни на Земле)

Во загнул то. Без пузыря не разобраться)))

 
Aleksandr Yakovlev:

Во загнул то. Без пузыря не разобраться)))

Пузырь выслать почтой?


 
Ivan Butko:
Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни?

реализовывать желания. ведь деньги не цель, а средство.

Ivan Butko:
У миллиардера всё это есть. У него есть то, у него есть сё. 

Что ему нужно теперь? Чего он хочет, какая цель в жизни?

это вопрос, который всегда задает евгений черняк, в проекте "биг мани", приглашенным им гостям: "ты миллиардер, у тебя все есть, что тебя заставляет вставать по утрам и что-то делать?"

Ivan Butko:
У него есть то, у него есть сё. 

Что ему нужно теперь? Чего он хочет, какая цель в жизни?

у него цель - стать самым богатым человеком страны, или мира.

Georgiy Merts:

- А я и так лежу под пальмой и нихрена не делаю.

чтобы ничего не делать нужны деньги. на квартплату, еду, шмотки...

 
осуществить мечты)  по созданию чего либо) ведь мы люди со здравым мышлением. и деньги всего лишь инструмент для достижения мечты!
 

Привет!)

Раздать всем нуждающимся и уйти в  монастырь...


Или создать большое предприятие - фермерское.

Фермы, пашни, трактора, комбайны, грузовики, работники, дома-отдыха, склады, построить часовню,

и пригласить там начальником Грудинина для перенятия опыта у него  :о))

[Удален]  
Alexander Ivanov:

Привет!)

Раздать всем нуждающимся и уйти в  монастырь...


Или создать большое предприятие - фермерское.

Фермы, пашни, трактора, комбайны, грузовики, работники, дома-отдыха, склады, построить часовню,

и пригласить там начальником Грудинина для перенятия опыта у него  :о))

Ура!(троекратное...)

 
поделится со мной..его цель
 
ostamail:
поделится со мной..его цель

помечтайте.

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