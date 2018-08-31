Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни? - страница 20
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Угу! Главное противоречие двуногих паразитов, дорвавшихся до передела общественного пирога в пользу себя любимых - это то, что возможности общества со временем растут в арифметической прогрессии, а сами паразиты плодятся в прогрессии геометрической и в итоге амбиции вновь появившихся в семье паразитов на возможность паразитствовать скукоживаются пропорционально приращению семейства.
Чееее?
Чееее?
Подозрение на наличие инопланетной жизни на Земле)
Подозрение на наличие инопланетной жизни на Земле)
Во загнул то. Без пузыря не разобраться)))
Во загнул то. Без пузыря не разобраться)))
Пузырь выслать почтой?
Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни?
реализовывать желания. ведь деньги не цель, а средство.
У миллиардера всё это есть. У него есть то, у него есть сё.
Что ему нужно теперь? Чего он хочет, какая цель в жизни?
это вопрос, который всегда задает евгений черняк, в проекте "биг мани", приглашенным им гостям: "ты миллиардер, у тебя все есть, что тебя заставляет вставать по утрам и что-то делать?"
У него есть то, у него есть сё.
Что ему нужно теперь? Чего он хочет, какая цель в жизни?
у него цель - стать самым богатым человеком страны, или мира.
- А я и так лежу под пальмой и нихрена не делаю.
чтобы ничего не делать нужны деньги. на квартплату, еду, шмотки...
Привет!)
Раздать всем нуждающимся и уйти в монастырь...
Или создать большое предприятие - фермерское.
Фермы, пашни, трактора, комбайны, грузовики, работники, дома-отдыха, склады, построить часовню,
и пригласить там начальником Грудинина для перенятия опыта у него :о))
Привет!)
Раздать всем нуждающимся и уйти в монастырь...
Или создать большое предприятие - фермерское.
Фермы, пашни, трактора, комбайны, грузовики, работники, дома-отдыха, склады, построить часовню,
и пригласить там начальником Грудинина для перенятия опыта у него :о))
Ура!(троекратное...)
поделится со мной..его цель
помечтайте.