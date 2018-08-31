Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни? - страница 18
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Поскольку правильный образ жизни и качественные продукты сыграют свою положительную роль. Пора бросить клич: назад в будущее к натуральному хозяйству и долой мегаполисы!)
Для иммунитета надо периодически некачественные продукты употреблять и вести неправильный образ жизни. А иначе медленная смерть от стерильности и правильности. ))
Для иммунитета надо периодически некачественные продукты употреблять и вести неправильный образ жизни. А иначе медленная смерть от стерильности и правильности. ))
У меня один хороший знакомый бухать любил, но поскольку был интеллигентный человек, то оправдывал свой порок, что он это "печень тренирует".
А, вообще, сейчас столько таких спортсменов развелось и все просто мастера международного класса.
Как дерьмо нам на голову лилось в городе, так оно и в деревнях и селах льется не меньше.
Или вы думаете комбикорма у нас чистейшие ( юрского периуда) которыми скотину кормят. Таже модифицированная дрянь.
Так что ничего здорового в этом нет.
И про воздух мне ни слова.
Это верно. Как говорят: "В голодном окружении сыт не будешь".
Вот вы желаете себе квартиру в центре, машину, путешествия, личный самолёт и прочее. У миллиардера всё это есть. У него есть то, у него есть сё.
Что ему нужно теперь? Чего он хочет, какая цель в жизни?
Раздать по миллиону участникам этого форума
Раздать по миллиону участникам этого форума
А через месяц забрать с процентами)))
Ну какой у развитых стран достойный быт и высокий уровень жизни на социалке? Откуда дровишки? О развитии общества и речи нет.
У меня друг по ВУЗу в финке живет, там полный социализм по его словам. Сломал ногу на стройке, год был на больняке, год платили среднюю зарплату чуруз профсоюз, там везде профсоюзы. А у нас их запрещают, в начале 2000-х работал в большой производственной фирме, около 500 чел, руководство прямым текстом сказало - никаких профсоюзов, иначе за забор.
Ну и бесплатное изучение финского со стипендией и 3-х разовым питанием было после переезда, то ли 3 месяца, толи пол-года, не помню.
Но есть и минусы, водка 0.7 стоит почти 50 евро, пиво тоже золотое. Поэтому все финны варят свое крафтовое пиво и гонят самогон ))
Для иммунитета надо периодически некачественные продукты употреблять и вести неправильный образ жизни. А иначе медленная смерть от стерильности и правильности. ))
Иногда так хочется дошика, сил нет!
У меня друг по ВУЗу в финке живет, там полный социализм по его словам. Сломал ногу на стройке, год был на больняке, год платили среднюю зарплату чуруз профсоюз, там везде профсоюзы. А у нас их запрещают, в начале 2000-х работал в большой производственной фирме, около 500 чел, руководство прямым текстом сказало - никаких профсоюзов, иначе за забор.
Ну и бесплатное изучение финского со стипендией и 3-х разовым питанием было после переезда, то ли 3 месяца, толи пол-года, не помню.
Но есть и минусы, водка 0.7 стоит почти 50 евро, пиво тоже золотое. Поэтому все финны варят свое крафтовое пиво и гонят самогон ))
Соседи через дом гонят самогон, сегодня узнал цену за 0.5 - цена почти 1$ (25 грн)
Соседи через дом гонят самогон, сегодня узнал цену за 0.5 - цена почти 1$ (25 грн)
Может, ну его - форекс? Из Винницы в Финляндию, потери на транзит не более 50% мы с тезкой обеспечим...