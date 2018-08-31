Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни? - страница 18

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khorosh:

Поскольку правильный образ жизни и качественные продукты сыграют свою положительную роль. Пора бросить клич: назад в будущее к натуральному хозяйству и долой мегаполисы!)

Для иммунитета надо периодически некачественные продукты употреблять и вести неправильный образ жизни. А иначе медленная смерть от стерильности и правильности. ))

 
Ну следующая тема у местных миллиардеров наметилась. Так вот вам до кучи
 
Andrei:

Для иммунитета надо периодически некачественные продукты употреблять и вести неправильный образ жизни. А иначе медленная смерть от стерильности и правильности. ))

У меня один хороший знакомый бухать любил, но поскольку был интеллигентный человек, то оправдывал свой  порок, что он это "печень тренирует". 

А, вообще, сейчас столько таких  спортсменов развелось и все просто мастера международного класса.

 
Aleksandr Yakovlev:
 

Как дерьмо нам на голову лилось в городе, так оно и в деревнях и селах льется не меньше.

Или вы думаете комбикорма у нас чистейшие ( юрского периуда) которыми скотину кормят. Таже модифицированная дрянь.

Так что ничего здорового в этом нет.

И про воздух мне ни слова.

Это верно. Как говорят: "В голодном окружении сыт не будешь".

 
Ivan Butko:
Вот вы желаете себе квартиру в центре, машину, путешествия, личный самолёт и прочее. У миллиардера всё это есть. У него есть то, у него есть сё. 

Что ему нужно теперь? Чего он хочет, какая цель в жизни?

Раздать по миллиону участникам этого форума

 
prostotrader:

Раздать по миллиону участникам этого форума

А через месяц забрать с процентами)))

 
Andrei:

Ну какой у развитых стран достойный быт и высокий уровень жизни на социалке? Откуда дровишки? О развитии общества и речи нет.

У меня друг по ВУЗу в финке живет, там полный социализм по его словам. Сломал ногу на стройке, год был на больняке, год платили среднюю зарплату чуруз профсоюз, там везде профсоюзы. А у нас их запрещают, в начале 2000-х работал в большой производственной фирме, около 500 чел, руководство прямым текстом сказало - никаких профсоюзов, иначе за забор.

Ну и бесплатное изучение финского со стипендией и 3-х разовым питанием было после переезда, то ли 3 месяца, толи пол-года, не помню.

Но есть и минусы, водка 0.7 стоит почти 50 евро, пиво тоже золотое. Поэтому все финны варят свое крафтовое пиво и гонят самогон ))

 
Andrei:

Для иммунитета надо периодически некачественные продукты употреблять и вести неправильный образ жизни. А иначе медленная смерть от стерильности и правильности. ))

Иногда так хочется дошика, сил нет!

 
Alexey Volchanskiy:

У меня друг по ВУЗу в финке живет, там полный социализм по его словам. Сломал ногу на стройке, год был на больняке, год платили среднюю зарплату чуруз профсоюз, там везде профсоюзы. А у нас их запрещают, в начале 2000-х работал в большой производственной фирме, около 500 чел, руководство прямым текстом сказало - никаких профсоюзов, иначе за забор.

Ну и бесплатное изучение финского со стипендией и 3-х разовым питанием было после переезда, то ли 3 месяца, толи пол-года, не помню.

Но есть и минусы, водка 0.7 стоит почти 50 евро, пиво тоже золотое. Поэтому все финны варят свое крафтовое пиво и гонят самогон ))

Соседи через дом гонят самогон, сегодня узнал цену за 0.5 - цена почти 1$ (25 грн)

 
Vitaly Muzichenko:

Соседи через дом гонят самогон, сегодня узнал цену за 0.5 - цена почти 1$ (25 грн)

Может, ну его - форекс? Из Винницы в Финляндию, потери на транзит не более 50% мы с тезкой обеспечим... 

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