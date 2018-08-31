Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни? - страница 13
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Недавно посмотрел иранский фильм "Коммивояжер", актеры иранские, но в создании принимали французы, так что профессионально сделанный фильм.
Сюжет криминальный: муж с женой арендует другую квартиру, и в этой квартире жену некто избивает, когда она в душе. Муж ищет нападавшего.
По ходу этого банального сюжета идут подробности.
До них в этой квартире жила женщина, "которую часто посещали мужчины". Пока я пытался определить род ее занятий, выяснилось, что формулировка "Женщина, которую часто посещали мужчины" не просто так, это не попытка запутать зрителя, а назвать профессию женщины открытым текстом недопустимо у всех без исключения героев фильма, так как это УНИЗИТ ее.
Муж собрался писать заявление в полицию, но тут выясняется, что жена сама открыла дверь по домофону нападавшему, так как перепутала его с мужем. И муж отказывается от идеи с полицией, так как нюанс с открытием двери может УНИЗИТЬ его и его жену.
Более того, оказывается, что нападавший, который побил жену, оставил деньги. И тут уж муж даже в мыслях не может представить реальный ход событий, так как это может УНИЗИТЬ жену.
В конце концов муж находит нападавшего и решает убить того. Но у нападавшего случается сердечный приступ, и тогда муж решает вызвать родственников нападавшего, чтобы им рассказать о случившемся. И это кульминация фильма: нападавший всячески пытается его отговорить, считает, что лучше умереть, чем быть так УНИЖЕННЫМ перед своей семьей.
Вот эта идея, построения отношения общества на УНИЖЕНИИ-ЧЕСТИ просто потрясла на фоне всех этих кинематографических помоев с наших экранов.
А потом я вспомнил, что был в нашей истории "невольник чести", что люди были готовы умереть за честь. Причем не только у нас, а во Франции. Но честь умерла с приходом таких понятий как "Свобода, равенство, братство". И сейчас этот лозунг вместе со "свободой слова" является главным оружием по удержанию охлоса (быдла) в узде от попыток наведения элементарной социальной справедливости.
ПС.
Мне почему-то ближе эта "тюрьма и средневековье", чем нынешняя западная свобода на основе прав человека, включая подонков.
Сан Саныч, делюсь личным опытом по Вашей идее. В 1980-1981 годах я отважно командовал группой обслуживания АО в 1 эскадрилье 29 иап 4 иад ВВС Прикарпатского ВО. Короче, в Мукачево служил в звании лейтенант(выпуск 1980). Был у меня механик Сафаров (южный азербайджанец,- тот же иранец). Бездельником был патологическим, косил при малейшей возможности. Управы на него не было ни какой, по поводу чего я регулярно получал пендюлей.
Выход найти был вынужден,- пригрозил, что сообщу его родителям о его плохой службе. Подействовало радикально, но не надолго. Закончил службу боец Сафаров на свинарнике. Слава богу, уже после меня.
Сан Саныч, делюсь личным опытом по Вашей идее. В 1980-1981 годах я отважно командовал группой обслуживания АО в 1 эскадрилье 29 иап 4 иад ВВС Прикарпатского ВО. Короче, в Мукачево служил в звании лейтенант(выпуск 1980). Был у меня механик Сафаров (южный азербайджанец,- тот же иранец). Бездельником был патологическим, косил при малейшей возможности. Управы на него не было ни какой, по поводу чего я регулярно получал пендюлей.
Выход найти был вынужден,- пригрозил, что сообщу его родителям о его плохой службе. Подействовало радикально, но не надолго. Закончил службу боец Сафаров на свинарнике. Слава богу, уже после меня.
Подробнее пожалуйста. Вы ушли, а он занял ваше место?
Подробнее пожалуйста. Вы ушли, а он занял ваше место?
Почти. Я ушел, а он завершал срочную на свинарнике.
Виталий, что-нибудь еще неясно?
Сан Саныч, делюсь личным опытом по Вашей идее. В 1980-1981 годах я отважно командовал группой обслуживания АО в 1 эскадрилье 29 иап 4 иад ВВС Прикарпатского ВО. Короче, в Мукачево служил в звании лейтенант(выпуск 1980). Был у меня механик Сафаров (южный азербайджанец,- тот же иранец). Бездельником был патологическим, косил при малейшей возможности. Управы на него не было ни какой, по поводу чего я регулярно получал пендюлей.
Выход найти был вынужден,- пригрозил, что сообщу его родителям о его плохой службе. Подействовало радикально, но не надолго. Закончил службу боец Сафаров на свинарнике. Слава богу, уже после меня.
Каждый из нас может вспомнить случаи, которые смогут подтвердить любую точку зрения.
Я же по теме.
Если же посмотреть эту тему, то большинство постов содержит посыл, что идеалом является ценник на человеке, на котором как можно больше нолей. Человек - штаны, или футболка, или феррари, но общим словом для всех этих людей = вещь с ценником.
Я же своим примером пишу, что человек НЕ вещь и есть очень много чего что делает человека человеком.
В приведенном примере в фильме показано общество, которое регулируется не ценником и даже не правом, а регулируется таким понятием как УНИЖЕНИЕ.
Более того, честь - не самое главное, более того самое НЕ главное.
Есть другие понятия, базовая из них СОВЕСТЬ.
Каждый из нас может вспомнить случаи, которые смогут подтвердить любую точку зрения.
Я же по теме.
Если же посмотреть эту тему, то большинство постов содержит посыл, что идеалом является ценник на человеке, на котором как можно больше нолей. Человек - штаны, или футболка, или феррари, но общим словом для всех этих людей = вещь с ценником.
Я же своим примером пишу, что человек НЕ вещь и есть очень много чего что делает человека человеком.
В приведенном примере в фильме показано общество, которое регулируется не ценником и даже не правом, а регулируется таким понятием как УНИЖЕНИЕ.
Более того, честь - не самое главное, более того самое НЕ главное.
Есть другие понятия, базовая из них СОВЕСТЬ.
Сан Саныч, я в 101 институте пару раз побывал, не более... Директором Семенихин тогда был, кстати.
Эх, тут бы сначала миллионером стать
Не хочу старости, болезней и снижения уровня интеллекта. С удовольствием бы умер в возрасте, когда еще не поехал вниз, пока не перестал развиваться.
Не нужно паники раньше времени, если наступит светлое будущее, то старость с болезнями тоже отменят. ))
Не нужно паники раньше времени, если наступит светлое будущее, то старость с болезнями тоже отменят. ))
Угу отменят, шобла, захватившая власть над миром, помышляет создать две, нескрещивающихся породы людей: одна из них - это они любимые под названием человек разумный, живущий по пятьсот и более лет. И вторая порода - это все остальное человечество, под названием пчеломуравей человекообразный, живущий не более тридцати лет.