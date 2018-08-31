Человек стал миллиардером. Какая у него теперь цель в жизни? - страница 25
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Давать выбор, а не деньги на делание детей. ВЫБОР, Карл. Если вам хватает пособия на жизнь, то это уже твои проблемы если ты хочешь ничего не делать жить на пособие плодить 6 детей,
а кто тебе должен его давать? бизнесмен, который сам заработал своим трудом и старательностью? он должен платить в бюджет, чтобы тебе выдавали пособие?
а кто тебе должен его давать? бизнесмен, который сам заработал своим трудом и старательностью? он должен платить в бюджет, чтобы тебе выдавали пособие?
а кто тебе должен его давать? бизнесмен, который сам заработал своим трудом и старательностью? он должен платить в бюджет, чтобы тебе выдавали пособие?
Опять эта промывка мозгов из зомбоящика. Любой гражданин имеет право на долю в валовом продукте страны без того что он её должен клянчить у каких-то чиновников под видом пособия бедным.
Точно также как любой акционер имеет право на дивиденты в коммерческой корпорации. Уже же обсуждалось, что тут непонятного...
Опять эта промывка мозгов из зомбоящика. Любой гражданин имеет право на долю в валовом продукте страны без того что он её должен клянчить у каких-то чиновников под видом пособия бедным.
Точно также как любой акционер имеет право на дивиденты в коммерческой корпорации. Уже же обсуждалось, что тут непонятного...
Совершенно верно, поэтому, соотношение 20/80 назван законом общества, а не правилом. Богатые добровольно не передадут часть своей прибыли бедным, поэтому, придумана прогрессивная шкала налогообложения, вплоть до 60-ти процентов от прибыли в доход общества, в котором этот миллиардер сосуществует.
А дальнейшую цель миллиардера мы, не являясь даже центовыми или копеечными миллионерами, не знаем и не имеем морального права ему советы давать. Только он сам знает, что делать или не делать с этими миллиардами, какую дальнейшую цель себе ставить. Такие вопросы возникают от неоправданной, пусть белой, зависти.
Совершенно верно, поэтому, соотношение 20/80 назван законом общества, а не правилом. Богатые добровольно не передадут часть своей прибыли бедным, поэтому, придумана прогрессивная шкала налогообложения, вплоть до 60-ти процентов от прибыли в доход общества, в котором этот миллиардер сосуществует.
Капиталист должен быть рад что общество покупает его товары, а не его конкурента.
Ни о какой добровольной передаче прибыли речи не идет. Капиталист может решить продавать и без прибыли и даже в убыток себе чтобы удержаться на плаву и иметь возможность существовать.
При наличии настоящей конкуренции при капитализме цена всегда будет стремиться к себестоимости, но ничего плохого в этом нет если общество имеет социальные гарантии.
Недавно читал в новостях одна английская фирма имеющая довольно известный элитный бренд уничтожила не проданную готовую продукцию на несколько лярдов зеленых американских платежных средств. И это практикуют многие производители элитной продукции так как то что они продали в разы покрывают убыток от того что они уничтожили не проданную продукцию вместо того что бы продать ее по себестоимости.
Если продукцию начинать продавать по себестоимости - это приводит к тому, что тот, кто мог купить ее дороже, так делать не будут. В результате - убытки от продажи по себестоимости у фирмы увеличатся.
Легко привести пример, когда спрос на продукцию такой, что часть продукции выгоднее уничтожить, чем продавать ее по сниженной цене. Вот если удается сегментировать рынок, и не давать "богатым" покупателям покупать продукцию "дешево" - тогда, да, появляется смысл продавать продукцию дешевле, и даже себе в убыток. Но сегментировать рынок возможно далеко не всегда. Вот и приходится уничтожать произведенное. Лучше было бы его вобще не производить, но уже произвели, да и не всегда производство меньшего количества выгодно.
Если продукцию начинать продавать по себестоимости - это приводит к тому, что тот, кто мог купить ее дороже, так делать не будут. В результате - убытки от продажи по себестоимости у фирмы увеличатся.
Легко привести пример, когда спрос на продукцию такой, что часть продукции выгоднее уничтожить, чем продавать ее по сниженной цене. Вот если удается сегментировать рынок, и не давать "богатым" покупателям покупать продукцию "дешево" - тогда, да, появляется смысл продавать продукцию дешевле, и даже себе в убыток. Но сегментировать рынок возможно далеко не всегда. Вот и приходится уничтожать произведенное. Лучше было бы его вобще не производить, но уже произвели, да и не всегда производство меньшего количества выгодно.
Именно на это я и намекаю. Получается, что покупая какой то раскрученный бренд, покупатель очень сильно переплачивает.
Названы самые богатые российские знаменитости
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских звезд шоу-бизнеса и спорта, составленный с учетом их доходов, числа упоминаний в СМИ и популярности поисковых запросов.
Возглавил список хоккеист Александр Овечкин с годовым доходом в 14,5 миллиона долларов. В тройку также вошли музыканты Сергей Шнуров (13,9 миллиона долларов) и Филипп Киркоров (8,9 миллиона долларов).
Следом за Киркоровым идут певец Григорий Лепс (8,2 миллиона долларов) и телеведущий Иван Ургант (с доходом 8,5 миллиона он уступил Лепсу по числу поисковых запросов).
Также в первую десятку вошли певица и телеведущая Ольга Бузова, певец Дима Билан, хоккеист Евгений Малкин, певец Стас Михайлов и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак.
Ранее Forbes опубликовал список из сотни финансово успешных знаменитостей. Голливудский актер Джордж Клуни стал самым высокооплачиваемым в мире актером, заработав за последний год 239 миллионов долларов.
ПС.
Эти и им подобные - получили свое богатство СВОИМ трудом на основе таланта, выданного при рождении + удача в жизни. Работают эти люди по 24 часа в сутки и по наследству эта удача не передается.
Остальные - обычные бандюки, отнявшие деньги у других граждан, которых общественный строй загнал в стойло для стрижки и на мясо в пользу этих самых бандюков. Правда бывают исключения, например, Мавроди в переводе на английский Илон Маск
Опять эта промывка мозгов из зомбоящика. Любой гражданин имеет право на долю в валовом продукте страны без того что он её должен клянчить у каких-то чиновников под видом пособия бедным.
Точно также как любой акционер имеет право на дивиденты в коммерческой корпорации. Уже же обсуждалось, что тут непонятного...
у какого чиновника? у налогоплательщиков.
не существует государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков.