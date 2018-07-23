Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 17

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Вроде как была заявлена КРАСИВАЯ девушка.

Фото - в студию. Оценим - тогда дадим рекомендации.

 
Mickey Moose:

а зачем?

 
дай номер Волчанского
 
Georgiy Merts:

Вроде как была заявлена КРАСИВАЯ девушка.

Фото - в студию. Оценим - тогда дадим рекомендации.

понимаешь в чем дело

она не в курсе этого топа да и так обсуждать было бы некрасиво, тем более давать чужие контакты без разрешения

а касаемо номера волчанского - ну если у него есть лишние 500р то почему бы и нет
 
Mickey Moose:

а зачем?

По вашему посту с картинкой истории переписки я понял, что она у вас деньги выпрашивает, а вам это не приятно. Игнорирование думаю поможет.

 
Vitalii Ananev:

По вашему посту с картинкой истории переписки я понял, что она у вас деньги выпрашивает, а вам это не приятно. Игнорирование думаю поможет.

ну да, робота, деньги, пожертвование в фонд любителей меховых шуб, на новый депозит и прочего

игнорирование это конечно норм решение , но думаю высшим пилотажем будет получить 500р с нее, а еще лучше 5000

почему бы нет?
 
Mickey Moose:

ну да, робота, деньги, пожертвование в фонд любителей меховых шуб, на новый депозит и прочего

игнорирование это конечно норм решение , но думаю высшим пилотажем будет получить 500р с нее, а еще лучше 5000

почему бы нет?

Попробуйте :)

 
Mickey Moose:

понимаешь в чем дело

она не в курсе этого топа да и так обсуждать было бы некрасиво, тем более давать чужие контакты без разрешения

Какие контакты ? Контакты оставляй себе.

Фото давай !

А мы оценим "красоту". Волчанского позовем, как главного специалиста по бабам. А то тебе - доверия нет.

 

тут были женщины? сколько их было?

 
Mickey Moose:

ну да, робота, деньги, пожертвование в фонд любителей меховых шуб, на новый депозит и прочего

игнорирование это конечно норм решение , но думаю высшим пилотажем будет получить 500р с нее, а еще лучше 5000

почему бы нет?

Ну это вы придумайте, как бы так её обезжирить, а нам хочется фото, вся интрига вокруг этого. Тем более если она не стесняется ловить незнакомого программера на свои прелести, то её явно не убудет, а может кто решится попытать счастья и написать бедной девчушке робота?

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