Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 17
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Вроде как была заявлена КРАСИВАЯ девушка.
Фото - в студию. Оценим - тогда дадим рекомендации.
а зачем?
Вроде как была заявлена КРАСИВАЯ девушка.
Фото - в студию. Оценим - тогда дадим рекомендации.
понимаешь в чем дело
она не в курсе этого топа да и так обсуждать было бы некрасиво, тем более давать чужие контакты без разрешенияа касаемо номера волчанского - ну если у него есть лишние 500р то почему бы и нет
а зачем?
По вашему посту с картинкой истории переписки я понял, что она у вас деньги выпрашивает, а вам это не приятно. Игнорирование думаю поможет.
По вашему посту с картинкой истории переписки я понял, что она у вас деньги выпрашивает, а вам это не приятно. Игнорирование думаю поможет.
ну да, робота, деньги, пожертвование в фонд любителей меховых шуб, на новый депозит и прочего
игнорирование это конечно норм решение , но думаю высшим пилотажем будет получить 500р с нее, а еще лучше 5000почему бы нет?
ну да, робота, деньги, пожертвование в фонд любителей меховых шуб, на новый депозит и прочего
игнорирование это конечно норм решение , но думаю высшим пилотажем будет получить 500р с нее, а еще лучше 5000почему бы нет?
Попробуйте :)
понимаешь в чем дело
она не в курсе этого топа да и так обсуждать было бы некрасиво, тем более давать чужие контакты без разрешения
Какие контакты ? Контакты оставляй себе.
Фото давай !
А мы оценим "красоту". Волчанского позовем, как главного специалиста по бабам. А то тебе - доверия нет.
тут были женщины? сколько их было?
ну да, робота, деньги, пожертвование в фонд любителей меховых шуб, на новый депозит и прочего
игнорирование это конечно норм решение , но думаю высшим пилотажем будет получить 500р с нее, а еще лучше 5000почему бы нет?
Ну это вы придумайте, как бы так её обезжирить, а нам хочется фото, вся интрига вокруг этого. Тем более если она не стесняется ловить незнакомого программера на свои прелести, то её явно не убудет, а может кто решится попытать счастья и написать бедной девчушке робота?