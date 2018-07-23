Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 14

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Mickey Moose:

Еще раз. и по буквам

 э т о м о ж н о и с п р а в и т ь

 з а д е н ь г и

Да понятно, что "за деньги".

Но насчет "исправить" - у меня бааальшое сомнение. Это "исправление" сродни алкоголю. Что-то вроде одурманивания.

Примерно так:

- Привет, как жизнь, говорят, ты лечился от энуреза у психоаналитика, как, вылечился ?

- Нет, но теперь я этим горжусь !

 
Georgiy Merts:

Да понятно, что "за деньги".

Но насчет "исправить" - у меня бааальшое сомнение. Это "исправление" сродни алкоголю. Что-то вроде одурманивания.

Примерно так:

- Привет, как жизнь, говорят, ты лечился от энуреза у психоаналитика, как, вылечился ?

- Нет, но теперь я этим горжусь !

как бы тебе объяснить... 

я знаю кто ты и какие у тебя успехи. и тем не менее мне ***

 
не туда тут разговоры зашли, хотели обсудить баб, обсудили личности свои)
 
Georgiy Merts:

Но насчет "исправить" - у меня бааальшое сомнение.

Спасение утопающих дело рук самих утопающих))

 

МикиМаус, напиши ей робота, или напишет другой, и все

главное чтобы дома другой не наточил ножи

еслиб я был специалистом MQL и девушка просто нравилась в интернете, у меня бы не возникло вопроса узнавать у сообщества

отдай ее барабашке, ему нравится роботов писать)

 
Fast528:
не туда тут разговоры зашли, хотели обсудить баб, обсудили личности свои)

Для продолжения дискуссии явно требуется сей инструмент.

Линейка

 
Fast528:

МикиМаус, напиши ей робота, или напишет другой, и все

главное чтобы дома другой не наточил ножи

еслиб я был специалистом MQL и девушка просто нравилась в интернете, у меня бы не возникло вопроса узнавать у сообщества

отдай ее барабашке, ему нравится роботов писать)

да все уже, ответил что бесплатно работать не буду, и она меня заблокировала

 
Mickey Moose:

да все уже, ответил что бесплатно работать не буду, и она меня заблокировала

Ну вот и отлично. Молодец, что не повелся на развод. 

Правда, спрашивать на форуме, как поступить, мне кажется, глупо.

 
Sergey Savinkin:

Ну вот и отлично. Молодец, что не повелся на развод. 

Правда, спрашивать на форуме, как поступить, мне кажется, глупо.

а мне кажется наборот

если есть человек которому не лень и такое знакомство понравится я бы тогда дал ее контакт и всем было бы хорошо.

 
Mickey Moose:

а мне кажется наборот

если есть человек которому не лень и такое знакомство понравится я бы тогда дал ее контакт и всем было бы хорошо.

Меня так одна подруга из Пакистана уговаривала, типа хочет замуж, а жених требует мотоцикл ))) И вот я напишу ей робота, она наиграет 100500, купит мотик, выйдет замуж и все будут счастливы. А, и на свадьбу ей надо минимум $10000

А она будет молить за меня каждый вечер Аллаха. Я серьезно, было года полтора назад

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