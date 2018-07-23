Познакомился с одной красивой девушкой которая сидит на форекс, спросила, тебе что, так сложно написать для меня робота? - страница 14
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Еще раз. и по буквам
э т о м о ж н о и с п р а в и т ь
з а д е н ь г и
Да понятно, что "за деньги".
Но насчет "исправить" - у меня бааальшое сомнение. Это "исправление" сродни алкоголю. Что-то вроде одурманивания.
Примерно так:
- Привет, как жизнь, говорят, ты лечился от энуреза у психоаналитика, как, вылечился ?
- Нет, но теперь я этим горжусь !
Да понятно, что "за деньги".
Но насчет "исправить" - у меня бааальшое сомнение. Это "исправление" сродни алкоголю. Что-то вроде одурманивания.
Примерно так:
- Привет, как жизнь, говорят, ты лечился от энуреза у психоаналитика, как, вылечился ?
- Нет, но теперь я этим горжусь !
как бы тебе объяснить...
я знаю кто ты и какие у тебя успехи. и тем не менее мне ***
Но насчет "исправить" - у меня бааальшое сомнение.
Спасение утопающих дело рук самих утопающих))
МикиМаус, напиши ей робота, или напишет другой, и все
главное чтобы дома другой не наточил ножи
еслиб я был специалистом MQL и девушка просто нравилась в интернете, у меня бы не возникло вопроса узнавать у сообщества
отдай ее барабашке, ему нравится роботов писать)
не туда тут разговоры зашли, хотели обсудить баб, обсудили личности свои)
Для продолжения дискуссии явно требуется сей инструмент.
МикиМаус, напиши ей робота, или напишет другой, и все
главное чтобы дома другой не наточил ножи
еслиб я был специалистом MQL и девушка просто нравилась в интернете, у меня бы не возникло вопроса узнавать у сообщества
отдай ее барабашке, ему нравится роботов писать)
да все уже, ответил что бесплатно работать не буду, и она меня заблокировала
да все уже, ответил что бесплатно работать не буду, и она меня заблокировала
Ну вот и отлично. Молодец, что не повелся на развод.
Правда, спрашивать на форуме, как поступить, мне кажется, глупо.
Ну вот и отлично. Молодец, что не повелся на развод.
Правда, спрашивать на форуме, как поступить, мне кажется, глупо.
а мне кажется наборот
если есть человек которому не лень и такое знакомство понравится я бы тогда дал ее контакт и всем было бы хорошо.
а мне кажется наборот
если есть человек которому не лень и такое знакомство понравится я бы тогда дал ее контакт и всем было бы хорошо.
Меня так одна подруга из Пакистана уговаривала, типа хочет замуж, а жених требует мотоцикл ))) И вот я напишу ей робота, она наиграет 100500, купит мотик, выйдет замуж и все будут счастливы. А, и на свадьбу ей надо минимум $10000
А она будет молить за меня каждый вечер Аллаха. Я серьезно, было года полтора назад