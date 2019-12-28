Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 18
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каким таким хитрым образом получен результат выходных для сравнения ?
сначала модель естественно
графически вобщем,
прямо по графику сделки и сигнал рисовал
сначала ручками, запарился ;)
потом код написал, его мучил
короччч
работает твоя
всего 1 ошибка входа у меня получилась за 3 месяца
но только на одной паре
все выходные с успехом провел с этой системс
проверил остальные пары - не очень, где то под 70% верных входов, остальные - мимо
общий итог не вычислял, ибо по прикольнее видали
вобщеммм, придется забыть
пришлось снова вернуться к ФормулЕ
я в ней кое что с дуру поменял и начал строить одну систему за другой
оказалось - нормально вроде бы, на троечку...
вернул в Формулу все как было
ииии...
понравился результат
ну, посмотрим
;)
короччч
работает твоя
всего 1 ошибка входа у меня получилась за 3 месяца
но только на одной паре
все выходные с успехом провел с этой системс
проверил остальные пары - не очень, где то под 70% верных входов, остальные - мимо
общий итог не вычислял, ибо по прикольнее видали
вобщеммм, придется забыть
пришлось снова вернуться к ФормулЕ
я в ней кое что с дуру поменял и начал строить одну систему за другой
оказалось - нормально вроде бы, на троечку...
вернул в Формулу все как было
ииии...
понравился результат
ну, посмотрим
;)
Ну я же говорил Тебе что твоя система устроена так что она по любому наткнется на максимум или минимум и оттуда будет терпеть убытки.
ага, достояние
ФормулЕ явно указывает на наличие спреда, точнее именно спред показывает индюк, построенный по ней.
сегодня мне удалось сминусовать этот спред..., представляешь итоГггг?
то есть спред теперь в мою пользу.
ага, достояние
ФормулЕ явно указывает на наличие спреда, точнее индюк, построенный на ней.
сегодня мне удалось сминусовать этот спред..., представляешь итоГггг?
то есть спред теперь в мою пользу.
сон разума рождает чудовищ
.
сон разума рождает чудовищ
чудовищ рождает не сон, а для многих тут и для тех кто придумал форекс - деньги
у меня задача чуток другая - успешно решить эту головоломку
чудовищ рождает не сон, а для многих тут и для тех кто придумал форекс - деньги
у меня задача чуток другая - успешно решить эту головоломку
Здоровый сон может этому хорошо поспособствовать.
Здоровый сон может этому хорошо поспособствовать.
я днем не сплю
;)
я днем не сплю
;)
а я ложусь спать, когда глаза слипаются, вне зависимости от времени суток ;))
а я ложусь спать, когда глаза слипаются, вне зависимости от времени суток ;))
Sleep, Sleep, Sleep...