Изучаем ГРААЛЬ. "Тестерный грааль" работает только на тестере. А как сделать, чтобы онлайн-график стал как тестерный график. Или - страница 18

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Maxim Kuznetsov:

каким таким хитрым образом получен результат выходных для сравнения ?

сначала модель естественно

графически вобщем,

прямо по графику сделки и сигнал рисовал

сначала ручками, запарился ;)

потом код написал, его мучил

 
Renat Akhtyamov:

короччч

работает твоя

всего 1 ошибка входа у меня получилась за 3 месяца

но только на одной паре

все выходные с успехом провел с этой системс

проверил остальные пары - не очень, где то под 70% верных входов, остальные - мимо

общий итог не вычислял, ибо по прикольнее видали

вобщеммм, придется забыть

пришлось снова вернуться к ФормулЕ

я в ней кое что с дуру поменял и начал строить одну систему за другой

оказалось - нормально вроде бы, на троечку...

вернул в Формулу все как было

ииии...

понравился результат

ну, посмотрим

;)

Ну я же говорил Тебе что твоя система устроена так что она по любому наткнется на максимум или минимум и оттуда будет терпеть убытки.
Напиши мне в личку про нее я может и помогу Тебе разобраться как сделать так чтобы она заработала)
Да брось Ты формулу свою) я конечно понимаю что формуле эт уже фамильное достояние для тебя но все таки надо до конца быть беспристрастным критиком всего и в том числе самого себя в первую очередь;) иначе Ты ж понимаешь, что о заработках можно забыть) - будет только игра не в нашу пользу)
 
Renat Akhtyamov:

короччч

работает твоя

всего 1 ошибка входа у меня получилась за 3 месяца

но только на одной паре

все выходные с успехом провел с этой системс

проверил остальные пары - не очень, где то под 70% верных входов, остальные - мимо

общий итог не вычислял, ибо по прикольнее видали

вобщеммм, придется забыть

пришлось снова вернуться к ФормулЕ

я в ней кое что с дуру поменял и начал строить одну систему за другой

оказалось - нормально вроде бы, на троечку...

вернул в Формулу все как было

ииии...

понравился результат

ну, посмотрим

;)

Почему я уверен что ее можно улучшить, потому что я абсолютно все варианты попробовал. И чтобы Ты мне не скинул - эту принципиальную схему я уже тестировал. Принципы всегда просты, все и вся на рынке можно привести к простой принципиальной схеме.
 
Martin CHEguevara:
Ну я же говорил Тебе что твоя система устроена так что она по любому наткнется на максимум или минимум и оттуда будет терпеть убытки.
Напиши мне в личку про нее я может и помогу Тебе разобраться как сделать так чтобы она заработала)
Да брось Ты формулу свою) я конечно понимаю что формуле эт уже фамильное достояние для тебя но все таки надо до конца быть беспристрастным критиком всего и в том числе самого себя в первую очередь;) иначе Ты ж понимаешь, что о заработках можно забыть) - будет только игра не в нашу пользу)

ага, достояние

ФормулЕ явно указывает на наличие спреда, точнее именно спред показывает индюк, построенный по ней.

сегодня мне удалось сминусовать этот спред..., представляешь итоГггг?

то есть спред теперь в мою пользу.

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

ага, достояние

ФормулЕ явно указывает на наличие спреда, точнее индюк, построенный на ней.

сегодня мне удалось сминусовать этот спред..., представляешь итоГггг?

то есть спред теперь в мою пользу.

сон разума рождает чудовищ

 

.

 
Олег avtomat:

сон разума рождает чудовищ

чудовищ рождает не сон, а для многих тут и для тех кто придумал форекс - деньги

у меня задача чуток другая - успешно решить эту головоломку

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

чудовищ рождает не сон, а для многих тут и для тех кто придумал форекс - деньги

у меня задача чуток другая - успешно решить эту головоломку

Здоровый сон может этому хорошо поспособствовать.

 
Олег avtomat:

Здоровый сон может этому хорошо поспособствовать.

я днем не сплю

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

я днем не сплю

;)

а я ложусь спать, когда глаза слипаются, вне зависимости от времени суток ;))

 
Олег avtomat:

а я ложусь спать, когда глаза слипаются, вне зависимости от времени суток ;))

Sleep, Sleep, Sleep...

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