Закономерность. - страница 20

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igrok333:

я развею все твои заблуждения.
брокеры берут котировки у поставщиков ликвидности. брокер, в каждый момент времени, из нескольких поставщиков ликвидности выбирает лучшую цену бид и аск.
поставщики ликвидности  - 10 крупных мировых банков.
банки торгуют между собой через bloomberg terminal, и ... там есть стакан.

в принципе, ничего нового для себя я не прочитал с этого поста

но все равно:

про ликвидность просвяти плиз, что это такое и как она получается?

 
Renat Akhtyamov:

в принципе, ничего нового для себя я не прочитал с этого поста

но все равно:

про ликвидность просвяти плиз, что это такое и как она получается?

ну что ликвидность? как у тебя в городе частный банк, покупает доллар дешевле и продает дороже.

так и большие банки. обслуживают экспортеров, импортеров, компании, инвестфонды...
 
Vladimir:
Первичны в этом процессе банки, это они проводят сделки на реальном Forex, а затем по заключенным договорам с информационными агентствами сообщают им курс сделок, насколько знаю, без объемов. Агентства собирают и продают собранную информацию, в том числе дилинговым центрам.

Прочитал интересную вещь. Думал, что банки отправляют в информационные агентства курсы совершенных сделок, а вот здесь http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ прочел:

"Надо заметить, что на Forex тиковые данные обозначают не сделки, а запросы цены. Т.е. на каждый тик приходится одна выдача котировки, которая совсем не обязательно завершается заключением сделки."

Конец цитаты

Если так, то объемов у инф.агентств точно нет.

Технический анализ - типы графических представлений изменения цен
Технический анализ - типы графических представлений изменения цен
  • AlexSilver
  • www.alexsilver.ru
Первоначально вся торговля велась на биржевых площадках. Там изменение цены происходит в каждой сделке. Цены в сделках сообщаются покупателям и продавцам. Набор цен по заключенным сделкам образует точечный график (или тиковый график). Линия, проведенная эти через точки, образует линейный график, не привязанный к шкале времени, т.к. между тиками...
 
igrok333:

я развею все твои заблуждения.
брокеры берут котировки у поставщиков ликвидности. брокер, в каждый момент времени, из нескольких поставщиков ликвидности выбирает лучшую цену бид и аск.
поставщики ликвидности  - 10 крупных мировых банков.
банки торгуют между собой через bloomberg terminal, и ... там есть стакан.

Мои тоже развейте, пожалуйста. Что, в наше время у банков нет возможности заключать сделки по обмену валют путем разговора по телефону?

Фразы "Беру 2 мио фунтов по курсу 140 и три четверти йены" - "Вы купили 2 мио фунтов по 140 и три четверти йены" ушли в прошлое?

 
igrok333:
ну что ликвидность? как у тебя в городе частный банк, покупает доллар дешевле и продает дороже.

так и большие банки. обслуживают экспортеров, импортеров, компании, инвестфонды...

нуууу, и правильно!

об этом и речь шла выше

ты купишь у банка дороже, по лучшей цене для банка не для тебя, а продашь дешевле

очень хотелось бы ошибаться, но такое на форексе в основном

котировку же тебе навязывают, не ты же говоришь цену и совершаешь по этой цене сделку

конечно ты можешь расчитывать на выгодную тебе цену, но только в случае удачи, т.е. если цена будет такой

или не так?

так что за твой счет обеспечивается ликвидность, ты в убытке, а не банк
 

Когда в лихие девяностые я был валютчиком, то весь спред попадал мне в карман и плюс рост курса доллара приносил доп доход. Вот это были времена.

А сейчас спред плачу брокеру и направление не всегда угадываю. Я плакать и рыдать.

 

Если глубоко вникнуть  в суть 

"Моральные качества американских бизнесменов того времени иллюстрирует заметка в деловом издании: "Если дела пойдут плохо, торговцу следует расчетливо взяться за работу. Когда он поймет, что приближается крах и не в силах этому помешать, и если у него есть полмиллиона долларов, ему незамедлительно следует приобрести ценные бумаги на миллион, а затем обналичить их, скажем, на 800 тысяч долларов. Потом он объявляет, что потерпел крах и не способен возместить и двух центов за доллар. Так он сможет выкупить свои долги по 10 центов за доллар, то есть всего за 100 тысяч долларов. Таким образом он отмоет в банке или на бирже Соединенных Штатов 700 тысяч долларов. На это все единодушно воскликнут: "Какой благородный человек!" Но если он потратит последний доллар и у него не останется даже на кусок хлеба, то каждый скажет: "Какой ужасный мошенник!"

Ничего не изменилось. А постепенно накапливается.

 
Uladzimir Izerski:

Закономерность это фундаментально важная вещь в прогнозировании процессов для трейдера

На рынках это крайне важно отличать случайное отклонение от закономерности.

Закономерности существуют и они довольно в жестких рамках удерживаются.

Это точно проверено на истории.

Когда алготрейдинг у крупных игроков поднялся на уровень выше 50% прогнозируемость процесса повышается. 

Ветка возможно превратится в флудовою, но питательные зерна будут рассыпаны. Все мнения хороши.

Вы о каких рынках? Если только о валютном, то на нём закономерности плохо заметны: все корреляции носят случайный характер и по сути нет ни причин, ни следствий, все валютные курсы - следствия более фундаментальных причин. К примеру, многие ломали голову, почему евро росло против доллара при нулевой ставке ЕЦБ? А причина была на поверхности: Европа имела огромный профицит платёжного баланса против США. Ещё закономерность. Если промышленность находится в стагнации год за годом, а розничные продажи так и прут, это означает, что банки дают дешёвые кредиты, надувая пузырь не обеспеченных денег, который лопнет, похоронив фондовый рынок и национальную валюту. Но так или иначе анализировать надо весь комплекс статистики, а не только графики валютных пар.  

 
Uladzimir Izerski:

Если глубоко вникнуть  в суть 

"Моральные качества американских бизнесменов того времени иллюстрирует заметка в деловом издании: "Если дела пойдут плохо, торговцу следует расчетливо взяться за работу. Когда он поймет, что приближается крах и не в силах этому помешать, и если у него есть полмиллиона долларов, ему незамедлительно следует приобрести ценные бумаги на миллион, а затем обналичить их, скажем, на 800 тысяч долларов. Потом он объявляет, что потерпел крах и не способен возместить и двух центов за доллар. Так он сможет выкупить свои долги по 10 центов за доллар, то есть всего за 100 тысяч долларов. Таким образом он отмоет в банке или на бирже Соединенных Штатов 700 тысяч долларов. На это все единодушно воскликнут: "Какой благородный человек!" Но если он потратит последний доллар и у него не останется даже на кусок хлеба, то каждый скажет: "Какой ужасный мошенник!"

Ничего не изменилось. А постепенно накапливается.

Если вы хотите сказать, что так ведут себя только американские бизнесмены, то это как минимум говорит о вашей предвзятости. У нас перед глазами куча примеров наших родных бизнесменов с красивыми дворянскими фамилиями: Вексельберг, Дерипаска, Абрамович.

 
Renat Akhtyamov:

нуууу, и правильно!

об этом и речь шла выше

ты купишь у банка дороже, по лучшей цене для банка не для тебя, а продашь дешевле

очень хотелось бы ошибаться, но такое на форексе в основном

котировку же тебе навязывают, не ты же говоришь цену и совершаешь по этой цене сделку

конечно ты можешь расчитывать на выгодную тебе цену, но только в случае удачи, т.е. если цена будет такой

или не так?

так что за твой счет обеспечивается ликвидность, ты в убытке, а не банк
интересно, какую долю на межбанковском рынке форекс занимает обслуживание заявок от форекс-брокеров.

если мы узнаем, что это мизерная доля - то теория "работы против толпы" разбивается в пух и прах.

если же обслуживание заявок от форекс-брокеров на банковском форексе занимает львиную долю - то теория "работы против толпы" имеет место быть.

в интернете противоречивая информация. одни пишут, что 80% всего мирового рынка форекс - это трейдеры-спекулянты,
другие утверждают, что трейдеры - это мелкая сошка, и их заявки ни на что не влияют.

официальной информации по доли ритейл форекса во всем рынке форекс я нигде не встречал.
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