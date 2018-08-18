Закономерность. - страница 20
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я развею все твои заблуждения.
брокеры берут котировки у поставщиков ликвидности. брокер, в каждый момент времени, из нескольких поставщиков ликвидности выбирает лучшую цену бид и аск.
поставщики ликвидности - 10 крупных мировых банков.
банки торгуют между собой через bloomberg terminal, и ... там есть стакан.
в принципе, ничего нового для себя я не прочитал с этого поста
но все равно:
про ликвидность просвяти плиз, что это такое и как она получается?
в принципе, ничего нового для себя я не прочитал с этого поста
но все равно:
про ликвидность просвяти плиз, что это такое и как она получается?
так и большие банки. обслуживают экспортеров, импортеров, компании, инвестфонды...
Первичны в этом процессе банки, это они проводят сделки на реальном Forex, а затем по заключенным договорам с информационными агентствами сообщают им курс сделок, насколько знаю, без объемов. Агентства собирают и продают собранную информацию, в том числе дилинговым центрам.
Прочитал интересную вещь. Думал, что банки отправляют в информационные агентства курсы совершенных сделок, а вот здесь http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/ прочел:
"Надо заметить, что на Forex тиковые данные обозначают не сделки, а запросы цены. Т.е. на каждый тик приходится одна выдача котировки, которая совсем не обязательно завершается заключением сделки."
Конец цитаты
Если так, то объемов у инф.агентств точно нет.
я развею все твои заблуждения.
брокеры берут котировки у поставщиков ликвидности. брокер, в каждый момент времени, из нескольких поставщиков ликвидности выбирает лучшую цену бид и аск.
поставщики ликвидности - 10 крупных мировых банков.
банки торгуют между собой через bloomberg terminal, и ... там есть стакан.
Мои тоже развейте, пожалуйста. Что, в наше время у банков нет возможности заключать сделки по обмену валют путем разговора по телефону?
Фразы "Беру 2 мио фунтов по курсу 140 и три четверти йены" - "Вы купили 2 мио фунтов по 140 и три четверти йены" ушли в прошлое?
ну что ликвидность? как у тебя в городе частный банк, покупает доллар дешевле и продает дороже.
так и большие банки. обслуживают экспортеров, импортеров, компании, инвестфонды...
нуууу, и правильно!
об этом и речь шла выше
ты купишь у банка дороже, по лучшей цене для банка не для тебя, а продашь дешевле
очень хотелось бы ошибаться, но такое на форексе в основном
котировку же тебе навязывают, не ты же говоришь цену и совершаешь по этой цене сделку
конечно ты можешь расчитывать на выгодную тебе цену, но только в случае удачи, т.е. если цена будет такой
или не так?так что за твой счет обеспечивается ликвидность, ты в убытке, а не банк
Когда в лихие девяностые я был валютчиком, то весь спред попадал мне в карман и плюс рост курса доллара приносил доп доход. Вот это были времена.
А сейчас спред плачу брокеру и направление не всегда угадываю. Я плакать и рыдать.
Если глубоко вникнуть в суть
"Моральные качества американских бизнесменов того времени иллюстрирует заметка в деловом издании: "Если дела пойдут плохо, торговцу следует расчетливо взяться за работу. Когда он поймет, что приближается крах и не в силах этому помешать, и если у него есть полмиллиона долларов, ему незамедлительно следует приобрести ценные бумаги на миллион, а затем обналичить их, скажем, на 800 тысяч долларов. Потом он объявляет, что потерпел крах и не способен возместить и двух центов за доллар. Так он сможет выкупить свои долги по 10 центов за доллар, то есть всего за 100 тысяч долларов. Таким образом он отмоет в банке или на бирже Соединенных Штатов 700 тысяч долларов. На это все единодушно воскликнут: "Какой благородный человек!" Но если он потратит последний доллар и у него не останется даже на кусок хлеба, то каждый скажет: "Какой ужасный мошенник!"
Ничего не изменилось. А постепенно накапливается.
Закономерность это фундаментально важная вещь в прогнозировании процессов для трейдера
На рынках это крайне важно отличать случайное отклонение от закономерности.
Закономерности существуют и они довольно в жестких рамках удерживаются.
Это точно проверено на истории.
Когда алготрейдинг у крупных игроков поднялся на уровень выше 50% прогнозируемость процесса повышается.
Ветка возможно превратится в флудовою, но питательные зерна будут рассыпаны. Все мнения хороши.
Вы о каких рынках? Если только о валютном, то на нём закономерности плохо заметны: все корреляции носят случайный характер и по сути нет ни причин, ни следствий, все валютные курсы - следствия более фундаментальных причин. К примеру, многие ломали голову, почему евро росло против доллара при нулевой ставке ЕЦБ? А причина была на поверхности: Европа имела огромный профицит платёжного баланса против США. Ещё закономерность. Если промышленность находится в стагнации год за годом, а розничные продажи так и прут, это означает, что банки дают дешёвые кредиты, надувая пузырь не обеспеченных денег, который лопнет, похоронив фондовый рынок и национальную валюту. Но так или иначе анализировать надо весь комплекс статистики, а не только графики валютных пар.
Если глубоко вникнуть в суть
"Моральные качества американских бизнесменов того времени иллюстрирует заметка в деловом издании: "Если дела пойдут плохо, торговцу следует расчетливо взяться за работу. Когда он поймет, что приближается крах и не в силах этому помешать, и если у него есть полмиллиона долларов, ему незамедлительно следует приобрести ценные бумаги на миллион, а затем обналичить их, скажем, на 800 тысяч долларов. Потом он объявляет, что потерпел крах и не способен возместить и двух центов за доллар. Так он сможет выкупить свои долги по 10 центов за доллар, то есть всего за 100 тысяч долларов. Таким образом он отмоет в банке или на бирже Соединенных Штатов 700 тысяч долларов. На это все единодушно воскликнут: "Какой благородный человек!" Но если он потратит последний доллар и у него не останется даже на кусок хлеба, то каждый скажет: "Какой ужасный мошенник!"
Ничего не изменилось. А постепенно накапливается.
Если вы хотите сказать, что так ведут себя только американские бизнесмены, то это как минимум говорит о вашей предвзятости. У нас перед глазами куча примеров наших родных бизнесменов с красивыми дворянскими фамилиями: Вексельберг, Дерипаска, Абрамович.
нуууу, и правильно!
об этом и речь шла выше
ты купишь у банка дороже, по лучшей цене для банка не для тебя, а продашь дешевле
очень хотелось бы ошибаться, но такое на форексе в основном
котировку же тебе навязывают, не ты же говоришь цену и совершаешь по этой цене сделку
конечно ты можешь расчитывать на выгодную тебе цену, но только в случае удачи, т.е. если цена будет такой
или не так?так что за твой счет обеспечивается ликвидность, ты в убытке, а не банк
если мы узнаем, что это мизерная доля - то теория "работы против толпы" разбивается в пух и прах.
если же обслуживание заявок от форекс-брокеров на банковском форексе занимает львиную долю - то теория "работы против толпы" имеет место быть.
в интернете противоречивая информация. одни пишут, что 80% всего мирового рынка форекс - это трейдеры-спекулянты,
другие утверждают, что трейдеры - это мелкая сошка, и их заявки ни на что не влияют.
официальной информации по доли ритейл форекса во всем рынке форекс я нигде не встречал.