Закономерность. - страница 19

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Очень смешная ветка ))
 
TheXpert:
Очень смешная ветка ))

А то!

Стараемся


 
Yuriy Asaulenko:

На Форекс нет спроса и предложения, и покупок продаж для анализа. Точнее, они никаким боком не влияют, или только оч. косвенно влияют на котировки.

Котировки Форекс (межбанка) индикативные. Скажем, европейские банки берут котировки у Блумберг, и торгуют по ним. Блумберг-же ничего не знает о межбанковских контрактах, не его это дело - кто кому и сколько продал.

А вот откуда берет котировки Блумберг - эт у него надо спросить.) https://www.bloomberg.com/europe

Зачитался там и чарт реалистичный

Берет котир в банке по ходу

 
Renat Akhtyamov:

Зачитался там и чарт реалистичный

Берет котир в банке по ходу

Блумберг продает котировки банкам по всему свету, а берет их у банка. Забавно.) А банк берет их у Блумберг.)

 
Yuriy Asaulenko:

Блумберг продает котировки банкам по всему свету, а берет их у банка. Забавно.) А банк берет их у Блумберг.)

)))

вот и разобрались

 
Renat Akhtyamov:

)))

вот и разобрались

Коли зачитался, вот еще один поставщик котировок для межбанка - https://www.reuters.com/

Это уже Штаты.

Всего 5 или 6 поставщиков по регионам мира.

Business & Financial News, U.S & International Breaking News | Reuters
Business & Financial News, U.S & International Breaking News | Reuters
  • 2018.06.04
  • Reuters Editorial
  • www.reuters.com
Reuters.com brings you the latest news from around the world, covering breaking news in markets, business, politics, entertainment, technology, video and pictures.
 
Yuriy Asaulenko:

Блумберг продает котировки банкам по всему свету, а берет их у банка. Забавно.) А банк берет их у Блумберг.)

Первичны в этом процессе банки, это они проводят сделки на реальном Forex, а затем по заключенным договорам с информационными агентствами сообщают им курс сделок, насколько знаю, без объемов. Агентства собирают и продают собранную информацию, в том числе дилинговым центрам.
 
Vladimir:
Первичны в этом процессе банки, это они проводят сделки на реальном Forex, а затем по заключенным договорам с информационными агентствами сообщают им курс сделок, насколько знаю, без объемов. Агентства собирают и продают собранную информацию, в том числе дилинговым центрам.

Это уже ближе к реальности. А так, по предыдущим постам получается, что Блумберг берет котировки у гуманоидов).

 

А вот закономерности галактического характера.

Влияние активности солнца на поведение общества.

http://idiinvest.narod.ru/Book/book-10/book-10-05.html

Солнце и мировые кризисы 1800-2014г, Дорошко С., Самарина Г., Чадаев О.
  • S.E.Doroshko
  • idiinvest.narod.ru
Солнце и мировые кризисы 1800-2014г, Дорошко С., Самарина Г., Чадаев О.
 

Renat Akhtyamov:

Ну отличается немножко.

Это просто борьба за клиентов, вариации торговых условий.

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Теперь про то как рынок усеивается ордерами....

Существует понятие базовый актив.

То есть над ценой находится куча висяков-покупок, а пад ценой - куча висяков-продаж.

Именно эти ордера плюс новые совокупно двигают цену .

Причем новых ордеров в тысячи раз меньше.

То есть как не крути, долгосрочный перевес покупок/продаж все равно есть.

И это уже не пипсовочные сделки, а те которые потихонечку сливают депозит или уменьшают эквити.

Вот именно представление о объеме покупок/продаж позволит открыть успешный ордер, который нужно спокойно продержать как минимум неделю-две, чтобы оценить итог такого подхода к торговле.

я развею все твои заблуждения.
брокеры берут котировки у поставщиков ликвидности. брокер, в каждый момент времени, из нескольких поставщиков ликвидности выбирает лучшую цену бид и аск.
поставщики ликвидности  - 10 крупных мировых банков.
банки торгуют между собой через bloomberg terminal, и ... там есть стакан.
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