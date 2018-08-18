Закономерность. - страница 19
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Очень смешная ветка ))
А то!
Стараемся
На Форекс нет спроса и предложения, и покупок продаж для анализа. Точнее, они никаким боком не влияют, или только оч. косвенно влияют на котировки.
Котировки Форекс (межбанка) индикативные. Скажем, европейские банки берут котировки у Блумберг, и торгуют по ним. Блумберг-же ничего не знает о межбанковских контрактах, не его это дело - кто кому и сколько продал.
А вот откуда берет котировки Блумберг - эт у него надо спросить.) https://www.bloomberg.com/europe
Зачитался там и чарт реалистичный
Берет котир в банке по ходу
Зачитался там и чарт реалистичный
Берет котир в банке по ходу
Блумберг продает котировки банкам по всему свету, а берет их у банка. Забавно.) А банк берет их у Блумберг.)
Блумберг продает котировки банкам по всему свету, а берет их у банка. Забавно.) А банк берет их у Блумберг.)
)))
вот и разобрались
)))
вот и разобрались
Коли зачитался, вот еще один поставщик котировок для межбанка - https://www.reuters.com/
Это уже Штаты.
Всего 5 или 6 поставщиков по регионам мира.
Блумберг продает котировки банкам по всему свету, а берет их у банка. Забавно.) А банк берет их у Блумберг.)
Первичны в этом процессе банки, это они проводят сделки на реальном Forex, а затем по заключенным договорам с информационными агентствами сообщают им курс сделок, насколько знаю, без объемов. Агентства собирают и продают собранную информацию, в том числе дилинговым центрам.
Это уже ближе к реальности. А так, по предыдущим постам получается, что Блумберг берет котировки у гуманоидов).
А вот закономерности галактического характера.
Влияние активности солнца на поведение общества.
http://idiinvest.narod.ru/Book/book-10/book-10-05.html
Ну отличается немножко.
Это просто борьба за клиентов, вариации торговых условий.
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Теперь про то как рынок усеивается ордерами....
Существует понятие базовый актив.
То есть над ценой находится куча висяков-покупок, а пад ценой - куча висяков-продаж.
Именно эти ордера плюс новые совокупно двигают цену .
Причем новых ордеров в тысячи раз меньше.
То есть как не крути, долгосрочный перевес покупок/продаж все равно есть.
И это уже не пипсовочные сделки, а те которые потихонечку сливают депозит или уменьшают эквити.
Вот именно представление о объеме покупок/продаж позволит открыть успешный ордер, который нужно спокойно продержать как минимум неделю-две, чтобы оценить итог такого подхода к торговле.
брокеры берут котировки у поставщиков ликвидности. брокер, в каждый момент времени, из нескольких поставщиков ликвидности выбирает лучшую цену бид и аск.
поставщики ликвидности - 10 крупных мировых банков.
банки торгуют между собой через bloomberg terminal, и ... там есть стакан.