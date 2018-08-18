Закономерность. - страница 18

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Сергей Криушин:
Чето я не понимаю ваши копеечные рассуждения...кто рулит на рынке???  ДЦ  или нефтяная мафия...или вообще глобальная взаимозависимость экономик евро и доллара...или может только да когда большие новости, крупные интересы, а в остальные малоликвидные без новостные дни флет и рулит, наверно да, конгломерат ДЦ...или скорее всего щипачи высокочастотники короткими барами вверх вниз зачищают наши карманы...)) а нам, я думаю, только так объедки с барского стола...как мы можем влиять на их движуху - только лишь предугадывать их интересы и движения...
Корочч, пока не научишься сам котировать, удачи не видать.
 
Renat Akhtyamov:
Корочч, пока не научишься сам котировать, удачи не видать.

Для меня это из области фантастики...) Вы большой фантазер, батенька...)))

двигать котир - это вообще беспредел, фокус ДЦ или еще каких волшебников с миллионами...котир, все таки двигается если угадал вместе с толпой или Дц куда им нужно, тогда и твой котир подхватят м.б...)) 

 
Тут фантазёров много. Они вам толкнуть вам разные идеи свои противорадиационные и потом твоя голова целый год зависнет как комп.
 
Сергей Криушин:

Для меня это из области фантастики...) Вы большой фантазер, батенька...)))

двигать котир - это вообще беспредел, фокус ДЦ или еще каких волшебников с миллионами...котир, все таки двигается если угадал вместе с толпой или Дц куда им нужно, тогда и твой котир подхватят м.б...)) 

ага, начало такое

 
Renat Akhtyamov:

ага, начало такое

И это радует - в конце слив, как обычно...)) когда я уже завяжу с форой, всё хочу отыграться...свои пол ляма бездарно слитых в начльных битвах...(((

 
Сергей Криушин:
Чето я не понимаю ваши копеечные рассуждения...кто рулит на рынке???  ДЦ  или нефтяная мафия...или вообще глобальная взаимозависимость экономик евро и доллара..

Пока-что вы играете не на рынке, а с ДЦ. Все ваши инструменты по законодательству котирует ДЦ, со всеми вытекающими. Откройте сайт ЦБ РФ, и сами убедитесь. Дилер, он и в Африке дилер - везде законодательство примерно одинаковое.

Не закон, но описание:9 декабря 2014 года Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о регулировании работы дилеров на рынке Форекс[14]. Закон «О рынке ценных бумаг» дополнили статьей «Деятельность форекс-дилера». Такой деятельностью является заключение от своего имени и за свой счет договоров на неорганизованных торгах с физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. Обязательства по таким договорам зависят от изменения курса одной валюты против другой валюты (цена валютной пары).

 
Сергей Криушин:
Чето я не понимаю ваши копеечные рассуждения...кто рулит на рынке???  ДЦ  или нефтяная мафия...или вообще глобальная взаимозависимость экономик евро и доллара..

Синергетические эффекты и вызванная ими ВОЛНА рулит.   Никто не может противостоять ей и изменить ее параметры.   Тьфу ваша мафия супротив этого.   Никакие новости и никакие Соросы с Баффетами   и даже ЦБ и целые страны бессильны.   Будут новости или экономическая ситуация соответствовать  волне, рынок  пойдет в соответствии с новостями.  Не будут -  наплюет и пойдет своим путем.   Найдите постоянную  этой волны  на рынке и будете в шоколаде.  

 
Wizard2018:

Синергетические эффекты и вызванная ими ВОЛНА рулит.   Никто не может противостоять ей и изменить ее параметры.   Тьфу ваша мафия супротив этого.   Никакие новости и никакие Соросы с Баффетами   и даже ЦБ и целые страны бессильны.   Будут новости или экономическая ситуация соответствовать  волне, рынок  пойдет в соответствии с новостями.  Не будут -  наплюет и пойдет своим путем.   Найдите постоянную  этой волны  на рынке и будете в шоколаде.  

А чо такое спрос и предложение?

Если никто на рынке не будет торговать - цена чему будет равна(?) - синусу от времени чтоли, т.е. скока по волне набежит или все таки ближе к нулю?

Ну конечно есть там куча вариантов других - в зависимости от уровней поддержки/сопротивления, ну или как нейроны нашепчут, ну или по теорверу просветятся или ващьпе - по звездам, по сезонам, по приращениям и потокам Эрланга, и пр....

Когда уже уймутся и спустятся на Землю?

Ппц полный, ахтунг!...

 
Renat Akhtyamov:
А чо такое спрос и предложение?

Это побочные элементы синергических эффектов и вызванной ими волны. Зачем вам это?- Достаточно знать постоянную этой волны и будете в шоколаде.)))

 
Renat Akhtyamov:

А чо такое спрос и предложение?

На Форекс нет спроса и предложения, и покупок продаж для анализа. Точнее, они никаким боком не влияют, или только оч. косвенно влияют на котировки.

Котировки Форекс (межбанка) индикативные. Скажем, европейские банки берут котировки у Блумберг, и торгуют по ним. Блумберг-же ничего не знает о межбанковских контрактах, не его это дело - кто кому и сколько продал.

А вот откуда берет котировки Блумберг - эт у него надо спросить.) https://www.bloomberg.com/europe

Bloomberg.com
Bloomberg.com
  • 2018.06.03
  • www.bloomberg.com
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