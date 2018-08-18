Закономерность. - страница 7

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Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием. 

 
Алексей Тарабанов:

Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием. 

уровнями или как?

Не договариваешь

 
Алексей Тарабанов:

Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием. 

Я головой пью и ем, а пальцами пишу программы. Оо.

 
Алексей Тарабанов:

Горячие эстонские парни, я не об этом. 

Следует ли из неправильности (false) утверждения "... на рынке нет закономерностей ..." правильность (true) утверждения "... на рынке нет случайностей ..."? 

На рынке есть и закономерности, которые прекрасно видны на истории, и случайности, которые, возможно и не случайны. Но толку для торговли с этого нет. Да и сам рынок вполне м.б. неслучаен.

Уже приводил цитату: «В сильной формулировке закона причинности: „если точно знать настоящее, можно предсказать будущее“, неверна предпосылка, а не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях» В. Гейзенберг

Вообще вопрос о случайности-закономерности рынка не имеет никакого значения. И смысла.

 
Uladzimir Izerski:

Я головой пью и ем, а пальцами пишу программы. Оо.

 
Yuriy Asaulenko:


Вообще вопрос о случайности-закономерности рынка не имеет никакого значения. И смысла.

А порассуждать то можно. Не убудет.

 
Uladzimir Izerski:

А порассуждать то можно. Не убудет.

Вот этим и занимаемся.))

 
Uladzimir Izerski:

А порассуждать то можно. Не убудет.

Согласен. Случайность - непознанная закономерность... 

 
Алексей Тарабанов:

Согласен. Случайность - непознанная закономерность... 

о чем пост был?

ни о чем?

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Закономерность.

Алексей Тарабанов, 2018.05.30 22:23

Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием. 


 
Алексей Тарабанов:

Согласен. Случайность - непознанная закономерность... 

В принципе непознаваемая закономерность.) Но есть и просто случайность, и отличить их невозможно.)

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