Закономерность. - страница 7
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Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием.
Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием.
уровнями или как?
Не договариваешь
Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием.
Я головой пью и ем, а пальцами пишу программы. Оо.
Горячие эстонские парни, я не об этом.
Следует ли из неправильности (false) утверждения "... на рынке нет закономерностей ..." правильность (true) утверждения "... на рынке нет случайностей ..."?
На рынке есть и закономерности, которые прекрасно видны на истории, и случайности, которые, возможно и не случайны. Но толку для торговли с этого нет. Да и сам рынок вполне м.б. неслучаен.
Уже приводил цитату: «В сильной формулировке закона причинности: „если точно знать настоящее, можно предсказать будущее“, неверна предпосылка, а не заключение. Мы в принципе не можем узнать настоящее во всех деталях» В. Гейзенберг
Вообще вопрос о случайности-закономерности рынка не имеет никакого значения. И смысла.
Я головой пью и ем, а пальцами пишу программы. Оо.
Вообще вопрос о случайности-закономерности рынка не имеет никакого значения. И смысла.
А порассуждать то можно. Не убудет.
А порассуждать то можно. Не убудет.
Вот этим и занимаемся.))
А порассуждать то можно. Не убудет.
Согласен. Случайность - непознанная закономерность...
Согласен. Случайность - непознанная закономерность...
о чем пост был?
ни о чем?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Закономерность.
Алексей Тарабанов, 2018.05.30 22:23
Зарабатывают не преобразованием Фурье, Тейлора и иных уважаемых граждан; не дисперсией, СКО или еще каким-нибудь матожиданием.
Согласен. Случайность - непознанная закономерность...
В принципе непознаваемая закономерность.) Но есть и просто случайность, и отличить их невозможно.)