Закономерность. - страница 30
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Вот и Я к тому, что по какой-то причине с Cluster Delta очень качественные входы получаются, но там данные только с СМЕ
качественные входы - это ваш сигнал? )
это совпадение.
закономерность обнаружится при таком расчете:
- брать соотношение бай/селл и анализировать отклик цены
Давайте теперь посмотрим, что будет, если анализировать каждый 200-тый бар
(а бар на Оанде это 20 минут).
Смотрим раз в 200 баров, если увеличились лонги - увеличилась ли цена. и также само, если упали лонги - упала ли цена.
результат получается такой.
То есть, прямопротивоположный к первой картинке.
Что кто думает по этому поводу?
по какой-то причине с Cluster Delta очень качественные входы получаются, но там данные только с СМЕ
для релевантности объемов данных хватает. в любом случае это единственное место где можно взять годные объемы и стакан для форекс пар. если блумберг терминала нет )
Если мы смотрим как влияют сделки трейдеров на цену и рассматриваем каждый бар, то получаем такое:
Давайте теперь посмотрим, что будет, если анализировать каждый 200-тый бар
(а бар на Оанде это 20 минут).
Смотрим раз в 200 баров, если увеличились лонги - увеличилась ли цена. и также само, если упали лонги - упала ли цена.
результат получается такой.
То есть, прямопротивоположный к первой картинке.
Что кто думает по этому поводу?
Чо тут думать, это и есть правильный ответ и о нем я неоднократно повторял
Если купил, то цена в большинстве случаев пойдет против ордера, т.е. вниз.
Кстати, естественно что на реале, ибо истрические данные мертвы
Один момент уяснили надеюсь
Второй - котир прэ с СМЕ
Но доказывать я не собираюсь, т.к. это длинная история.
Если купил, то цена в большинстве случаев пойдет против ордера, т.е. вниз.
Но доказывать я не собираюсь, т.к. это длинная история.
Это правильно, доказывать ничего не надо.) Однако реальному рынку совершенно плевать, купили вы или продали - это ваши проблемы. Все равно пойдет туда, куда ему, рынку, надо.
Тоже доказывать ничего не собираюсь.) т.к. это совершенно очевидно.
Это правильно, доказывать ничего не надо.) Однако реальному рынку совершенно плевать, купили вы или продали - это ваши проблемы. Все равно пойдет туда, куда ему, рынку, надо.
Тоже доказывать ничего не собираюсь.) т.к. это совершенно очевидно.
Так и техника говорит за то, что если нет вмешательства больших игроков или новостей...то трейдеры толпой, как косяк мелкой рыбешки движутся в одном и том же направлении...и этот феномен природы называют психологией толпы...мы как-то подсознательно сообщаемся между собой в момент нажатия бай сел...и вот это-то предугадать невозможно...какого бы робота мы не сделали - нет у робота настроения и погода на него не влияет...))
в том числе и движение звезд и лунный календарь...
Вот почему евра стерва прет на верх, потому что я упрямо ставлю вниз и я уверен что миллионы делают также, и тут она подходит к якобы сопротивлению и все сразу: о вот сопротивление или уровень - надо переворачивать...вот так мы друг друга и приводим к сливу и никакому Куклу ту просто нечего делать - сами прекрасно все сделаем...вот потому и есть ГРАЛЬ у 5% которые это как-то понимают по своему - вот как Renat Akhtyamov например... и они работают против толпы - у меня не получается приходится пересиживать...или крыть до 10 - 50%... или сливать если влез на всю котлету...)))
кстати, вот как толпа торгует. сравните с тем графиком, что у вас в терминале.