Закономерность. - страница 30

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Vitaly Muzichenko:

Вот и Я к тому, что по какой-то причине с Cluster Delta очень качественные входы получаются, но там данные только с СМЕ

качественные входы - это ваш сигнал? )

 
Renat Akhtyamov:

это совпадение.

закономерность обнаружится при таком расчете:

- брать соотношение бай/селл и анализировать отклик цены

Если мы смотрим как влияют сделки трейдеров на цену и рассматриваем каждый бар, то получаем такое:


Давайте теперь посмотрим, что будет, если анализировать каждый 200-тый бар
(а бар на Оанде это 20 минут).

Смотрим раз в 200 баров, если увеличились лонги - увеличилась ли цена. и также само, если упали лонги - упала ли цена.

результат получается такой.



То есть, прямопротивоположный к первой картинке.

Что кто думает по этому поводу?
Файлы:
t23y52.zip  1545 kb
 
Vitaly Muzichenko:

по какой-то причине с Cluster Delta очень качественные входы получаются, но там данные только с СМЕ

для релевантности объемов данных хватает. в любом случае это единственное место где можно взять годные объемы и стакан для форекс пар. если блумберг терминала нет )

 
igrok333:
Если мы смотрим как влияют сделки трейдеров на цену и рассматриваем каждый бар, то получаем такое:


Давайте теперь посмотрим, что будет, если анализировать каждый 200-тый бар
(а бар на Оанде это 20 минут).

Смотрим раз в 200 баров, если увеличились лонги - увеличилась ли цена. и также само, если упали лонги - упала ли цена.

результат получается такой.



То есть, прямопротивоположный к первой картинке.

Что кто думает по этому поводу?

Чо тут думать, это и есть правильный ответ и о нем я неоднократно повторял

Если купил, то цена в большинстве случаев пойдет против ордера, т.е. вниз.

Кстати, естественно что на реале, ибо истрические данные мертвы

Один момент уяснили надеюсь

Второй - котир прэ с СМЕ

Но доказывать я не собираюсь, т.к. это длинная история.

 
Renat Akhtyamov:

Если купил, то цена в большинстве случаев пойдет против ордера, т.е. вниз.

Но доказывать я не собираюсь, т.к. это длинная история.

Это правильно, доказывать ничего не надо.) Однако реальному рынку совершенно плевать, купили вы или продали - это ваши проблемы. Все равно пойдет туда, куда ему, рынку, надо.

Тоже доказывать ничего не собираюсь.) т.к. это совершенно очевидно.

 
Yuriy Asaulenko:

Это правильно, доказывать ничего не надо.) Однако реальному рынку совершенно плевать, купили вы или продали - это ваши проблемы. Все равно пойдет туда, куда ему, рынку, надо.

Тоже доказывать ничего не собираюсь.) т.к. это совершенно очевидно.

Так и техника говорит за то, что если нет вмешательства  больших игроков или новостей...то трейдеры толпой, как косяк мелкой рыбешки движутся в одном и том же направлении...и этот феномен природы называют психологией толпы...мы как-то подсознательно сообщаемся между собой в момент нажатия бай сел...и вот это-то предугадать невозможно...какого бы робота мы не сделали - нет у робота настроения и погода на него не влияет...))

в том числе и движение звезд и лунный календарь...  

 
Вот почему евра стерва прет на верх, потому что я упрямо ставлю вниз и я уверен что миллионы делают также, и тут она подходит к якобы сопротивлению и все сразу: о вот сопротивление или уровень - надо переворачивать...вот так мы друг друга и приводим к сливу и никакому Куклу ту просто нечего делать - сами прекрасно все сделаем...вот потому и есть ГРАЛЬ у 5% которые это как-то понимают по своему - вот как Renat Akhtyamov например... и они работают против толпы - у меня не получается приходится пересиживать...или крыть до 10 - 50%... или сливать если влез на всю котлету...)))
 
Сергей Криушин:
Вот почему евра стерва прет на верх, потому что я упрямо ставлю вниз и я уверен что миллионы делают также, и тут она подходит к якобы сопротивлению и все сразу: о вот сопротивление или уровень - надо переворачивать...вот так мы друг друга и приводим к сливу и никакому Куклу ту просто нечего делать - сами прекрасно все сделаем...вот потому и есть ГРАЛЬ у 5% которые это как-то понимают по своему - вот как Renat Akhtyamov например... и они работают против толпы - у меня не получается приходится пересиживать...или крыть до 10 - 50%... или сливать если влез на всю котлету...)))
откуда вы знаете, что у Рената получается против толпы?)

кстати, вот как толпа торгует. сравните с тем графиком, что у вас в терминале.

 
Все также как у всех...Вот ева подошла к большому сопротивлению у меня 1.16229 - куда в этот момент все стоят...лично я в селл как и наверно еще 60% трейдеров и что будет делать Кукл, как большая акула - скорей всего гепом заглотит всю мелкую рыбешку, нагреет всех на стопы, которые у меня в этот раз тоже уже близко... вот в этом его подлая закономерность, но против этого я выше ставлю сеть стоповых и лимитных ордеров - засада так сказать...на его большую пасть, вот он и думает - толи делать бросок, толи еще подождать...)) 
 
Наверное, нельзя не увидеть сигнал на скорое повышение цены по резкому снижению силы Медведей на ровном месте: https://www.mql5.com/ru/charts/8813815/eurusd-m1-e-global-trade. Действительно, вскоре, цена поднялась на 15 пунктов. Теперь, попробую набирать статистику на предмет поиска закономерности и степени достоверности подобного способа прогнозирования.



График EURUSD, M1, 2018.06.18 21:41 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
График EURUSD, M1, 2018.06.18 21:41 UTC, E-Global Trade & Finance Group, Inc., MetaTrader 4, Real
  • www.mql5.com
Символ: EURUSD. Период графика: M1. Брокер: E-Global Trade & Finance Group, Inc.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Real. Дата: 2018.06.18 21:41 UTC.
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