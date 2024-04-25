Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Издевается значит :)
А после запятой 5 или 4 цифры?
В логе ошибки пишет?
После запятой у меня на EURUSD 5 циферок, а метотрейдер 4 стоит. В журнале есть ошибки 12002 и 503 .....
Позвольте, а у Вас это где? Как это не в метотрейдере?
Позвольте, а у Вас это где? Как это не в метотрейдере?
Метатрейдер говорю стоит у меня на компе, version 4.0 build 1090 вроде так. По этим ошибкам ни чего не скажете ?
Метатрейдер говорю стоит у меня на компе, version 4.0 build 1090 вроде так. По этим ошибкам ни чего не скажете ?
Поищите на форуме об этих ошибках информацию. Если другие советники работают, то вопрос скорей всего к разработчику - возможно косяк с округлением из-за числа знаков после запятой - мне не интересно анализировать этот код.
А вообще, не работайте с топорным мартином - деньги потеряете.
Поищите на форуме об этих ошибках информацию. Если другие советники работают, то вопрос скорей всего к разработчику - возможно косяк с округлением из-за числа знаков после запятой - мне не интересно анализировать этот код.
А вообще, не работайте с топорным мартином - деньги потеряете.
Спасибо за наставления ! Может подскажите какого робота для торговли начинающему (желательно бесплатного) ?
Спасибо за наставления ! Может подскажите какого робота для торговли начинающему (желательно бесплатного) ?
Вы разве не понимаете, что деньги зарабатываются трудом, а труд свой бесплатно никто не отдаст! Трейдинг - это очень тяжелый труд и эмоционально затратный, прежде чем начнете хоть не сливать быстро, потеряете много денег! На разработку ТС уходят годы, а не её отладку и доведения до ума ещё столько же, в итоге к моменту, когда всё хорошо работает рынок уже изменился и ТС в лучшем случае торгует в ноль.
Есть сигналы - может там Вам повезет, но надо так же учится анализировать статистику, генерируемую ими.
Удачи.
Сделал два сета для оптимизации на 4 и 5 значных котировках соответственно.
Тестируйте, оптимизируйте и выкладывайте результаты.
Владимир Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу параметров? MinStep = 20; это минимальный шаг для усреднения, он получается не фиксированный и зависит от поведения RSI? как не могли бы обрисовать? в тестере шаг разный. DigitsLot = 2; это количество возможныйх сделок по типу и сигналу RSI пока они не закрылись? Спасибо!
MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI.
DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1