Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 2

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Aleksey Vyazmikin:

Издевается значит :)

А после запятой 5 или 4 цифры?

В логе ошибки пишет?

После запятой у меня на EURUSD 5 циферок, а метотрейдер 4 стоит. В журнале есть ошибки 12002 и 503 .....
 
Sibirvip:
После запятой у меня на EURUSD 5 циферок, а метотрейдер 4 стоит. В журнале есть ошибки 12002 и 503 .....

Позвольте, а у Вас это где? Как это не в метотрейдере?

 
Aleksey Vyazmikin:

Позвольте, а у Вас это где? Как это не в метотрейдере?

Метатрейдер говорю стоит у меня на компе, version 4.0 build 1090 вроде так. По этим ошибкам ни чего не скажете ?

 
Ребята подскажите кто нить что с ним сделать что бы заработал, Вы ведь тут все ГУРУ в трейдинге собрались, только я один тута проездом ))))
 
Sibirvip:

Метатрейдер говорю стоит у меня на компе, version 4.0 build 1090 вроде так. По этим ошибкам ни чего не скажете ?

Поищите на форуме об этих ошибках информацию. Если другие советники работают, то вопрос скорей всего к разработчику - возможно косяк с округлением из-за числа знаков после запятой - мне не интересно анализировать этот код.

А вообще, не работайте с топорным мартином - деньги потеряете.

 
Aleksey Vyazmikin:

Поищите на форуме об этих ошибках информацию. Если другие советники работают, то вопрос скорей всего к разработчику - возможно косяк с округлением из-за числа знаков после запятой - мне не интересно анализировать этот код.

А вообще, не работайте с топорным мартином - деньги потеряете.

Спасибо за наставления ! Может подскажите какого робота для торговли начинающему (желательно бесплатного) ?

 
Sibirvip:

Спасибо за наставления ! Может подскажите какого робота для торговли начинающему (желательно бесплатного) ?

Вы разве не понимаете, что деньги зарабатываются трудом, а труд свой бесплатно никто не отдаст! Трейдинг - это очень тяжелый труд и эмоционально затратный, прежде чем начнете хоть не сливать быстро, потеряете много денег! На разработку ТС уходят годы, а не её отладку и доведения до ума ещё столько же, в итоге к моменту, когда всё хорошо работает рынок уже изменился и ТС в лучшем случае торгует в ноль.

Есть сигналы - может там Вам повезет, но надо так же учится анализировать статистику, генерируемую ими.

Удачи.

 

Сделал два сета для оптимизации на 4 и 5 значных котировках соответственно.
Тестируйте, оптимизируйте и выкладывайте результаты.

тест на FOU

тест на альпари 5 знак

Файлы:
set.zip  1 kb
 
Владимир Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу параметров? MinStep = 20; это минимальный шаг для усреднения, он получается не фиксированный и зависит от поведения RSI? как не могли бы обрисовать? в тестере шаг разный. DigitsLot = 2; это количество возможныйх сделок по типу и сигналу RSI пока они не закрылись? Спасибо!
 
Yuriy Suslov:
Владимир Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по поводу параметров? MinStep = 20; это минимальный шаг для усреднения, он получается не фиксированный и зависит от поведения RSI? как не могли бы обрисовать? в тестере шаг разный. DigitsLot = 2; это количество возможныйх сделок по типу и сигналу RSI пока они не закрылись? Спасибо!

MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI. 

DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1

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