Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 3
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MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI.
DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1
Понял Спасибо! Вот такой тест получился с 10-го года лотом 0,01;
MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI.
DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1
Здравствуйте Владимир! Еще хотел бы предложить возможный вариант дополнительной функции локирования по убытку определенной серии ордеров по типу, которую можно было бы задать в настройках - количество усредняющих ордеров, далее по мере торговли советник отслеживает отрицательный лок, как только прибыль от будущей торговли превысит зафиксированный убыток, лок или даже серия локов в порядке возникновения удаляются, советник продолжает торговать. Еще можно добавить функцию для открытия следующих ордеров лотом фиксации предыдущего лока.
Сделал два сета для оптимизации на 4 и 5 значных котировках соответственно.
Тестируйте, оптимизируйте и выкладывайте результаты.
Меня интерисует в чем может быть ошибка с моей стороны в несовпадении данных по тесту советника с Вашими.
Здравствуйте Владимир!
Меня интерисует в чем может быть ошибка с моей стороны в несовпадении данных по тесту советника с Вашими.
У Вас другой брокер, качество котировок не то и сами котировки вероятно 4 значные, а у Альпари 5 знак
Владимир Здравствуйте, есть ли у вас советники для МТ5 ? Именно такой же как этот, для RSI ?
В классическом варианте на МТ5 его невозможно сделать, он сможет работать только на HEDGE счетах. Если очень нужен, то пишите мне на почту, сделаем.
В классическом варианте на МТ5 его невозможно сделать, он сможет работать только на HEDGE счетах. Если очень нужен, то пишите мне на почту, сделаем.
Хорошо, я подумаю.
В тестере как ни старался, но работает только в минус даже с сетами автора(
А Вы попробуйте его оптимизировать. Только перед тем обновите котировки.
Здравствуйте, Владимир. сделал оптимизацию, выбрал параметры и запустил советника с визуализацией. и почему-то ордера берутся не в тех местах. в чем может быть проблема?