Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 3

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Vladimir Khlystov:

MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI. 

DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1

Понял Спасибо! Вот такой тест получился с 10-го года лотом 0,01;

Тест EURUSD 2010-2018


 
Vladimir Khlystov:

MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI. 

DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1

Здравствуйте Владимир! Еще хотел бы предложить возможный вариант дополнительной функции локирования по убытку определенной серии ордеров по типу, которую можно было бы задать в настройках - количество усредняющих ордеров, далее по мере торговли советник отслеживает отрицательный лок, как только прибыль от будущей торговли превысит зафиксированный убыток, лок или даже серия локов в порядке возникновения удаляются, советник продолжает торговать. Еще можно добавить функцию для открытия следующих ордеров лотом фиксации предыдущего лока.

 
Vladimir Khlystov:

Сделал два сета для оптимизации на 4 и 5 значных котировках соответственно.
Тестируйте, оптимизируйте и выкладывайте результаты.


Здравствуйте Владимир!
 Меня интерисует в чем может быть ошибка с моей стороны в несовпадении данных по тесту советника с Вашими.
 
Eugene Cheban:
Здравствуйте Владимир!
 Меня интерисует в чем может быть ошибка с моей стороны в несовпадении данных по тесту советника с Вашими.

У Вас другой брокер, качество котировок не то и сами котировки вероятно 4 значные, а у Альпари 5 знак

 
Владимир Здравствуйте, есть ли у вас советники для МТ5 ? Именно такой же как этот, для RSI ?
 
Vladimir Gulakov:
Владимир Здравствуйте, есть ли у вас советники для МТ5 ? Именно такой же как этот, для RSI ?

В классическом варианте на МТ5 его невозможно сделать, он сможет работать только на HEDGE счетах. Если очень нужен, то пишите мне на почту, сделаем.

 
Vladimir Khlystov:

В классическом варианте на МТ5 его невозможно сделать, он сможет работать только на HEDGE счетах. Если очень нужен, то пишите мне на почту, сделаем.

Хорошо, я подумаю.

 
В тестере как ни старался, но работает только в минус даже с сетами автора(
 
lihawer:
В тестере как ни старался, но работает только в минус даже с сетами автора(

А Вы попробуйте его оптимизировать. Только перед тем обновите котировки.

 

Здравствуйте, Владимир. сделал оптимизацию, выбрал параметры и запустил советника с визуализацией. и почему-то ордера берутся не в тех местах. в чем может быть проблема?


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