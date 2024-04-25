Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 8

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Slonik:
Хорошо. Скажите куда тогда смотреть, с какого ТФ берет советник? при прогоне с визуализацией все равно не совпадают входы, уже все перепробовал.

Полное совпадение сделок в тестере и в реальности, это большая и сложная тема.

Похоже, что разрабами предпринято множество мер, чтобы его было сложно достичь. И необходимость этого не озвучиается...\Это повод задуматься, где вы находитесь на самом деле...

И технологии "совпадения" тестера и реала, посложнее такого рода экспертов... И приходят к ним не сразу... И многие алгоритмы и даже типы торговли с этими технологиями, просто не совместимы...

В общем, тема сложная, если вы видите в бесплатном советнике ровную линию прибыли вверх, это для новичка плохо... Вопреки тому, что видят глаза...

Помните - видит око да зуб неймёт... это про бесплатных советников. Да и про почти все платные....

Возможно с этим и можно что-то сделать, но не новичку.

 
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  • 2020.01.02
  • www.mql5.com
1. Testing on a real tick story - EURUSD,h1 for the year 2018. Broker: WeltradeTesting with standard parameters on EURUSD,h1 (2018.01.02-2018.12.31): 2. Testing on a real tick story - EURUSD,h1
 
А как сделать ограничения по лотам? Ибо в какой-то момент он начинает умножать и умножать, и получается с 0,1 лота целых 50 и сливает весь депозит.
 
lliioonnss:
А как сделать ограничения по лотам? Ибо в какой-то момент он начинает умножать и умножать, и получается с 0,1 лота целых 50 и сливает весь депозит.

В каких то версиях я уже сделал это ограничение. Просто выбирайте нужную версию.

 
что то не то....цена пересекла снизу вверх 70 и открылся сейл, по логике это должно быть когда она пересекет сверху в низ ***
 
John222:
что то не то....цена пересекла снизу вверх 70 и открылся сейл, по логике это должно быть когда она пересекет сверху в низ ***

Справка:

Картинку нужно вставлять или через кнопку   или при помощи кнопки 

 
John222:
что то не то....цена пересекла снизу вверх 70 и открылся сейл, по логике это должно быть когда она пересекет сверху в низ ***

Это невозможно. Скорей всего у Вас индикатор имеет другие настройки и Вам показалась такая ситуация. Установите в индикаторе который стоит на экране те же параметры, что и в самом советнике.

 
Vladimir Khlystov:

В каких то версиях я уже сделал это ограничение. Просто выбирайте нужную версию.

а где эта версия?
 
Vladimir Khlystov:

MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI. 

DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1

extern double K_Lot           = 1.5;  а это что?
 
kassad dron:
extern double K_Lot           = 1.5;  а это что?

это коэффициент изменения лота последующих ордеров

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