Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 8
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Хорошо. Скажите куда тогда смотреть, с какого ТФ берет советник? при прогоне с визуализацией все равно не совпадают входы, уже все перепробовал.
Полное совпадение сделок в тестере и в реальности, это большая и сложная тема.
Похоже, что разрабами предпринято множество мер, чтобы его было сложно достичь. И необходимость этого не озвучиается...\Это повод задуматься, где вы находитесь на самом деле...
И технологии "совпадения" тестера и реала, посложнее такого рода экспертов... И приходят к ним не сразу... И многие алгоритмы и даже типы торговли с этими технологиями, просто не совместимы...
В общем, тема сложная, если вы видите в бесплатном советнике ровную линию прибыли вверх, это для новичка плохо... Вопреки тому, что видят глаза...
Помните - видит око да зуб неймёт... это про бесплатных советников. Да и про почти все платные....
Возможно с этим и можно что-то сделать, но не новичку.
А как сделать ограничения по лотам? Ибо в какой-то момент он начинает умножать и умножать, и получается с 0,1 лота целых 50 и сливает весь депозит.
В каких то версиях я уже сделал это ограничение. Просто выбирайте нужную версию.
что то не то....цена пересекла снизу вверх 70 и открылся сейл, по логике это должно быть когда она пересекет сверху в низ ***
Справка:
что то не то....цена пересекла снизу вверх 70 и открылся сейл, по логике это должно быть когда она пересекет сверху в низ ***
Это невозможно. Скорей всего у Вас индикатор имеет другие настройки и Вам показалась такая ситуация. Установите в индикаторе который стоит на экране те же параметры, что и в самом советнике.
В каких то версиях я уже сделал это ограничение. Просто выбирайте нужную версию.
MinStep определяет на каком минимальном расстоянии от других открытых позиций можно открыть сделку. А где именно она откроется определяет индикатор RSI.
DigitsLot это округление лота. Для 0,01 это цифра 2, а для 0,1 это 1
extern double K_Lot = 1.5; а это что?
это коэффициент изменения лота последующих ордеров