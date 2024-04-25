Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 5
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для чего Вы сделали шаг усреднения 0? Что Вы хотели этим получить? Так советник может открыть сотню ордеров на одной цене.
изначально был шаг 20 (не менее) - также на четырех знаке были пропуски усредняющих входов по РСИ.
Сейчас идет оптимизация параметров - воссоздать картинку в настоящее время не смогу.
Код тоже посмотрю ещё...(уже смотрел - вроде все нормально, но пропуски были, как в бай так и в селл...)
изначально был шаг 20 (не менее) - также на четырех знаке были пропуски усредняющих входов по РСИ.
Сейчас идет оптимизация параметров - воссоздать картинку в настоящее время не смогу.
Код тоже посмотрю ещё...(уже смотрел - вроде все нормально, но пропуски были, как в бай так и в селл...)
Если сигнал по индикатору был тогда, когда цена отошла от последней открытой позиции менее чем на шаг, то советник естественно пропускает такой сигнал.
Если сигнал по индикатору был тогда, когда цена отошла от последней открытой позиции менее чем на шаг, то советник естественно пропускает такой сигнал.
Спс. Это понятно, но там, были пропуски - я не зря сделал равным "0", чтобы все сигналы на бай, допустим, ниже нижнего исполнялись - причем ТФ- м соблюдался и был равным и в советнике и в окне визуализации, я же не зря скрин экрана привел.
Сами можете тест посмотреть. Гляну подробнее - напишу сюда, но, там, похоже в наличии пропуски сигналов по усредняющим ордерам...
хотя код вроде отходит...
для чего Вы сделали шаг усреднения 0? Что Вы хотели этим получить? Так советник может открыть сотню ордеров на одной цене.
Для подтверждения открытия всех усредняющих ордеров согласно сигналам РСИ. ТФ-мы совпадают и в тестере в режиме визуализации, в сете эксперта стоит куррент ТФ, т.е. 0, ставил Н1 например, при визуализации на Н1 по ценам открытия - были пропуски сигналов на открытие рыночных усредняющих ордеров в тесте.
Спс. Это понятно, но там, были пропуски - я не зря сделал равным "0", чтобы все сигналы на бай, допустим, ниже нижнего исполнялись - причем ТФ- м соблюдался и был равным и в советнике и в окне визуализации, я же не зря скрин экрана привел.
Сами можете тест посмотреть. Гляну подробнее - напишу сюда, но, там, похоже в наличии пропуски сигналов по усредняющим ордерам...
хотя код вроде отходит...
можно увидеть эти пропуски на графике?
можно увидеть эти пропуски на графике?
ДА. На предыдущей странице - выложен скрин.
После окончания оптимизации - выложу ещё...
ДА. На предыдущей странице - выложен скрин.
После окончания оптимизации - выложу ещё...
ok
ok
вот скрины - не входа по условиям
в бай
вот вход переменные
на первых двух не было бая и селла, хотя дальше бай по условию входа был...
старт с начала года - не было входов в бай
параметры те же
таймфрейм РСИ сделал куррент - все равно отсутствуют входа...
при тесте с начала года отсутствуют входа в бай и селл при их сработке
вот из значения - тут период РСИ указал явно М15.
просьба подсказать как правильно тестить, либо внести правки.
в общем пропускает входы - вот не было усредняющих в бай и в селл стартового.
здесь в бай стартовым вошел...
вот значения вх переменных
код не вставляет по нормальному с файл фокса - поэтому картинки
значения ТФ = М 15 были явно указаны
в связи с явным к ним обращением
по каким значениям строится РСИ в стандарной поставке?
я об этом
может надо его сделать по ценам открытия? Хотя врят ли...
В общем по условиям он не входит - пропускает.