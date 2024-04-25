Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 4

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Slonik:

Здравствуйте, Владимир. сделал оптимизацию, выбрал параметры и запустил советника с визуализацией. и почему-то ордера берутся не в тех местах. в чем может быть проблема?


А в каких Вам бы хотелось?

Вы индикатор с теми же параметрами поставили, что и в советнике?

 
Vladimir Khlystov:

А в каких Вам бы хотелось?

Вы индикатор с теми же параметрами поставили, что и в советнике?

да параметры такие же выставлены. а сделки открывает не при выходе из зоны, а находясь в ней. на скрине видно.

 
Slonik:

да параметры такие же выставлены. а сделки открывает не при выходе из зоны, а находясь в ней. на скрине видно.

В индикаторе помимо периода есть еще тип цены. В советнике указано PRICE_CLOSE.

А самое главное, что таймфрейм у Вас в индикаторе стоит M5 а тестируете на M15

 
Спасибо за хороший код / еа!
 
Vladimir Khlystov:

В индикаторе помимо периода есть еще тип цены. В советнике указано PRICE_CLOSE.

А самое главное, что таймфрейм у Вас в индикаторе стоит M5 а тестируете на M15

в настройках ТФ указан current, значит для М15. и на скрине выше это не я прикрепил rsi к графику. это  идет визуализация и в тестере само выставляется с теми параметрами которые указаны.

 
Slonik:

в настройках ТФ указан current, значит для М15. и на скрине выше это не я прикрепил rsi к графику. это  идет визуализация и в тестере само выставляется с теми параметрами которые указаны.

Не важно сами Вы его установили или нет. Вы смотрите на показания индикатора с одного ТФ, а советник берет их с другого!

 
Vladimir Khlystov:

Не важно сами Вы его установили или нет. Вы смотрите на показания индикатора с одного ТФ, а советник берет их с другого!

Хорошо. Скажите куда тогда смотреть, с какого ТФ берет советник? при прогоне с визуализацией все равно не совпадают входы, уже все перепробовал.
 
Slonik:
Хорошо. Скажите куда тогда смотреть, с какого ТФ берет советник? при прогоне с визуализацией все равно не совпадают входы, уже все перепробовал.

Если хотите видеть совпадение сигналов, то ставьте тест на тот ТФ который указан в параметрах советника.

 

не всегда срабатывает усреднение на 4-х знаке вообще 

extern int    MinStep         = 0;

сделал, но в бай не вошел... ТФ указан Н1.


 
Roman Shiredchenko:

не всегда срабатывает усреднение на 4-х знаке вообще

сделал, но в бай не вошел... ТФ указан Н1.


для чего Вы сделали шаг усреднения 0? Что Вы хотели этим получить? Так советник может открыть сотню ордеров на одной цене.

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