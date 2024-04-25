Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 4
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Здравствуйте, Владимир. сделал оптимизацию, выбрал параметры и запустил советника с визуализацией. и почему-то ордера берутся не в тех местах. в чем может быть проблема?
А в каких Вам бы хотелось?
Вы индикатор с теми же параметрами поставили, что и в советнике?
А в каких Вам бы хотелось?
Вы индикатор с теми же параметрами поставили, что и в советнике?
да параметры такие же выставлены. а сделки открывает не при выходе из зоны, а находясь в ней. на скрине видно.
да параметры такие же выставлены. а сделки открывает не при выходе из зоны, а находясь в ней. на скрине видно.
В индикаторе помимо периода есть еще тип цены. В советнике указано PRICE_CLOSE.
А самое главное, что таймфрейм у Вас в индикаторе стоит M5 а тестируете на M15
В индикаторе помимо периода есть еще тип цены. В советнике указано PRICE_CLOSE.
А самое главное, что таймфрейм у Вас в индикаторе стоит M5 а тестируете на M15
в настройках ТФ указан current, значит для М15. и на скрине выше это не я прикрепил rsi к графику. это идет визуализация и в тестере само выставляется с теми параметрами которые указаны.
в настройках ТФ указан current, значит для М15. и на скрине выше это не я прикрепил rsi к графику. это идет визуализация и в тестере само выставляется с теми параметрами которые указаны.
Не важно сами Вы его установили или нет. Вы смотрите на показания индикатора с одного ТФ, а советник берет их с другого!
Не важно сами Вы его установили или нет. Вы смотрите на показания индикатора с одного ТФ, а советник берет их с другого!
Хорошо. Скажите куда тогда смотреть, с какого ТФ берет советник? при прогоне с визуализацией все равно не совпадают входы, уже все перепробовал.
Если хотите видеть совпадение сигналов, то ставьте тест на тот ТФ который указан в параметрах советника.
не всегда срабатывает усреднение на 4-х знаке вообще
сделал, но в бай не вошел... ТФ указан Н1.
не всегда срабатывает усреднение на 4-х знаке вообще
сделал, но в бай не вошел... ТФ указан Н1.
для чего Вы сделали шаг усреднения 0? Что Вы хотели этим получить? Так советник может открыть сотню ордеров на одной цене.