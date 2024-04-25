Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
можно СТАРТОВЫЙ переделать под цены открытия для теста?Красиво оптится... и идет... есть желание поставить на реал.
можно СТАРТОВЫЙ переделать под цены открытия для теста?Красиво оптится... и идет... есть желание поставить на реал.
не вижу смысла делать советник под тесты. Советник должен торговать на реале, а тесты и так можно сделать без проблем.
Я использовал оригинальный советник Averange, и я заметил, что эта новая версия (CL6) работает совсем по-другому. Он не устанавливает огромные сетки, как в оригинальной версии. Он закрывает некоторые сделки на ТП, но большинство из них закрываются до ТП. Они закрыты из-за функции трейлинг-профита. Не могли бы вы объяснить, как функции 2 МА работают вместе.
В советнике CL6 очень много новых функций. Я думаю, что вопросы по нему лучше писать в той ветке, где он выложен. Здесь же речь идет про упрощенные вариант советника.
не вижу смысла делать советник под тесты. Советник должен торговать на реале, а тесты и так можно сделать без проблем.
Пока у меня белый экран... :-)
Поставил с 2016 года со стандартными настройками (значениями входящих переменных)
достаточно ли прописать в начало работы робота стандартную конструкцию для торгов по ценам открытия?
не знаю с 2018 г - у меня также белый экран - устал ждать - пишу под цены открытия...
cmillion! С Вашего позволения, если нет - удалю код. Прилагаю по ценам открытия.
В советнике CL6 очень много новых функций. Я думаю, что вопросы по нему лучше писать в той ветке, где он выложен. Здесь же речь идет про упрощенные вариант советника.
и еще кто может объяснить, беру проход 75 который рассчитан в оптимизаторе ставлю на визуализацию сливает, почему? ведь в оптимизаторе это лучшие параметры???
Здравствуйте, покажите, пожалуйста, где он находится, обыскался, спасибо.
Вы можете набрать это имя в любом поисковике
здесь запрещены ссылки на сторонние сайты
Вы можете набрать это имя в любом поисковике
здесь запрещены ссылки на сторонние сайты
в том то и дело, что искал через поисковик, скиньте в личку, заранее спасибо, и почему то другой комментарий остался без вашего внимания...
в том то и дело, что искал через поисковик, скиньте в личку, заранее спасибо, и почему то другой комментарий остался без вашего внимания...
Вот результаты поиска соетника EA RSI Averange CL6
Могу эти адреса отправить в личку, но я не понимаю как Вы могли не найти