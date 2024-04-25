Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 7

Новый комментарий
 
Я использовал оригинальный советник Averange, и я заметил, что эта новая версия (CL6) работает совсем по-другому. Он не устанавливает огромные сетки, как в оригинальной версии. Он закрывает некоторые сделки на ТП, но большинство из них закрываются до ТП. Они закрыты из-за функции трейлинг-профита. Не могли бы вы объяснить, как функции 2 МА работают вместе.
 

можно СТАРТОВЫЙ  переделать под цены открытия для теста?

Красиво оптится... и идет... есть желание поставить на реал. 
 
Roman Shiredchenko:

можно СТАРТОВЫЙ  переделать под цены открытия для теста?

Красиво оптится... и идет... есть желание поставить на реал. 

не вижу смысла делать советник под тесты. Советник должен торговать на реале, а тесты и так можно сделать без проблем.

 
Les777:
Я использовал оригинальный советник Averange, и я заметил, что эта новая версия (CL6) работает совсем по-другому. Он не устанавливает огромные сетки, как в оригинальной версии. Он закрывает некоторые сделки на ТП, но большинство из них закрываются до ТП. Они закрыты из-за функции трейлинг-профита. Не могли бы вы объяснить, как функции 2 МА работают вместе.

В советнике CL6 очень много новых функций. Я думаю, что вопросы по нему лучше писать в той ветке, где он выложен. Здесь же речь идет про упрощенные вариант советника.

 
Vladimir Khlystov:

не вижу смысла делать советник под тесты. Советник должен торговать на реале, а тесты и так можно сделать без проблем.

Пока у меня белый экран... :-)

Поставил с 2016 года со стандартными настройками (значениями входящих переменных)


достаточно ли прописать  в начало работы робота стандартную конструкцию для торгов по ценам открытия?

  

int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 //while(GetAsyncKeyState(16)){Sleep(500);} 
 
   if(iTime(Symbol(),s_signal_period,0) == prevtime) return(0);    //ждем нового бара на сигнальном таймфрейме
   prevtime = iTime(Symbol(),s_signal_period,0);                   //если появился новый бар, то включаемся

не знаю с 2018 г - у меня также белый экран - устал ждать - пишу под цены открытия...



cmillion! С Вашего позволения, если нет - удалю код. Прилагаю по ценам открытия.


 
Vladimir Khlystov:

В советнике CL6 очень много новых функций. Я думаю, что вопросы по нему лучше писать в той ветке, где он выложен. Здесь же речь идет про упрощенные вариант советника.

Здравствуйте, покажите, пожалуйста, где он находится, обыскался, спасибо.
 

и еще кто может объяснить, беру проход 75 который рассчитан в оптимизаторе ставлю на визуализацию сливает, почему? ведь в оптимизаторе это лучшие параметры???

 
Maksim Chesov:
Здравствуйте, покажите, пожалуйста, где он находится, обыскался, спасибо.

Вы можете набрать это имя в любом поисковике 

здесь запрещены ссылки на сторонние сайты

 
Vladimir Khlystov:

Вы можете набрать это имя в любом поисковике 

здесь запрещены ссылки на сторонние сайты

в том то и дело, что искал через поисковик, скиньте в личку, заранее спасибо, и почему то другой комментарий остался без вашего внимания...

 
Maksim Chesov:

в том то и дело, что искал через поисковик, скиньте в личку, заранее спасибо, и почему то другой комментарий остался без вашего внимания...

Вот результаты поиска соетника EA RSI Averange CL6

Могу эти адреса отправить в личку, но я не понимаю как Вы могли не найти

Файлы:
2019-10-02_09-05-31.png  70 kb
123456789
Новый комментарий