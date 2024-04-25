Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 6
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код не вставляет по нормальному с файл фокса - поэтому картинки
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Marsel, 2019.04.12 07:36
C Касперским разбираемся.
В качестве временной меры добавьте "c.mql5.com" в исключения. Для этого: Откройте Kaspersky Anti-Virus - Настройки(шестеренка) - Дополнительно - Сеть - Настроить исключения - Добавить. Перезагрузите устройство и проверьте наличие проблемной ситуации.
вот пропуски усредняющих селлов, тут похоже проблема в параметрах индикатора из стандартной поставке в терминале - на графике он и прописанных в роботе...
надо их привести в соответствие...
вот только где была сработка двух усредняющих селлов
Возможно решение здесь:
вот пропуски усредняющих селлов, тут похоже проблема в параметрах индикатора из стандартной поставке в терминале - на графике он и прописанных в роботе...
надо их привести в соответствие...
вот только где была сработка двух усредняющих селлов
Тестируйте на всех тиках По ценам открытия у Вас будет много пропусков
Тестируйте на всех тиках По ценам открытия у Вас будет много пропусков
хм... а почему так?
Я прошу прощения за перевод Google, если он не кажется понятным на русском языке. Я пытался зарегистрироваться на Forexdengi, но безуспешно. У вас есть файл обновления «EA RSI Averange CL6.ex4» с включенными функциями MA. Не могли бы вы объяснить их? Вот что я вижу в своем тестере стратегий MT4. Некоторые поля неправильно переведены на английский. Не могли бы вы дать правильное имя для этих параметров.
I apologize for the Google translation, if it doesn't seem clear in Russian. I tried to register on Forexdeng but had no success. You have a “EA RSI Averange CL6.ex4” update file with MA features included. Could you explain them? Here is what I see in my MT4 strategy tester. Some of the fields didn't translate correctly into English. Could you please give the correct name for these parameters.
пишите на русском
пишите на русском
можно его переделать под цены открытия для теста?Красиво оптится... и идет... есть желание поставить на реал.
пишите на русском
Я прошу прощения за перевод Google, если он не кажется понятным на русском языке. Я пытался зарегистрироваться на Forexdeng, но безуспешно. У вас есть файл обновления «EA RSI Averange CL6.ex4» с включенными функциями MA. Не могли бы вы объяснить их? Вот что я вижу в своем тестере стратегий MT4. Некоторые поля неправильно переведены на английский. Не могли бы вы дать правильное имя для этих параметров.
Я прошу прощения за перевод Google, если он не кажется понятным на русском языке. Я пытался зарегистрироваться на Forexdeng, но безуспешно. У вас есть файл обновления «EA RSI Averange CL6.ex4» с включенными функциями MA. Не могли бы вы объяснить их? Вот что я вижу в своем тестере стратегий MT4. Некоторые поля неправильно переведены на английский. Не могли бы вы дать правильное имя для этих параметров.