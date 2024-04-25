Советники: Усредняющий советник по индикатору RSI - страница 6

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Roman Shiredchenko:

код не вставляет по нормальному с файл фокса - поэтому картинки

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Возможно решение здесь:

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Marsel, 2019.04.12 07:36

C Касперским разбираемся.

В качестве временной меры добавьте "c.mql5.com" в исключения. Для этого: Откройте Kaspersky Anti-Virus - Настройки(шестеренка) - Дополнительно - Сеть - Настроить исключения - Добавить. Перезагрузите устройство и проверьте наличие проблемной ситуации.


 

вот пропуски усредняющих  селлов, тут похоже проблема в параметрах индикатора из стандартной поставке в терминале - на графике он и прописанных в роботе...

надо их привести в соответствие...



вот только где была сработка двух усредняющих селлов


 
Vladimir Karputov:

Возможно решение здесь:


спс. С хрома попробую в след  раз. Касперского нет - АВАСТ.
 
Roman Shiredchenko:

вот пропуски усредняющих  селлов, тут похоже проблема в параметрах индикатора из стандартной поставке в терминале - на графике он и прописанных в роботе...

надо их привести в соответствие...



вот только где была сработка двух усредняющих селлов


Тестируйте на всех тиках По ценам открытия у Вас будет много пропусков

 
Vladimir Khlystov:

Тестируйте на всех тиках По ценам открытия у Вас будет много пропусков

хм... а почему так?

 

Я прошу прощения за перевод Google, если он не кажется понятным на русском языке. Я пытался зарегистрироваться на Forexdengi, но безуспешно. У вас есть файл обновления «EA RSI Averange CL6.ex4» с включенными функциями MA. Не могли бы вы объяснить их? Вот что я вижу в своем тестере стратегий MT4. Некоторые поля неправильно переведены на английский. Не могли бы вы дать правильное имя для этих параметров.



 
Les777:

I apologize for the Google translation, if it doesn't seem clear in Russian. I tried to register on Forexdeng but had no success. You have a “EA RSI Averange CL6.ex4” update file with MA features included. Could you explain them? Here is what I see in my MT4 strategy tester. Some of the fields didn't translate correctly into English. Could you please give the correct name for these parameters.



пишите на русском

 
Vladimir Khlystov:

пишите на русском

можно его переделать под цены открытия для теста?

Красиво оптится... и идет... есть желание поставить на реал. 
 
Vladimir Khlystov :

пишите на русском

Я прошу прощения за перевод Google, если он не кажется понятным на русском языке. Я пытался зарегистрироваться на Forexdeng, но безуспешно. У вас есть файл обновления «EA RSI Averange CL6.ex4» с включенными функциями MA. Не могли бы вы объяснить их? Вот что я вижу в своем тестере стратегий MT4. Некоторые поля неправильно переведены на английский. Не могли бы вы дать правильное имя для этих параметров.

 
Les777:

Я прошу прощения за перевод Google, если он не кажется понятным на русском языке. Я пытался зарегистрироваться на Forexdeng, но безуспешно. У вас есть файл обновления «EA RSI Averange CL6.ex4» с включенными функциями MA. Не могли бы вы объяснить их? Вот что я вижу в своем тестере стратегий MT4. Некоторые поля неправильно переведены на английский. Не могли бы вы дать правильное имя для этих параметров. 

extern bool   Filter_MA                   = true;        //фильтр по MA. Выше MA только buy ниже только sell
extern int     period_MA                  = 5,           //Период усреднения для вычисления первой MA.
               ma_shift_MA                = 0;           //Сдвиг MA относительно ценового графика.
input ENUM_MA_METHOD ma_method_MA         = MODE_SMMA;   //метод MA
input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_MA = PRICE_OPEN;  //Используемая цена MA. 
input ENUM_TIMEFRAMES timeframe_MA        = 0;           //Таймфрейм MA. 
extern int     delta                      = 5;           //расстояние от MA (ближе к МА не открываем).
extern bool buy = true;
extern bool sell = true;
extern ENUM_TIMEFRAMES timeframe_RSI = 60;
extern int    bar             = 1;
extern int    period_RSI      = 14;
extern int    level_buy       = 30;
extern int    level_sell      = 70;
extern int    MinStep         = 20;
extern double Lot             = 0.1;
extern double K_Lot           = 1.5;
extern int    Takeprofit      = 50;
extern int    Magic           = 0;
extern int    DigitsLot       = 2;
extern int    slippage        = 3;
input double  CloseProfit     = 0;     //закрывать по суммарному профиту в валюте дальний убыточный
extern long   Key             = 0;
extern bool  FilterMA=true;  //фильтр по МА   
extern int     period_1             = 5;           //Период усреднения для вычисления MA.
input ENUM_MA_METHOD ma_method_1=MODE_SMMA;
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price_1      = PRICE_OPEN;  //Используемая цена. 


input ENUM_TIMEFRAMES timeframe_1          = 0;           //Период.

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