Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 4

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СанСаныч Фоменко:

Вот рубрикатор по R

Вот подборка по временным рядам

Вот ссылка на машинное обучение

Вот R в майкрософте

Вот на русском подборка

Здесь задают вопросы

Имеется несколько пакетов по вейвлетам, например, wavelets. Открываете, там ссылки, обычно можно найти книги, которые рассказывают как применить вэйвлеты в трейдинге.

У меня была целая подборка, не могу сразу найти, наткнусь, скину.



R - это мэйнстрим, и если чего-то не находите, то не умеете, спрашивайте, мои знания R очень ограниченны, но явно больше Ваших, помогу.

Мои знания приближаются к нулю )) Ок, мне надо найти пакет для расчета коэффициентов FIR фильтров. Причем не оконными методами (длинные фильтры получаются), а Equiripple.

В Матлабе я просто пользуюсь такой утилитой, просто и удобно. Сомневаюсь, что подобное есть в R. Но все же поищите пожалуйста, я вас в статье упомяну ))

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И можно написать код для расчета любго фильтра с записью коэффициентов в файл, вот что конкретно генерит эта утилита. Остается только дописать часть для записи коэффициентов. Давно сделано, приводить тут не буду, ибо непрофильно.

function Hd = getFilter
%GETFILTER Returns a discrete-time filter object.

% MATLAB Code
% Generated by MATLAB(R) 9.3 and DSP System Toolbox 9.5.
% Generated on: 12-Apr-2018 22:48:35

Fpass = 0.2;   % Passband Frequency
Fstop = 0.3;   % Stopband Frequency
Apass = 0.01;  % Passband Ripple (dB)
Astop = 60;    % Stopband Attenuation (dB)

h = fdesign.lowpass('fp,fst,ap,ast', Fpass, Fstop, Apass, Astop);

Hd = design(h, 'equiripple', ...
    'MinOrder', 'any', ...
    'StopbandShape', 'flat');
% а из объекта Hd уже можно вытащить коэффициенты и много чего еще

***

 
Roffild:

Java (Scala) стандарт для распределенного машинного обучения (Spark, MXNet, Hadoop).

Р и Питон имеют лишь связующие модули для пользования этими системами, а не полноценную поддержку.

Вот и интересно стало, почему Гугл для своей железки выбрал Питон, а не Java, для которой столько наработано в рамках проекта Андроид. Взять хотя бы две IDE, одна из которых вообще с нуля - Android Studio.

 

Кстати сейчас зашел на на стакоферфлоу, чтобы задать вопрос. Час провозился так и не смог отправить сообщение, то абзацы не там, то еще чего.

Ужасно тупой ресурс, не зря мне он не нравился.

 

TensorFlow на С++, а на Питоне только API.

Spark тоже может выполнять код Питона.

 
Можно спорить до посинения. Питон очень распространен в научной среде и используется для научных расчетов. Он фактически является стандартом для них. Он является стандартом для МО. Макрософт свою НС библиотеку затачили в первую очередь под Питон. Это факты. А почему так происходит? Питон одновременно простой и мощный язык с кучей библиотек. Вот поэтому он и стал популярным в научных расчетах.
 

Никогда не задавался вопросом ветки, но для меня ответ на него полностью раскрыт в статье на хабре - Python, Delphi и C++ глазами учёного / Хабрахабр

Интересно было так же читать комментарии к статье.

Python, Delphi и C++ глазами учёного
Python, Delphi и C++ глазами учёного
  • 2021.02.18
  • habrahabr.ru
Статья про использование Python в научных вычислениях подтолкнула меня написать эту статью. Это история, случившаяся со мной и с коллегами 6 лет назад. На тот момент я уже достаточно подразобрался с Delphi и Python, но только теперь я ощущаю что достаточно поработал с C/C++, чтобы здраво оценить время на «ремонт» сломанного кода и вообще —...
 
Rashid Umarov:

Никогда не задавался вопросом ветки, но для меня ответ на него полностью раскрыт в статье на хабре - Python, Delphi и C++ глазами учёного / Хабрахабр

Интересно было так же читать комментарии к статье.

Прочитал, странно, что такой бред опубликовали на хабре. Я так понимаю, уважаемый Рашид решил приколоться )) Вообще, чем-то напомнило столь же нелепые споры на этом форуме о вреде ООП ))

Несколько дебильных высказываний т.н. "Ученого":

у вас нет гарантий что лог сохранится, в связи с падением ОС. (от меня - это его программа как-то крашит ОС!!!)
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Волшебство интерпретатора помогает доброму питону увидеть, сколько памяти требует моё число, и выделить ровно столько, сколько ему будет достаточно.

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Код на винде, по крайней мере, может залезть в область памяти с кодом ОС, и крашнет её.
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Но интуитивный «наивный» код на пайтон почти всегда работает так, как ожидается. Аналогичный код на паскале далеко не всегда работает корректно. Ну а наивный код на си почти 100% даже не скомпилируется без каких-то специальных знаний.
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[Удален]  
вот они там горя хлебнули что аж статью написали :)
 
Maxim Dmitrievsky:
вот они там горя хлебнули что аж статью написали :)

фуле, мученники науки )) языки им неправильные подсовывают

 
Alexey Volchanskiy:

Прочитал, странно, что такой бред опубликовали на хабре. Я так понимаю, уважаемый Рашид решил приколоться )) Вообще, чем-то напомнило столь же нелепые споры на этом форуме о вреде ООП ))

Кому то бред, я не прикалывался. Просто вы не вникли, как и "критики" ученого.

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