Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 4
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Вот рубрикатор по R
Вот подборка по временным рядам
Вот ссылка на машинное обучение
Вот R в майкрософте
Вот на русском подборка
Здесь задают вопросы
Имеется несколько пакетов по вейвлетам, например, wavelets. Открываете, там ссылки, обычно можно найти книги, которые рассказывают как применить вэйвлеты в трейдинге.
У меня была целая подборка, не могу сразу найти, наткнусь, скину.
R - это мэйнстрим, и если чего-то не находите, то не умеете, спрашивайте, мои знания R очень ограниченны, но явно больше Ваших, помогу.
Мои знания приближаются к нулю )) Ок, мне надо найти пакет для расчета коэффициентов FIR фильтров. Причем не оконными методами (длинные фильтры получаются), а Equiripple.
В Матлабе я просто пользуюсь такой утилитой, просто и удобно. Сомневаюсь, что подобное есть в R. Но все же поищите пожалуйста, я вас в статье упомяну ))
И можно написать код для расчета любго фильтра с записью коэффициентов в файл, вот что конкретно генерит эта утилита. Остается только дописать часть для записи коэффициентов. Давно сделано, приводить тут не буду, ибо непрофильно.
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Java (Scala) стандарт для распределенного машинного обучения (Spark, MXNet, Hadoop).
Р и Питон имеют лишь связующие модули для пользования этими системами, а не полноценную поддержку.
Вот и интересно стало, почему Гугл для своей железки выбрал Питон, а не Java, для которой столько наработано в рамках проекта Андроид. Взять хотя бы две IDE, одна из которых вообще с нуля - Android Studio.
Кстати сейчас зашел на на стакоферфлоу, чтобы задать вопрос. Час провозился так и не смог отправить сообщение, то абзацы не там, то еще чего.
Ужасно тупой ресурс, не зря мне он не нравился.
TensorFlow на С++, а на Питоне только API.
Spark тоже может выполнять код Питона.
Никогда не задавался вопросом ветки, но для меня ответ на него полностью раскрыт в статье на хабре - Python, Delphi и C++ глазами учёного / Хабрахабр
Интересно было так же читать комментарии к статье.
Никогда не задавался вопросом ветки, но для меня ответ на него полностью раскрыт в статье на хабре - Python, Delphi и C++ глазами учёного / Хабрахабр
Интересно было так же читать комментарии к статье.
Прочитал, странно, что такой бред опубликовали на хабре. Я так понимаю, уважаемый Рашид решил приколоться )) Вообще, чем-то напомнило столь же нелепые споры на этом форуме о вреде ООП ))
Несколько дебильных высказываний т.н. "Ученого":
у вас нет гарантий что лог сохранится, в связи с падением ОС. (от меня - это его программа как-то крашит ОС!!!)
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Волшебство интерпретатора помогает доброму питону увидеть, сколько памяти требует моё число, и выделить ровно столько, сколько ему будет достаточно.
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Код на винде, по крайней мере, может залезть в область памяти с кодом ОС, и крашнет её.
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Но интуитивный «наивный» код на пайтон почти всегда работает так, как ожидается. Аналогичный код на паскале далеко не всегда работает корректно. Ну а наивный код на си почти 100% даже не скомпилируется без каких-то специальных знаний.
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вот они там горя хлебнули что аж статью написали :)
фуле, мученники науки )) языки им неправильные подсовывают
Прочитал, странно, что такой бред опубликовали на хабре. Я так понимаю, уважаемый Рашид решил приколоться )) Вообще, чем-то напомнило столь же нелепые споры на этом форуме о вреде ООП ))
Кому то бред, я не прикалывался. Просто вы не вникли, как и "критики" ученого.