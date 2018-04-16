Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 3

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Alexey Volchanskiy:

Угу, берем. Недавно MS выпустила deep-learning toolkit в свободном доступе. Почему-то он на плюсах )) Как они пишут, задача была в том, чтобы обеспечить максимальную скорость распознавания речи и изображений.

https://github.com/Microsoft/CNTK

Так R тоже на плюсах. весь вычислительно емкий код использует чужие библиотеки. Например, матричные операции - это библиотека интел.

Я ко всему этому отношусь иначе. Главное попасть в мэйнстрим. Если начать делать выбор, то так и застрянешь на этапе выбора. А если сидишь в мэнстриме, то скорее всего не понимаешь, чем что-то не так. После включения R в майкрософт в Rпоявилось огромное количество возможностей, которые я даже оценить не могу, не то что использовать. 


Поэтому, если трейдинг, то R. Для особо продвинутых R + питон. Видел несколько таких советов.

Используя R, как результат имеешь огромное количество инструментов, намного превосходящее физические возможности одного человека. Кроме этого - это хорошо систематизированная литература самого разного уровня. Каждая функция R обязательно имеет ссылку на автора алгоритма. Все это можно использовать в качестве учебника, без всяких гуглов.

 
СанСаныч Фоменко:

Так R тоже на плюсах. весь вычислительно емкий код использует чужие библиотеки. Например, матричные операции - это библиотека интел.

Я ко всему этому отношусь иначе. Главное попасть в мэйнстрим. Если начать делать выбор, то так и застрянешь на этапе выбора. А если сидишь в мэнстриме, то скорее всего не понимаешь, чем что-то не так. После включения R в майкрософт в Rпоявилось огромное количество возможностей, которые я даже оценить не могу, не то что использовать. 


Поэтому, если трейдинг, то R. Для особо продвинутых R + питон. Видел несколько таких советов.

Используя R, как результат имеешь огромное количество инструментов, намного превосходящее физические возможности одного человека. Кроме этого - это хорошо систематизированная литература самого разного уровня. Каждая функция R обязательно имеет ссылку на автора алгоритма. Все это можно использовать в качестве учебника, без всяких гуглов.

Я как-то пытался изучить R, пытался найти реализации цифровых фильтров и вейвлетов. Может, я не умею искать, но репозитарий R - это какая -то несистематизированная каша, мешанина кода. Нет никаких разбиений по разделам, тупо ищешь по названиям. Короче, как в инет-помойке, где тоже все в кучу свалено.

Где-то автор подробно напишет, что делает библиотека, где-то ля-ля, чтобы отвязались. Вот такие тогда остались впечатления. Это год назад примерно.

 

Python это:

  • Компактный и простой интепретатор
  • Множество реализаций под различные машины, OS и среды выполнения (вроде Java или Net)
  • Простой и непротиворечивый синтаксис без "магии". 
  • Строгая типизация
  • Масса литературы
  • Поддержка таких гигантов как Microsoft и Google
  • Зная Python можно заниматься data since, верстать сайты, вести разработку в Net или Java, писать скрипты и админить ОС. Ни один другой язык не имеет такого широкого охвата.

Замечу, что в отличии от R, интеграция Python в среды вроде Java и Net самая настоящая. Например есть IronPython для Net, в нем можно кодить сборки прямо на Python и при этом обращатся к ресурсам CLR.


 
СанСаныч Фоменко:

Вы просто не в курсе R, полно форумов, прекрасно поддерживается, имеет огромную полезную для нас литературу как в виде книг, так и статей....

Вот не надо нам петь красивые песни про массу документации и пр. пр. пр. Книг по R крайне мало. Разве что Роберт Кобаков отметился на этом поприще. Да еще пару других авторов. Сами книги крайне специфические и понять что такое R по ним очень сложно.

СанСаныч Фоменко:

Ничего подобного на питоне я не знаю. 

Проснитесь. Первая же ссылка в яндексе: https://tproger.ru/books/free-python-books/ Литературы (при том фундаментальной и качественной) масса. Взять к примеру того же Марка Лутца "Изучаем питон"
СанСаныч Фоменко:

Что обращать внимания на гугл. Берем майкрософт. На сегодня R - это часть софта майкрософт.

Ой, да ладно. А где эта часть зарыта? Вот я открываю VS выбирают в nuget IronPython и уже через пять минут могу кодить в Net на нем. А где мне скачать R для Студии?

Подборка книг о языке Python для программистов любого уровня
Подборка книг о языке Python для программистов любого уровня
  • 2017.03.15
  • tproger.ru
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Vasiliy Sokolov:

Вот не надо нам петь красивые песни про массу документации и пр. пр. пр. Книг по R крайне мало.


У меня в моем компе сотни книг, начиная с учебников по R и заканчивая по разным разделам статистики, которые реализованы в R. 

R - это огромная библиотека по статистики и  любая функция в пакетах R содержит ссылку на алгоритм. Практически всегда это открытая литература.

Много раз давал ссылку, здесь за очень ограниченные деньги сотни книг, связанных с R.

На сегодня R - это алгоритмический стандарт для статистики и в частности машинного обучения 

R
R
  • www.twirpx.com
Библиотека. Компьютерная литература. R
[Удален]  
ну все, это теперь надолго
 
Alexey Volchanskiy:

Читаю статью https://habrahabr.ru/post/350042/, крутая машинка и опять Google предлагает весь API и средства разработки на Pyton. Но почему, он же медленный, какой смысл в крутом железе, если используется тормознутый язык?

Да, я знаю, библиотеки там написана на плюсах и они быстрые. Но юзерский код-то все равно на питоне. Я с питоном баловался давно, может, за эти годы произошло что-то экстраординарное, что он стал таким популярным?

Кто чего знает, напишите плз.

потому что в Python^

1. куча библиотек заточенных под это

2. быстрая компоновка информации для визуализации

3. язык не привязан к ОС

но есть и минусы утинной типизации, мне кажется все таки удобнее тип объявлять заранее как в С++, а не вставлять потом костыли как в Python (касается сложных проектов)

 
Alexey Volchanskiy:

Я как-то пытался изучить R, пытался найти реализации цифровых фильтров и вейвлетов. Может, я не умею искать, но репозитарий R - это какая -то несистематизированная каша, мешанина кода. Нет никаких разбиений по разделам, тупо ищешь по названиям. Короче, как в инет-помойке, где тоже все в кучу свалено.

Где-то автор подробно напишет, что делает библиотека, где-то ля-ля, чтобы отвязались. Вот такие тогда остались впечатления. Это год назад примерно.

Вот рубрикатор по R

Вот подборка по временным рядам

Вот ссылка на машинное обучение

Вот R в майкрософте

Вот на русском подборка

Здесь задают вопросы

Имеется несколько пакетов по вейвлетам, например, wavelets. Открываете, там ссылки, обычно можно найти книги, которые рассказывают как применить вэйвлеты в трейдинге.

У меня была целая подборка, не могу сразу найти, наткнусь, скину.



R - это мэйнстрим, и если чего-то не находите, то не умеете, спрашивайте, мои знания R очень ограниченны, но явно больше Ваших, помогу.

 

Java (Scala) стандарт для распределенного машинного обучения (Spark, MXNet, Hadoop).

Р и Питон имеют лишь связующие модули для пользования этими системами, а не полноценную поддержку.

 
Vasiliy Sokolov:

Проснитесь. Первая же ссылка в яндексе: https://tproger.ru/books/free-python-books/ Литературы (при том фундаментальной и качественной) масса. Взять к примеру того же Марка Лутца "Изучаем питон"

Ой, да ладно. А где эта часть зарыта? Вот я открываю VS выбирают в nuget IronPython и уже через пять минут могу кодить в Net на нем. А где мне скачать R для Студии?

Поставил IronPython, только он не через nuget ставится, а из инсталлятора. Меню-Средства-Получить средства и компоненты и запускается отдельно инсталлятор. Но это мелочи.

Попробую вспомнить питон.. 

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