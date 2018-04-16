Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 5
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Кому то бред, я не прикалывался. Просто вы не вникли, как и "критики" ученого.
Я отлично вник. У него языки виноваты, что программа не работает. И почитайте фразы, которые я привел. Это простительно пятикласнику, но не т.н.Ученому.
Я отлично вник. У него языки виноваты, что программа не работает. И почитайте фразы, которые я привел. Это простительно пятикласнику, но не т.н.Ученому.
Ну что удивляться то
Так и и некоторым языки не те, да не так работают...
Мои знания приближаются к нулю )) Ок, мне надо найти пакет для расчета коэффициентов FIR фильтров. Причем не оконными методами (длинные фильтры получаются), а Equiripple.
В Матлабе я просто пользуюсь такой утилитой, просто и удобно. Сомневаюсь, что подобное есть в R. Но все же поищите пожалуйста, я вас в статье упомяну ))
И можно написать код для расчета любго фильтра с записью коэффициентов в файл, вот что конкретно генерит эта утилита. Остается только дописать часть для записи коэффициентов. Давно сделано, приводить тут не буду, ибо непрофильно.
***
Нет, не буду браться, мне это сложно, так как я никогда не интересовался фильтрами.
Если в общем, то при поиске фильтров вполне возможны трудности, так как R - это пакет статистики, и хотя пакеты с фильтрами есть, но думаю не на том уровне, на котором Вы рассуждаете.
Нет, не буду браться, мне это сложно, так как я никогда не интересовался фильтрами.
Если в общем, то при поиске фильтров вполне возможны трудности, так как R - это пакет статистики, и хотя пакеты с фильтрами есть, но думаю не на том уровне, на котором Вы рассуждаете.
Да, я вот с год назад искал-искал, кое-что нашел, но уровень... почти одни оконные. А оконные я и сам посчитаю, это просто. А статистика мне как-то не очень пока нужна.
Читаю статью https://habrahabr.ru/post/350042/, крутая машинка и опять Google предлагает весь API и средства разработки на Pyton. Но почему, он же медленный, какой смысл в крутом железе, если используется тормознутый язык?
Да, я знаю, библиотеки там написана на плюсах и они быстрые. Но юзерский код-то все равно на питоне. Я с питоном баловался давно, может, за эти годы произошло что-то экстраординарное, что он стал таким популярным?
Кто чего знает, напишите плз.
Все сомнения отпадают, когда повляется практическая задача. Я за день поставил Убунту второй системой, поставил все пакеты, написал код на Python и получил денежку. С С# думаю вам все понятно. А С++ - пожалуйста, есть Sierra Charts. 24 долл / месяц, если ничего не путаю. Скачал, посмотрел тоскливо на описание и примеры... Потом как - то незаметно прошел триальный период две недели. И снес. P.S. Две недели триального периода прошли незаметно, потому что на C# продолжил писать.
Все сомнения отпадают, когда повляется практическая задача. Я за день поставил Убунту второй системой, поставил все пакеты, написал код на Python и получил денежку. С С# думаю вам все понятно. А С++ - пожалуйста, есть Sierra Charts. 24 долл / месяц, если ничего не путаю. Скачал, посмотрел тоскливо на описание и примеры... Потом как - то незаметно прошел триальный период две недели. И снес. P.S. Две недели триального периода прошли незаметно, потому что на C# продолжил писать.
Вы начали с Питона, закончили шарпом. Так вывод-то какой?
Мои знания приближаются к нулю )) Ок, мне надо найти пакет для расчета коэффициентов FIR фильтров. Причем не оконными методами (длинные фильтры получаются), а Equiripple.
В Матлабе я просто пользуюсь такой утилитой, просто и удобно. Сомневаюсь, что подобное есть в R. Но все же поищите пожалуйста, я вас в статье упомяну ))
И можно написать код для расчета любго фильтра с записью коэффициентов в файл, вот что конкретно генерит эта утилита. Остается только дописать часть для записи коэффициентов. Давно сделано, приводить тут не буду, ибо непрофильно.
***
Судя по многим постам Вы используете Matlab для многих расчетов. Р может работать с Matlab напрямую в связке клиент-сервер( Matlab). Пакет
matlabr думаю покроет все Ваши потребности.
По поводу Python - На сегодня все что есть в Python полностью выполняется в Р и наоборот. У каждого из них есть сильные и слабые стороны поэтому без проблем берем все лучшее из каждого и используем совместно.
Удачи
Судя по многим постам Вы используете Matlab для многих расчетов. Р может работать с Matlab напрямую в связке клиент-сервер( Matlab). Пакет
matlab думаю покроет все Ваши потребности.
По поводу Python - На сегодня все что есть в Python полностью выполняется в Р и наоборот. У каждого из них есть сильные и слабые стороны поэтому без проблем берем все лучшее из каждого и используем совместно.
Удачи
Зачем эта связка, непонятно. Матлаб и так полностью покрывает мои потребности, но это платный продукт (триал не в счет), так что в ту же статью его код не вставишь и расчет фильтров на Матлабе не покажешь. Исключительно из-за этого и спрашивал про R.
А с Питоном буду вспоминать, что когда-то знал. Поставил на VS 2017 Iron Pyton, посмотрим, что это такое.
Надо смотреть что такое Питон устанавливая его с официального сайта. Айрон Питон это не то. Это поделка Майкрософт. Никому не нужная. Насколько я знаю он не совместим с пакетами для Питона.
https://www.python.org/downloads/ Какую версию посоветуете? Вижу, что часто номер версии не коррелирует с датой выпуска. Разные ветки языка?