Почему Python так моден в машинном обучении? - страница 5

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Rashid Umarov:

Кому то бред, я не прикалывался. Просто вы не вникли, как и "критики" ученого.

Я отлично вник. У него языки виноваты, что программа не работает. И почитайте фразы, которые я привел. Это простительно пятикласнику, но не т.н.Ученому.

 
Alexey Volchanskiy:

Я отлично вник. У него языки виноваты, что программа не работает. И почитайте фразы, которые я привел. Это простительно пятикласнику, но не т.н.Ученому.

Ну что удивляться то


Так и и некоторым языки не те, да не так работают...
 
Alexey Volchanskiy:

Мои знания приближаются к нулю )) Ок, мне надо найти пакет для расчета коэффициентов FIR фильтров. Причем не оконными методами (длинные фильтры получаются), а Equiripple.

В Матлабе я просто пользуюсь такой утилитой, просто и удобно. Сомневаюсь, что подобное есть в R. Но все же поищите пожалуйста, я вас в статье упомяну ))

И можно написать код для расчета любго фильтра с записью коэффициентов в файл, вот что конкретно генерит эта утилита. Остается только дописать часть для записи коэффициентов. Давно сделано, приводить тут не буду, ибо непрофильно.

***

Нет, не буду браться, мне это сложно, так как я никогда не интересовался фильтрами.

Если в общем, то при поиске фильтров вполне возможны трудности, так как R - это пакет статистики, и хотя пакеты с фильтрами есть, но думаю не на том уровне, на котором Вы рассуждаете.

 
СанСаныч Фоменко:

Нет, не буду браться, мне это сложно, так как я никогда не интересовался фильтрами.

Если в общем, то при поиске фильтров вполне возможны трудности, так как R - это пакет статистики, и хотя пакеты с фильтрами есть, но думаю не на том уровне, на котором Вы рассуждаете.

Да, я вот с год назад искал-искал, кое-что нашел, но уровень... почти одни оконные. А оконные я и сам посчитаю, это просто. А статистика мне как-то не очень пока нужна.

 
Alexey Volchanskiy:

Читаю статью https://habrahabr.ru/post/350042/, крутая машинка и опять Google предлагает весь API и средства разработки на Pyton. Но почему, он же медленный, какой смысл в крутом железе, если используется тормознутый язык?

Да, я знаю, библиотеки там написана на плюсах и они быстрые. Но юзерский код-то все равно на питоне. Я с питоном баловался давно, может, за эти годы произошло что-то экстраординарное, что он стал таким популярным?

Кто чего знает, напишите плз.

Все сомнения отпадают, когда повляется практическая задача. Я за день поставил Убунту второй системой, поставил все пакеты, написал код на Python и получил денежку. С С# думаю вам все понятно. А С++ - пожалуйста, есть Sierra Charts. 24 долл / месяц, если ничего не путаю.  Скачал, посмотрел тоскливо на описание и примеры... Потом как - то незаметно прошел триальный период две недели. И снес.  P.S. Две недели триального периода прошли незаметно, потому что на C# продолжил писать.

 
Serhii Lendych:

Все сомнения отпадают, когда повляется практическая задача. Я за день поставил Убунту второй системой, поставил все пакеты, написал код на Python и получил денежку. С С# думаю вам все понятно. А С++ - пожалуйста, есть Sierra Charts. 24 долл / месяц, если ничего не путаю.  Скачал, посмотрел тоскливо на описание и примеры... Потом как - то незаметно прошел триальный период две недели. И снес.  P.S. Две недели триального периода прошли незаметно, потому что на C# продолжил писать.

Вы начали с Питона, закончили шарпом. Так вывод-то какой?

 
Alexey Volchanskiy:

Мои знания приближаются к нулю )) Ок, мне надо найти пакет для расчета коэффициентов FIR фильтров. Причем не оконными методами (длинные фильтры получаются), а Equiripple.

В Матлабе я просто пользуюсь такой утилитой, просто и удобно. Сомневаюсь, что подобное есть в R. Но все же поищите пожалуйста, я вас в статье упомяну ))

И можно написать код для расчета любго фильтра с записью коэффициентов в файл, вот что конкретно генерит эта утилита. Остается только дописать часть для записи коэффициентов. Давно сделано, приводить тут не буду, ибо непрофильно.

***

Судя по многим постам Вы используете Matlab для многих расчетов. Р может работать с Matlab напрямую в связке клиент-сервер( Matlab). Пакет 

matlabr думаю покроет все Ваши потребности.

По поводу Python - На сегодня все что есть в Python полностью выполняется в Р и наоборот. У каждого из них есть сильные и слабые стороны поэтому без проблем берем все лучшее из каждого и используем совместно. 

Удачи

 
Vladimir Perervenko:

Судя по многим постам Вы используете Matlab для многих расчетов. Р может работать с Matlab напрямую в связке клиент-сервер( Matlab). Пакет 

matlab думаю покроет все Ваши потребности.

По поводу Python - На сегодня все что есть в Python полностью выполняется в Р и наоборот. У каждого из них есть сильные и слабые стороны поэтому без проблем берем все лучшее из каждого и используем совместно. 

Удачи

Зачем эта связка, непонятно. Матлаб и так полностью покрывает мои потребности, но это платный продукт (триал не в счет), так что в ту же статью его код не вставишь и расчет фильтров на Матлабе не покажешь. Исключительно из-за этого и спрашивал про R.
А с Питоном буду вспоминать, что когда-то знал. Поставил на VS 2017 Iron Pyton, посмотрим, что это такое.

 
Надо смотреть что такое Питон устанавливая его с официального сайта. Айрон Питон это не то. Это поделка Майкрософт. Никому не нужная. Насколько я знаю он не совместим с пакетами для Питона.
 
Grigoriy Chaunin:
Надо смотреть что такое Питон устанавливая его с официального сайта. Айрон Питон это не то. Это поделка Майкрософт. Никому не нужная. Насколько я знаю он не совместим с пакетами для Питона.

https://www.python.org/downloads/ Какую версию посоветуете? Вижу, что часто номер версии не коррелирует с датой выпуска. Разные ветки языка?

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Download Python
  • www.python.org
Source and binary executables are signed by the release manager using their OpenPGP key. The release managers and binary builders since Python 2.3 have been: Note: Barry's key id A74B06BF is used to sign the Python 2.6.8 and 2.6.9 releases. His key id EA5BBD71 was used to sign all other Python 2.6 and 3.0 releases. His key id ED9D77D5 is a v3...
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